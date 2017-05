Invitation aux médias - Des acteurs francophones du domaine de la réduction de méfaits liés aux drogues se réunissent à Montréal le 13 mai 2017 pour promouvoir l'approche et les services de réduction des méfaits et faire progresser les politiques et le débat public dans la francophonie.







MONTRÉAL, le 9 mai 2017 /CNW Telbec/ - L'Association des intervenants en dépendance du Québec et ses partenaires de quatre pays francophones - la Fédération Addiction (France), le GRÉA (Suisse), de même que la Fédito et Modus Vivendi (Belgique) - invitent les représentants des médias au Sommet francophone sur la réduction des méfaits liés aux drogues qui se tiendra

Le samedi 13 mai 2017

Au Centre Mont-Royal de Montréal

1200, rue Mansfield

De 8 h 30 à 17 h

La ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines habitudes de vie, Mme Lucie Charlebois, prendra la parole en début de journée, suivie de deux conférencières invitées, mesdames Cinzia Brentari, de Harm Reduction International, et Marie Nougier, de l'International Drug Policy Consortium, deux personnalités mondialement reconnues dans le domaine de la réduction des méfaits.

En outre, la journée se déroulera sous l'enseigne de l'échange et du partage des connaissances et des meilleures pratiques qu'ont adoptées chacun des pays participants. Une vingtaine de conférenciers et de panélistes présenteront à un auditoire de quelque 250 personnes leur vision de la réduction des méfaits, leurs apports et leur rapport à la citoyenneté, leurs expériences en tant qu'utilisateurs ou acteurs auprès des utilisateurs.

Pour obtenir une accréditation et assister au Sommet francophone sur la réduction des méfaits liés aux drogues, les représentants des médias sont priés de communiquer avec l'AIDQ, au plus tard 16 h 30, le vendredi 12 mai 2017.

