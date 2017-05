Le gouverneur général prononcera un discours liminaire au Congrès des Fondations communautaires de 2017







OTTAWA, le 9 mai 2017 /CNW/ - Son Excellence le très honorable David Johnston, gouverneur général du Canada, prononcera un discours liminaire à l'ouverture du Congrès des Fondations communautaires de 2017, le jeudi 11 mai 2017, à 13 h 15, dans la Grand Ballroom de l'hôtel Westin Ottawa.

Cette année, le congrès a pour thème Ici. À cette occasion, le gouverneur général parlera de la question de l'inclusivité et de son importance dans le travail accompli par les fondations communautaires dans l'ensemble du pays. Son Excellence remerciera également les fondations communautaires du rôle important qu'elles jouent afin de faire du Canada un endroit où il fait bon vivre.

À propos des Fondations communautaires du Canada

Les Fondations communautaires du Canada sont le réseau national des 191 fondations communautaires du Canada qui contribuent à réaliser des investissements permettant d'édifier des collectivités où il fait bon vivre, travailler et se divertir. Ensemble, elles gèrent un actif collectif de plus de 5,1 milliards de dollars et ont réinvesti des centaines de millions de dollars dans les collectivités au cours de leurs 96 années d'existence. Pour en savoir plus, visitez www.communityfoundations.ca/fr/.

Les représentants des médias seront admis à la conférence pour le discours liminaire de Son Excellence seulement. Ils doivent confirmer leur présence auprès de Fondations communautaires du Canada.

