PwC Canada présente un nouvel Indice de la santé de l'économie du Québec







construit sur 35 ans

exposant trois périodes charnières de l'économie du Québec

composé de 26 variables

La santé de l'économie s'est appréciée de 23,9 % depuis les 35 dernières années

Une méthodologie éprouvée par un groupe d'experts en économie du Québec

MONTRÉAL, le 9 mai 2017 /CNW/ - L'économie du Québec va-t-elle bien? Est-elle en santé? PwC Canada s'est posé la question et y répond par la création d'un nouvel indice unique, global et diagnostique.

Ce nouvel indice baptisé « Indice de santé de l'économie du Québec », fait ressortir que l'économie du Québec est en bonne santé. Il démontre notamment un accroissement de 23,9 % entre 1980 et 2015.

Couvrant une période de 35 ans (de 1980 à 2015) et chevauchant deux récessions économiques, l'Indice expose l'évolution de la santé de l'économie du Québec. « Nous avons fait un inventaire en Amérique du Nord : il n'y a rien de comparable. C'est un indice diagnostique, puisqu'il porte sur une longue période de notre histoire. Nous avons fait un bilan de santé de notre économie », de dire Nicolas Marcoux, associé directeur national, bureau de Montréal et grandes villes de PwC Canada.

L'Indice de santé de l'économie du Québec de PwC Canada offre une perspective globale en montrant une vue de l'économie intégrative. Comptant 26 variables qui participent activement à la santé de l'économie, il permet de dégager une vue d'ensemble et de capter la vigueur de l'économie.

Les principaux constats

Les résultats de l'Indice démontrent une vigueur économique depuis 35 ans. Les trois variables qui ont contribué à plus de 60 % au renforcement de la santé de l'économie du Québec sont :

le PIB par rapport à la population des 15-64 ans;

le taux de diplomation post-secondaire;

les dépenses en recherche et développement.

Les variables qui ont, quant à elles, contribué à l'affaiblissement de la santé de l'économie du Québec sont :

les importations;

la diminution de la population en âge de travailler;

la dette publique nette.

La vigueur de la santé économique du Québec, durant les 35 dernières années, est notamment attribuable aux phénomènes suivants :

Une augmentation significative de l'entrée des femmes sur le marché du travail

La diversification du secteur industriel, en termes de secteurs et de produits et services

Une population éduquée;

Une bonne intégration des immigrants.

« L'analyse révèle ainsi qu'une population éduquée et une bonne intégration des immigrants contribuent à renforcer les bases structurelles de l'économie du Québec. Les résultats suggèrent également que la bonne diversification industrielle a permis de mieux affronter les vicissitudes économiques de la conjoncture mondiale. La hausse du taux d'activité des 45 ans et plus a augmenté rapidement depuis 20 ans et cela va dans la bonne direction. Cependant, si le renforcement global de la santé de l'économie du Québec a été vigoureux de 1980 à 2010, l'économie montre désormais quelques signes d'essoufflement après 2010, fragilisée notamment par le vieillissement de la population », précise Alain Robichaud, consultant en Services-Conseils chez PwC Canada.

Cet indice utilise la même méthodologie que celle des institutions économiques de référence au Canada. Il a été développé par une équipe de PwC Canada en collaboration avec un économiste spécialisé dans l'économie du Québec. Un comité d'experts en économie a également collaboré à cette démarche.

À propos de PwC Canada

PwC aide les organisations et les particuliers à créer la valeur qu'ils recherchent. Plus de 6?700 associés et employés s'emploient à fournir à une vaste clientèle des services de qualité en matière de certification, de fiscalité, de conseils et de transactions. PwC Canada est membre du réseau mondial PwC qui compte plus de 223?000 employés dans 157 pays. Pour en savoir davantage, consultez notre site Web à l'adresse www.pwc.com/ca/fr.

© PricewaterhouseCoopers LLP/s.r.l./s.e.n.c.r.l., une société à responsabilité limitée de l'Ontario, 2017. Tous droits réservés.

PwC s'entend du cabinet canadien, et quelquefois du réseau mondial de PwC. Chaque société membre est une entité distincte sur le plan juridique. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez notre site Web à l'adresse www.pwc.com/structure.

SOURCE PwC Canada

Communiqué envoyé le 9 mai 2017 à 09:00 et diffusé par :