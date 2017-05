The Edge Benefits - Non à la taxe sur nos primes d'assurance







NEWMARKET, ON, le 9 mai 2017 /CNW/ - En tant que société protectrice du mode de vie des Canadiens, The Edge Benefits considère qu'il est de sa responsabilité de vous informer d'une proposition budgétaire imminente du gouvernement de la Saskatchewan et de ses répercussions sur les résidents de cette province et, éventuellement, sur l'ensemble de la population canadienne.



La proposition, qui prendra effet le 1er juillet 2017, élargit la taxe de vente provinciale à des produits supplémentaires d'assurance individuelle partout en Saskatchewan. La plupart des particuliers et ménages devront donc débourser des centaines de dollars de plus chaque année, ce qui pourrait inciter des consommateurs à renoncer à cette protection importante, mettant en péril leur bien-être à long terme et celui de leur famille en cas d'ennuis financiers.



Nous vous encourageons à prendre quelques instants et à cliquer sur le lien ci-dessous, afin de présenter votre objection à ce plan d'imposition proposée. Avant qu'il ne soit trop tard, nous vous prions également de passer le mot à vos clients, amis, membres de la famille et associés afin de veiller à ce que le gouvernement entende clairement que les Canadiens s'opposent à ce plan.



https://ifbc.ca/proposed-pst-on-insurance-policies-in-2017-budget



À propos de The EDGE

The EDGE est fière d'être membre du groupe de sociétés Co-operators et d'adopter une approche simplifiée en matière de solutions complexes d'assurance à prestations du vivant aux consommateurs canadiens, laquelle a révolutionné l'industrie de l'assurance. Elle propose aux travailleurs autonomes et aux propriétaires de petites entreprises des solutions d'assurance spécialement adaptées à leurs besoins. Située à Newmarket, en Ontario, The EDGE compte 80 employés et plus de 45 000 titulaires de police. Elle a versé plus de 100 millions de dollars en prestations au cours des dix dernières années. Environ 14 000 conseillers autorisés en assurance au Canada choisissent actuellement les produits à prestations du vivant de The EDGE pour répondre aux besoins de leurs clients. Pour en savoir plus, consultez le site Web EdgeBenefits.com.

SOURCE The Edge Benefits

Communiqué envoyé le 9 mai 2017 à 08:40 et diffusé par :