La Société canadienne d'ophtalmologie encourage les Canadiens à Voir les possibilités pendant le Mois national de la santé visuelle







L'organisation a lancé une campagne pour sensibiliser les Canadiens à propos du rôle joué par les ophtalmologistes dans le secteur des soins de santé oculaire

TORONTO, le 9 mai 2017 /CNW/ - Aujourd'hui, la Société canadienne d'ophtalmologie (SCO) a lancé sa première campagne de sensibilisation du public, Voir les possibilités, pour souligner en mai le Mois national de la santé visuelle. La campagne vise à mieux informer les Canadiens au sujet de la santé oculaire et du rôle important que jouent les ophtalmologistes en santé visuelle. Avec une série de vidéos et de témoignages de patients, la SCO présentera de façon concrète aux Canadiens l'effet transformateur qu'ont les ophtalmologistes sur la vie de leurs patients. Elle invitera également les Canadiens à partager leurs propres expériences en matière de santé visuelle. Tandis que d'autres professionnels de la santé oculaire peuvent corriger la vision, seuls les ophtalmologistes peuvent la rétablir.

« Le rôle d'un ophtalmologiste n'est pas bien compris du public canadien », dit Dr. Phil Hooper, MD, FRCSC. « Pour les gens qui n'ont jamais été aux prises avec des troubles oculaires, la différence entre un optométriste, un opticien et un ophtalmologiste n'est peut-être pas claire. La campagne Voir les possibilités permettra aux Canadiens de mieux comprendre ce que nous faisons pour nos patients afin de les aider à rétablir leur vision. »

Les patients présentés dans la campagne sont tous des Canadiens dont la vie a bénéficié de l'aide d'un ophtalmologiste pour divers troubles et qui ont des histoires inspirantes à partager à propos du rétablissement de la vue. Par exemple, Michael Babcock n'était âgé que d'un an lorsque son ophtalmologiste lui a sauvé la vie.

«Le docteur Roberts a sauvé la vision de mon fils et nous a aidé à découvrir une tumeur cérébrale qui autrement serait passée inaperçue », explique Amanda Gavin, la mère de Michael. « À six mois, on a recommandé que Michael soit vu par un ophtalmologiste après avoir appris qu'il avait un oeil pointant vers l'intérieur. Une autre évaluation a dévoilé que ses nerfs optiques étaient enflés, un constat qui imposait une IRM d'urgence, ainsi qu'une intervention chirurgicale de plus de sept heures. Tout va bien maintenant et son rétablissement a été miraculeux, mais il ne serait peut-être pas en vie aujourd'hui sans l'implication et la réaction rapide de l'ophtalmologiste. »

Les ophtalmologistes sont des médecins et chirurgiens (des médecins en santé visuelle) qui sont spécialisés en soins des yeux et de la vue. En tant que chefs de file médicaux, les ophtalmologistes sont les « joueurs de centre » de l'équipe de santé oculaire. Leur rôle est de diagnostiquer et de traiter les maladies de l'oeil, d'effectuer des interventions chirurgicales, ainsi que de prescrire des verres de contact pour corriger les problèmes de vision. Les ophtalmologistes peuvent diagnostiquer et traiter le glaucome, effectuer des interventions chirurgicales pour traiter les cataractes et atténuer les dommages causés par la dégénérescence maculaire. Puisque les ophtalmologistes sont le point d'intervention principal pour les urgences oculaires, l'un d'eux est toujours sur appel 24 heures par jour, tous les jours, et ce, dans chaque hôpital canadien.

Dans son rôle de médecin dédié aux maladies oculaires, il prend en charge et traite toutes les conditions pouvant affecter la santé de l'oeil. Dans les milieux de recherche scientifique, on retrouve des ophtalmologistes participant et souvent dirigeant les études qui mèneront à de nouvelles percées dans la compréhension et le traitement des maladies oculaires les plus complexes. À l'hôpital, le médecin ophtalmologiste est un membre important de l'équipe médicale et travaille en étroite collaboration, souvent sur une base quotidienne, avec les autres spécialistes médicaux, explique Dr. Francois Codère de la SCO et médecin ophtalmologiste au Centre Universitaire d'Ophtalmologie à l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont. « Nous sommes très fiers de lancer cette campagne dans le cadre du Mois national de la santé visuelle afin de mettre en lumière la valeur et le rôle unique que jouent les médecins ophtalmologistes dans le diagnostic et le traitement des maladies oculaires, afin d'assurer la meilleure santé possible à la population canadienne. »

La campagne Voir les possibilités invite également les Canadiens à partager leurs propres histoires personnelles sur leurs expériences de rétablissement ou d'amélioration de la vue. Cela contribuera à la sensibilisation au rôle important des ophtalmologistes dans le secteur des soins de santé visuelle.

Cossette Santé et La Force Du Collectif ont développé une campagne en collaboration avec la SCO. La campagne comprendra une série vidéo et un site Web, des relations avec les médias et l'implication des influenceurs. L'élément central sera les histoires de patients dont la vie a bénéficié de l'aide d'un ophtalmologiste. Les vidéos seront partagées en ligne et dans les médias sociaux.

En consultant www.voirlespossibilites.ca, les gens découvriront des histoires de patients remarquables, ainsi que des innovations intéressantes offertes par les ophtalmologistes canadiens.

À propos de la Société canadienne d'ophtalmologie

La Société canadienne d'ophtalmologie (SCO) est la référence nationale, reconnue en matière de soins des yeux et de la vue au Canada. En tant que médecins et les chirurgiens spécialistes de la santé visuelle, nous nous engageons à assurer la fourniture de soins oculaires médicaux et chirurgicaux de qualité supérieure pour tous les Canadiens. Nous y arrivons par la promotion de l'excellence en ophtalmologie et en offrant des services de soutien à nos membres en exercice. Parmi nos membres, nous comptons plus de 900 ophtalmologistes et 200 ophtalmologistes résidents. Nous travaillons en collaboration avec le gouvernement, d'autres sociétés spécialisées nationales et internationales, nos communautés académiques (ACUPO), nos sociétés affiliées et partenaires provinciaux, ainsi que d'autres professionnels des soins oculaires et groupes de patients pour promouvoir les politiques de la santé au Canada dans les secteurs de la santé oculaire et visuelle. La SCO est un fournisseur primé agréé du Continuing Professional Development (CPD) par l'intermédiaire du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada (CRMCC) et est une société affiliée de l'Association médicale canadienne (AMC).

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site de la Société canadienne d'ophtalmologie au : http://www.cos-sco.ca/

SOURCE The Colony Project

Communiqué envoyé le 9 mai 2017 à 09:00 et diffusé par :