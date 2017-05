Groupe TVA enregistre une perte nette attribuable aux actionnaires de 8,0 millions de dollars pour son premier trimestre de 2017







MONTRÉAL, le 9 mai 2017 /CNW Telbec/ - Groupe TVA inc. (« Groupe TVA » ou la « Société ») annonce qu'elle a enregistré une perte nette attribuable aux actionnaires de 8,0 millions de dollars soit une perte de 0,19 $ par action au cours du premier trimestre de l'exercice 2017 comparativement à une perte nette attribuable aux actionnaires de 7,4 millions ou une perte de 0,17 $ par action pour le trimestre correspondant de l'exercice 2016.

Faits saillants liés à l'exploitation du premier trimestre :

Perte d'exploitation ajustée 1 consolidée de 594 000 $, soit une variation défavorable de 891 000 $ comparativement au trimestre correspondant de 2016;

consolidée de 594 000 $, soit une variation défavorable de 891 000 $ comparativement au trimestre correspondant de 2016; Bénéfice d'exploitation ajusté 1 du secteur télédiffusion et production de 657 000 $, soit une variation favorable de 4 541 000 $ principalement attribuable à la diminution de 32,8 % de la perte d'exploitation ajustée 1 de « TVA Sports », à la hausse de 41,4 % du bénéfice d'exploitation ajusté 1 des autres chaînes spécialisées et à l'augmentation de 29,6 % du bénéfice d'exploitation ajusté 1 du Réseau TVA;

du secteur télédiffusion et production de 657 000 $, soit une variation favorable de 4 541 000 $ principalement attribuable à la diminution de 32,8 % de la perte d'exploitation ajustée de « TVA Sports », à la hausse de 41,4 % du bénéfice d'exploitation ajusté des autres chaînes spécialisées et à l'augmentation de 29,6 % du bénéfice d'exploitation ajusté du Réseau TVA; Bénéfice d'exploitation ajusté 1 du secteur magazines de 384 000 $, soit une variation défavorable de 1 675 000 $ découlant principalement de la diminution des produits d'exploitation;

du secteur magazines de 384 000 $, soit une variation défavorable de 1 675 000 $ découlant principalement de la diminution des produits d'exploitation; Perte d'exploitation ajustée1 du secteur des services cinématographiques et audiovisuels (« MELS ») de 1 635 000 $, soit un écart défavorable de 3 757 000 $ essentiellement attribuable à la diminution des résultats d'exploitation ajustés1 des activités de location de studios et d'équipements dû à un volume d'activités moins élevé qu'au trimestre correspondant de 2016, lequel avait été exceptionnellement élevé.

« Nous sommes satisfaits des résultats obtenus pour notre premier trimestre de l'exercice financier notamment pour le secteur télédiffusion et production, lequel a connu pour un second trimestre consécutif une croissance de ses revenus publicitaires dont la chaîne « TVA Sports » (15,9 %), les autres chaînes spécialisées (8,3 %) et le Réseau TVA (3,3 %) comparativement au trimestre correspondant de 2016. Les parts de marché totales de Groupe TVA ont connu une croissance de 0,3 part atteignant 36,0 parts2 pour le premier trimestre de 2017 comparativement à 35,7 parts pour la même période de 2016. La chaîne « LCN » a réalisé un gain de 1,0 part atteignant 4,2 parts2 comparativement à 2,9 parts2 pour son principal concurrent RDI. Notre stratégie de reporter la diffusion de certaines émissions de quelques semaines en 2017 afin de permettre à nos annonceurs de bénéficier d'un plus grand inventaire publicitaire a porté fruit et a contribué à la croissance de nos revenus publicitaires au premier trimestre. Finalement, la participation des Canadiens de Montréal en séries éliminatoires ainsi que de quatre autres équipes canadiennes, est favorable pour « TVA Sports » qui détient l'exclusivité francophone de la diffusion des matchs en séries », a commenté Madame Julie Tremblay, présidente et chef de la direction de la Société.

« La baisse des produits d'exploitation du secteur magazines s'est poursuivie au premier trimestre de 2017. Nous poursuivons nos efforts de réduction des charges d'exploitation et travaillons sur un plan de relance de nos marques les plus porteuses. C'est d'ailleurs dans cette perspective que nous avons annoncé, le 10 avril dernier, la nomination de Mme Lyne Robitaille à titre de vice-présidente du secteur magazines. Forte de son expérience dans le domaine des médias, de la distribution et de l'abonnement, elle aura comme mandat la relance de nos magazines » a poursuivi Madame Julie Tremblay.

« Finalement, les résultats comparatifs du secteur des services cinématographiques et audiovisuels ont été en recul sur le trimestre correspondant de 2016 essentiellement pour les activités de location de studios et d'équipements qui avaient bénéficié au premier trimestre de 2016 d'un niveau d'activités exceptionnel pour cette période de l'année avec le tournage de la série Quantico et de certaines scènes supplémentaires du film X-Men Apocalypse. D'ailleurs, nous sommes heureux que le tournage de la prochaine édition de la franchise X-Men ait lieu dans nos installations à compter des prochaines semaines. Les activités d'effets visuels et de postproduction ont cependant connu une bonne croissance durant le dernier trimestre et nous sommes extrêmement fiers de la reconnaissance obtenue par les nominations et les prix remportés ces derniers mois par les artisans ayant eu recours à nos services », a conclu Madame Julie Tremblay.

Définition

1 Bénéfice ou perte d'exploitation ajusté(e) (« Résultats d'exploitation ajustés »)

Dans son analyse des résultats d'exploitation, la Société définit le bénéfice (la perte) d'exploitation ajusté(e) comme le bénéfice net (la perte nette) avant l'amortissement des immobilisations et des actifs incorporels, les charges financières, les frais de rationalisation des activités d'exploitation, dépréciation d'actifs et autres, les impôts sur le bénéfice et la part du bénéfice dans les entreprises associées. Le bénéfice (la perte) d'exploitation ajusté(e), tel(le) que défini(e) ci-dessus, n'est pas une mesure des résultats définie conformément aux Normes internationales d'information financière (« IFRS »). Ce n'est pas non plus une mesure destinée à remplacer d'autres outils d'évaluation du rendement financier ou l'état des flux de trésorerie comme indicateur de liquidité. Cette mesure ne devrait pas être considérée isolément ou comme substitut aux autres mesures de rendement calculées selon les IFRS. La direction et le conseil d'administration de la Société utilisent cette mesure pour évaluer tant les résultats consolidés de la Société que les résultats des secteurs d'activités qui en font partie. Cette mesure élimine le niveau substantiel de dépréciation et d'amortissement des actifs corporels et incorporels et n'est pas affectée par la structure du capital ou par les activités d'investissement de la Société et de ses différents secteurs d'activités. En outre, le bénéfice (la perte) d'exploitation ajusté(e) est utile, car il (elle) constitue un élément important des régimes de rémunération incitative annuels de la Société. Signalons que la définition du bénéfice (de la perte) d'exploitation ajusté(e) adoptée par la Société peut différer de celle d'autres entreprises.

Mise en garde concernant l'information prospective

Les énoncés figurant dans le présent communiqué de presse qui ne sont pas des faits historiques peuvent constituer des énoncés prospectifs assujettis à des risques, à des incertitudes et à des hypothèses importantes connus et inconnus qui sont susceptibles d'entraîner un écart important entre les résultats réels de la Société dans des périodes futures et ceux qui figurent dans les énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont généralement reconnaissables à l'utilisation du conditionnel, à des expressions prospectives comme « proposer », « s'attendre à », « pouvoir », « anticiper », « avoir l'intention de », « estimer que », « prévoir », « désirer » ou « croire » ou la tournure négative de ces expressions ou de leurs variantes ou toute terminologie similaire. Au nombre des facteurs pouvant entraîner un écart entre les résultats réels et les attentes actuelles figurent la saisonnalité, les risques d'exploitation (y compris les mesures relatives à l'établissement des prix prises par des concurrents et les risques reliés à la perte de clients clés dans le secteur des services cinématographiques et audiovisuels), les risques liés aux coûts de contenu de la programmation et de production, le risque de crédit, les risques associés à la réglementation gouvernementale, les risques associés à l'aide gouvernementale, aux effets de la conjoncture économique et de la fragmentation du paysage médiatique, les risques reliés à la capacité d'adaptation de la Société face à l'évolution technologique rapide et aux nouvelles formes de diffusion ou de stockage ainsi que les risques liés aux relations de travail.

Les investisseurs et autres personnes devraient noter que la liste des facteurs mentionnés ci-dessus, qui sont susceptibles d'influer sur les résultats futurs, n'est pas exhaustive et éviter de se fier indûment à tout énoncé prospectif. Pour de plus amples renseignements sur les risques, incertitudes et hypothèses susceptibles d'entraîner un écart entre les résultats réels de la Société et les attentes actuelles, veuillez-vous reporter aux documents publics déposés par la Société qui sont accessibles à www.sedar.com et http://groupetva.ca y compris, en particulier, à la section « Risques et incertitudes » du rapport de gestion annuel de la Société pour l'exercice terminé le 31 décembre 2016 et la rubrique « Facteurs de risques » de la notice annuelle 2016 de la Société.

Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse reflètent les attentes de la Société au 9 mai 2017 et sont sous réserve de changements pouvant survenir après cette date. La Société décline expressément toute obligation ou tout engagement de mettre à jour ces énoncés prospectifs, que ce soit en raison de nouveaux renseignements ou d'événements futurs ou pour quelque autre motif que ce soit, à moins que les lois sur les valeurs mobilières applicables le requièrent.

Groupe TVA

Groupe TVA inc., filiale de Québecor Média inc., est une entreprise de communication active dans l'industrie de la télédiffusion, de la production cinématographique et audiovisuelle ainsi que des magazines. Groupe TVA inc. est la plus importante entreprise de diffusion d'émissions de divertissement, d'information et d'affaires publiques de langue française en Amérique du Nord et une des plus grandes entreprises privées de production. L'entreprise est aussi la plus importante dans le secteur de l'édition de magazines francophones et publie plusieurs des plus populaires titres anglophones au Canada. Ses actions classe B sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole TVA.B.

1 Voir la définition du bénéfice (de la perte) d'exploitation ajusté(e) ci-après.

2 Source : Numeris - Québec franco, 1er janvier au 31 mars 2017, l-d, 2h-2h, t2+

GROUPE TVA INC.



États consolidés intermédiaires des résultats









(non audités)



(en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par action)













Périodes de trois mois

terminées les 31 mars

Note 2017

2016













Revenus 2 141 124 $ 145 523 $











Achats de biens et services 3 102 905

103 749

Coûts liés au personnel

38 813

41 477

Amortissement des immobilisations et actifs incorporels

8 823

8 434

Charges financières 4 635

970

Frais de rationalisation des activités d'exploitation, dépréciation d'actifs et autres 5 832

452

Perte avant recouvrement d'impôts et part du bénéfice dans les entreprises associées

(10 884)

(9 559)













Recouvrement d'impôts

(2 602)

(2 099)













Part du bénéfice dans les entreprises associées

(202)

(106)

Perte nette

(8 080) $ (7 354) $











(Perte nette) bénéfice net attribuable aux (à la) :











Actionnaires

(8 032) $ (7 389) $

Participation ne donnant pas le contrôle

(48)

35













Résultat par action de base et dilué attribuable aux actionnaires 6 c) (0,19) $ (0,17) $



Se reporter aux notes afférentes aux états financiers consolidés intermédiaires résumés.

GROUPE TVA INC.

États consolidés intermédiaires du résultat global





(non audités)

(en milliers de dollars canadiens)







Périodes de trois mois

terminées les 31 mars

Note 2017

2016













Perte nette

(8 080) $ (7 354) $











Autres éléments du résultat global pouvant être reclassés aux résultats :











Couverture de flux de trésorerie :













Gain sur évaluation d'instruments financiers dérivés 8 45

92





Impôts différés 8 (12)

(25)

Autres éléments du résultat global qui ne seront pas reclassés aux résultats :











Régimes à prestations définies :













Perte sur réévaluations 8 ?

(15 000)





Impôts différés 8 ?

4 000





33

(10 933)

Résultat global

(8 047) $ (18 287) $











Résultat global attribuable aux (à la) :











Actionnaires

(7 999) $ (18 322) $

Participation ne donnant pas le contrôle

(48)

35

















Se reporter aux notes afférentes aux états financiers consolidés intermédiaires résumés.

GROUPE TVA INC.



États consolidés intermédiaires des capitaux propres











(non audités)



(en milliers de dollars canadiens)













Capitaux propres attribuables aux actionnaires Capitaux

propres

attribua- bles à la

partici- pation ne

donnant

pas le

contrôle Total des

capitaux

propres Capital-

actions (note 6) Surplus

d'apport Bénéfices

non

répartis Cumul des

autres

éléments

du résultat

global

(note 8)

























Solde au 31 décembre 2015 207 280 $ 581 $ 107 369 $ (6 474) $ 676 $ 309 432 $ (Perte nette) bénéfice net ?

?

(7 389)

?

35

(7 354)

Autres éléments du résultat global ?

?

?

(10 933)

?

(10 933)

Solde au 31 mars 2016 207 280

581

99 980

(17 407)

711

291 145

(Perte nette) bénéfice net ?

?

(32 466)

?

129

(32 337)

Autres éléments du résultat global ?

?

?

19 417

?

19 417

Solde au 31 décembre 2016 207 280

581

67 514

2 010

840

278 225

Perte nette ?

?

(8 032)

?

(48)

(8 080)

Autres éléments du résultat global ?

?

?

33

?

33

Solde au 31 mars 2017 207 280 $ 581 $ 59 482 $ 2 043 $ 792 $ 270 178 $



Se reporter aux notes afférentes aux états financiers consolidés intermédiaires résumés.

GROUPE TVA INC.



Bilans consolidés intermédiaires









(non audités)



(en milliers de dollars canadiens)















31 mars

2017

31 décembre

2016











Actif

















Actif à court terme









Espèces 2 188 $ 17 219 $

Débiteurs 140 059

142 663



Impôts sur le bénéfice 3 357

3 966



Émissions, droits de diffusion et stocks 85 920

77 628



Charges payées d'avance 9 063

3 870



240 587

245 346

Actif à long terme









Droits de diffusion 42 852

44 684



Placements 12 958

12 756



Immobilisations 202 472

205 843



Actifs incorporels 30 402

32 493



Écart d'acquisition 37 885

37 885



Actif au titre des prestations définies 4 468

4 250



Impôts différés 5 499

3 351



336 536

341 262

Total de l'actif 577 123 $ 586 608 $





GROUPE TVA INC.





Bilans consolidés intermédiaires (suite)













(non audités)





(en milliers de dollars canadiens)









Note 31 mars

2017

31 décembre

2016













Passif et capitaux propres





















Passif à court terme











Découvert bancaire

7 214 $ ? $

Créditeurs et charges à payer

91 397

105 523



Impôts sur le bénéfice

457

1 250



Droits de diffusion à payer

95 619

92 627



Provisions

6 850

6 638



Revenus reportés

16 926

19 847



Dette échéant à court terme

7 500

6 562





225 963

232 447

Passif à long terme











Dette à long terme

66 970

62 561



Autres éléments de passif

11 748

11 579



Impôts différés

2 264

1 796





80 982

75 936

Capitaux propres











Capital-actions 6 207 280

207 280



Surplus d'apport

581

581



Bénéfices non répartis

59 482

67 514



Cumul des autres éléments du résultat global 8 2 043

2 010



Capitaux propres attribuables aux actionnaires

269 386

277 385



Participation ne donnant pas le contrôle

792

840





270 178

278 225

Total du passif et des capitaux propres

577 123 $ 586 608 $



Se reporter aux notes afférentes aux états financiers consolidés intermédiaires résumés.

Le 9 mai 2017, le Conseil d'administration a approuvé les états financiers consolidés intermédiaires résumés pour les périodes de trois mois terminées les 31 mars 2017 et 2016.

GROUPE TVA INC. États consolidés intermédiaires des flux de trésorerie

(non audités) (en milliers de dollars canadiens)



Périodes de trois mois

terminées les 31 mars



2017

2016











Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation









Perte nette (8 080) $ (7 354) $

Ajustements pour :











Amortissement 8 872

8 503





Part du bénéfice dans les entreprises associées (202)

(106)





Impôts différés (1 692)

(1 768)





Perte sur évaluation d'instruments financiers dérivés 1

2



Fonds utilisés par l'exploitation courante (1 101)

(723)



Variation nette hors caisse des actifs et passifs d'exploitation (20 313)

(4 053)

Flux de trésorerie utilisés pour les activités d'exploitation (21 414)

(4 776)











Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement









Acquisitions d'immobilisations (5 740)

(12 891)



Acquisitions d'actifs incorporels (348)

(499)

Flux de trésorerie utilisés pour les activités d'investissement (6 088)

(13 390)











Flux de trésorerie liés aux activités de financement









Variation du découvert bancaire 7 214

11 818



Augmentation (remboursement) de la dette à long terme 5 298

(927)



Remboursement d'instruments financiers dérivés (41)

(50)

Flux de trésorerie générés par les activités de financement 12 471

10 841











Variation nette des espèces (15 031)

(7 325)

Espèces au début de l'exercice 17 219

11 996

Espèces à la fin de la période 2 188 $ 4 671 $









Intérêts et impôts classés au titre des activités d'exploitation









Intérêts nets versés 580 $ 634 $

Impôts sur le bénéfice (encaissés) versés (déduction faite des paiements ou des remboursements) (726)

1 110





Se reporter aux notes afférentes aux états financiers consolidés intermédiaires résumés.

GROUPE TVA INC.

Notes afférentes aux états financiers consolidés intermédiaires résumés

Périodes de trois mois terminées les 31 mars 2017 et 2016 (non auditées)

(les montants présentés dans les tableaux sont exprimés en milliers de dollars canadiens sauf ceux relatifs aux données par action et par option)

Groupe TVA inc. (« Groupe TVA » ou la « Société ») est régie par la Loi sur les sociétés par actions (Québec). Groupe TVA est une société de communication active dans l'industrie de la télédiffusion et de la production, des services cinématographiques et audiovisuels ainsi que des magazines (note 10). La Société est une filiale de Québecor Média inc. (« Québecor Média » ou la « société mère ») et la société mère ultime est Québecor inc. (« Québecor »). Le siège social de la Société est situé au 1600 boul. de Maisonneuve Est, Montréal (Québec), Canada.

Les secteurs d'activités de la Société subissent les effets du caractère saisonnier de certaines de leurs activités dû, entre autres, aux variations saisonnières des revenus publicitaires, aux habitudes de visionnement, de lecture et d'écoute du public et aux besoins en facilités de production des producteurs internationaux et locaux. Puisque la Société dépend des ventes de publicité pour une portion importante de ses revenus, ses résultats d'exploitation sont aussi sensibles aux conditions économiques qui prévalent, y compris les changements dans les conditions économiques locales, régionales et nationales, en outre parce qu'ils peuvent affecter les dépenses de publicité. Par conséquent, les résultats d'exploitation des périodes intermédiaires ne doivent pas être considérés nécessairement représentatifs des résultats d'un exercice financier complet.

1. Mode de présentation

Les présents états financiers consolidés ont été préparés conformément aux Normes internationales d'information financière (« IFRS »), telles que publiées par l'International Accounting Standards Board (« IASB »), sauf qu'ils ne comprennent pas l'ensemble de la divulgation requise par les IFRS pour des états financiers consolidés annuels. En particulier, ces états financiers consolidés ont été préparés conformément à l'IAS 34, Information financière intermédiaire et sont des états financiers consolidés résumés. Ces états financiers consolidés résumés doivent être lus en parallèle avec les états financiers consolidés annuels 2016 de la Société qui comprennent les conventions comptables utilisées pour la préparation de ces états financiers.

Certains chiffres correspondants fournis pour la période de trois mois terminée le 31 mars 2016 ont été reclassés en fonction de la présentation adoptée pour la période de trois mois terminée le 31 mars 2017.

2. Revenus

La répartition des revenus entre les services publicitaires, les redevances, services de location et de postproduction et autres services rendus ainsi que les ventes de produits est la suivante :









Périodes de trois mois

terminées les 31 mars



2017

2016











Services publicitaires 73 079 $ 71 191 $ Redevances 32 188

29 162

Services de location et de postproduction et autres services rendus 11 464

16 775

Ventes de produits 24 393

28 395



141 124 $ 145 523 $

3. Achats de biens et services

Les principales composantes des achats de biens et services se détaillent comme suit :





Périodes de trois mois

terminées les 31 mars



2017

2016











Droits et coûts de production 69 232 $ 70 457 $ Tirage et distribution 6 771

8 188

Services rendus par la société mère :









- Commissions sur ventes publicitaires 5 338

5 084



- Autres 2 242

2 202

Coûts liés aux immeubles 5 859

5 623

Marketing, publicité et promotion 4 265

3 597

Autres 9 198

8 598



102 905 $ 103 749 $

4. Charges financières







Périodes de trois mois

terminées les 31 mars





2017

2016













Intérêts sur la dette à long terme

588 $ 673 $ (Gain) perte sur change

(30)

135

Amortissement des frais de financement

49

69

Charge d'intérêts sur le passif ou l'actif net au titre des prestations définies

24

87

Autres

4

6





635 $ 970 $

5. Frais de rationalisation des activités d'exploitation, dépréciation d'actifs et autres

Au cours de la période de trois mois terminée le 31 mars 2017, la Société a enregistré des frais de rationalisation des activités d'exploitation de 752 000 $ suite à l'abolition de postes dont 472 000 $ dans le secteur télédiffusion et production, 146 000 $ dans le secteur magazines et 134 000 $ dans le secteur des services cinématographiques et audiovisuels (392 000 $ dont 314 000 $ dans le secteur magazines et 78 000 $ dans le secteur des services cinématographiques et audiovisuels au cours de la période de trois mois terminée le 31 mars 2016).

6. Capital-actions

a) Capital-actions autorisé

Un nombre illimité d'actions ordinaires classe A, participantes, avec droit de vote, sans valeur nominale.

Un nombre illimité d'actions classe B, participantes, sans droit de vote, sans valeur nominale.

Un nombre illimité d'actions privilégiées, non participantes, sans droit de vote, d'une valeur nominale de 10 $ chacune, pouvant être émises en séries.

b) Capital-actions émis et en circulation









31 mars

2017 31 décembre

2016









4 320 000 actions ordinaires classe A 72 $ 72 $ 38 885 535 actions classe B 207 208

207 208



207 280 $ 207 280 $

c) Résultat par action attribuable aux actionnaires

Le tableau suivant présente le calcul du résultat par action de base et dilué attribuable aux actionnaires :





Périodes de trois mois

terminées les 31 mars



2017

2016











Perte nette attribuable aux actionnaires (8 032) $ (7 389) $









Nombre moyen pondéré d'actions de base et dilué en circulation 43 205 535

43 205 535











Résultat par action de base et dilué attribuable aux actionnaires (0,19) $ (0,17) $

Le calcul du résultat par action dilué ne tient pas compte de l'effet potentiel dilutif des options d'achat d'actions de la Société puisque leur effet est non dilutif.

7. Rémunération et autres paiements à base d'actions

Régime d'options d'achat d'actions





Période de trois mois terminée le 31 mars 2017



Options d'achat d'actions

classe B de la Société

Options d'achat d'actions

de Québecor Média



Nombre Prix d'exercice

moyen pondéré

Nombre Prix d'exercice

moyen pondéré















Solde au 31 décembre 2016 357 632 12,71 $ 173 250 62,44 $ Annulées (104 915) 14,00

(7 400) 64,78

Exercées - -

(5 800) 70,56

Solde au 31 mars 2017 252 717 12,18 $ 160 050 62,04 $

Du nombre d'options en circulation au 31 mars 2017, 198 717 options d'achat d'actions classe B de la Société au prix d'exercice moyen de 13,44 $ et 18 800 options d'achat d'actions de Québecor Média au prix d'exercice moyen de 66,17 $ pouvaient être exercées.

Au cours de la période de trois mois terminée le 31 mars 2017, 5 800 options d'achat d'actions de Québecor Média ont été exercées pour une contrepartie en espèces de 51 000 $ (aucune option d'achat d'actions n'avait été exercée pour la période de trois mois terminée le 31 mars 2016).

Régimes d'unités d'actions différées (« UAD ») et d'unités d'actions liées à la performance (« UAP »)

Groupe TVA offre un régime d'UAD et un régime d'UAP à l'intention de certains gestionnaires basés sur les actions classe B sans droit de vote de Groupe TVA (« actions classe B de Groupe TVA »). Québecor offre également un régime d'UAD et un régime d'UAP à l'intention de ses employés et de ceux de ses filiales basés, entre autres, sur les actions catégorie B de Québecor. Pour ces régimes, les UAD sont assujetties à une période d'acquisition de six ans et seront rachetées en espèces seulement au moment du départ du participant à la retraite ou de la cessation de son emploi, selon le cas. Les UAP sont assujetties à une période d'acquisition de trois ans et seront rachetées en espèces à la fin de cette période sous réserve de l'atteinte de cibles financières. Selon le régime de Groupe TVA, les UAD et UAP donnent le droit aux porteurs de recevoir des unités additionnelles chaque fois que des dividendes sont versés sur les actions classe B de Groupe TVA et selon le régime de Québecor, les UAD et UAP donnent le droit aux porteurs de recevoir des unités additionnelles chaque fois que des dividendes sont versés sur les actions catégorie B de Québecor.

Le tableau suivant présente la variation des unités en circulation selon le plan UAD et UAP pour la période de trois mois se terminant le 31 mars 2017 :







Unités en circulation

Unités d'actions

de la Société Unités d'actions

de Québecor

UAD UAP UAD UAP









Solde au 31 décembre 2016 159 499 212 671 11 482 12 762 Annulées (4 232) (7 128) (451) (634) Exercées (1 114) - (119) - Solde au 31 mars 2017 154 153 205 543 10 912 12 128

Régimes d'unités d'actions différées (« UAD ») à l'intention des administrateurs

Au 31 mars 2017, le nombre total d'UAD en circulation conformément à ce régime était de 51 023 (43 932 au 31 décembre 2016).

Charge liée aux régimes de rémunération à base d'actions

Au cours de la période de trois mois terminée le 31 mars 2017, une charge de rémunération de 402 000 $ liée à tous les régimes de rémunération à base d'actions a été comptabilisée (363 000 $ au cours de la période correspondante de 2016).

8. Cumul des autres éléments du résultat global

















Couverture de

flux de

trésorerie

Régimes à

prestations

définies

Total















Solde au 31 décembre 2015 (338) $ (6 136) $ (6 474) $ Autres éléments du résultat global 67

(11 000)

(10 933)

Solde au 31 mars 2016 (271)

(17 136)

(17 407)

Autres éléments du résultat global 148

19 269

19 417

Solde au 31 décembre 2016 (123)

2 133

2 010

Autres éléments du résultat global 33

-

33

Solde au 31 mars 2017 (90) $ 2 133 $ 2 043 $

9. Juste valeur des instruments financiers

La Société a considéré la hiérarchie des évaluations à la juste valeur selon l'IFRS 13, Évaluation de la juste valeur. Cette hiérarchie reflète l'importance des données utilisées pour évaluer ses instruments financiers comptabilisés à la juste valeur dans les bilans consolidés et se détaille comme suit :

niveau 1 : les prix (non rajustés) cotés sur des marchés actifs pour des actifs ou passifs identiques;



niveau 2 : les données autres que les prix cotés visés au niveau 1, qui sont observables pour l'actif ou le passif, directement (à savoir des prix) ou indirectement (à savoir des dérivés de prix); et



niveau 3 : les données qui ne sont pas fondées sur des données de marché observables (données non observables).

Les justes valeurs estimatives de la dette à long terme et de l'instrument financier dérivé sont fondées sur un modèle d'évaluation en utilisant les données du niveau 2. Les justes valeurs sont fondées sur la valeur actualisée des flux de trésorerie en utilisant les taux de rendement à la fin de la période ou la valeur de marché d'instruments financiers similaires comportant la même échéance.

La valeur comptable et la juste valeur de la dette à long terme et de l'instrument financier dérivé au 31 mars 2017 et au 31 décembre 2016 sont les suivantes :













31 mars 2017

31 décembre 2016



Valeur

comptable

Juste

valeur

Valeur

comptable

Juste

valeur



















Instrument financier dérivé 237 $ 237 $ 322 $ 322 $ Dette à long terme1 74 905

74 905

69 607

69 607

1 La valeur comptable de la dette à long terme exclut les frais de financement reportés.

10. Information sectorielle

Les activités de la Société se composent des secteurs suivants :

Le secteur télédiffusion et production inclut les activités du Réseau TVA (y compris la filiale et les divisions TVA Productions inc., TVA Nouvelles et TVA Interactif), des services spécialisés, la commercialisation de produits numériques associés aux différentes marques télévisuelles, les activités de production commerciale ainsi que les activités de distribution de produits audiovisuels.





inclut les activités du Réseau TVA (y compris la filiale et les divisions TVA Productions inc., TVA Nouvelles et TVA Interactif), des services spécialisés, la commercialisation de produits numériques associés aux différentes marques télévisuelles, les activités de production commerciale ainsi que les activités de distribution de produits audiovisuels. Le secteur magazines, par l'entremise de ses filiales, notamment TVA Publications inc. et Les Publications Charron & Cie inc., comprend les activités d'édition de magazines de langues française et anglaise dans des domaines variés incluant les arts, le spectacle, la télévision, la mode, les sports et la décoration, la commercialisation de produits numériques associés aux différentes marques liées aux magazines ainsi que les activités d'édition sur mesure, de production commerciale imprimée et de services prémédia.





par l'entremise de ses filiales, notamment TVA Publications inc. et Les Publications Charron & Cie inc., comprend les activités d'édition de magazines de langues française et anglaise dans des domaines variés incluant les arts, le spectacle, la télévision, la mode, les sports et la décoration, la commercialisation de produits numériques associés aux différentes marques liées aux magazines ainsi que les activités d'édition sur mesure, de production commerciale imprimée et de services prémédia. Le secteur des services cinématographiques et audiovisuels, par le biais des filiales Mels Studios et Postproduction s.e.n.c. et MELS Doublage inc., inclut les activités de services de location de studios et d'équipements, de doublage ainsi que les services de postproduction et d'effets visuels.







Périodes de trois mois

terminées les 31 mars





2017

2016













Revenus











Télédiffusion et production

110 771 $ 105 963 $

Magazines

21 449

27 487



Services cinématographiques et audiovisuels

11 564

15 512



Éléments intersectoriels

(2 660)

(3 439)





141 124

145 523













Bénéfice (perte) d'exploitation ajusté(e)(1)











Télédiffusion et production

657

(3 884)



Magazines

384

2 059



Services cinématographiques et audiovisuels

(1 635)

2 122





(594)

297













Amortissement des immobilisations et actifs incorporels

8 823

8 434

Charges financières

635

970

Frais de rationalisation des activités d'exploitation, dépréciation d'actifs et autres

832

452

Perte avant recouvrement d'impôts et part du bénéfice dans les entreprises associées

(10 884) $ (9 559) $



Les éléments intersectoriels mentionnés précédemment représentent les éliminations de transactions dans le cours normal des activités effectuées entre les secteurs d'activités de la Société en ce qui a trait aux revenus.

(1) Le chef de la direction utilise le bénéfice (la perte) d'exploitation ajusté(e) comme mesure de rendement financier pour évaluer la performance de chaque secteur d'activités de la Société. Le bénéfice (la perte) d'exploitation ajusté(e) est défini(e) comme le bénéfice net (la perte nette) avant l'amortissement des immobilisations et actifs incorporels, les charges financières, les frais de rationalisation des activités d'exploitation, dépréciation d'actifs et autres, les impôts sur le bénéfice et la part du bénéfice dans les entreprises associées. Le bénéfice (la perte) d'exploitation ajusté(e), tel(le) que défini(e) ci-dessus, n'est pas une mesure des résultats définie conformément aux IFRS.

