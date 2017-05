Avis aux médias - Assemblée annuelle des actionnaires de la Financière Power







MONTRÉAL, le 9 mai 2017 /CNW Telbec/ - L'assemblée annuelle des actionnaires de la Corporation Financière Power (TSX: PWF) se tiendra le jeudi 11 mai 2017 à 11 h, heure locale, à l'hôtel Shangri-La, salle Queen's Park, 188, avenue University, Toronto, Ontario.

Une brève séance de photos précédera l'assemblée. Veuillez prendre note que tout équipement électronique ne sera autorisé dans la salle qu'à ce moment seulement, et non pendant l'assemblée proprement dite.

WEBDIFFUSION

La présentation de la direction à l'assemblée annuelle des actionnaires sera diffusée en direct sur le Web à compter de 11 h, heure locale. Pour écouter la diffusion en direct, veuillez vous inscrire au :

www.powerfinancial.com/fr/investisseurs/evenements-et-presentations/

La webdiffusion sera disponible sur le site Web de la Financière Power pendant 30 jours suivant l'assemblée.

POINT DE PRESSE

Les médias sont invités à un point de presse qui se tiendra à la suite de l'assemblée annuelle et durant lequel M. Jeffrey Orr, président et chef de la direction de la Société, répondra aux questions.

À PROPOS DE LA FINANCIÈRE POWER

La Corporation Financière Power est une société de gestion et de portefeuille diversifiée qui détient des participations, directement et indirectement, dans des sociétés du secteur des services financiers au Canada, aux États-Unis et en Europe. Elle détient également des participations diversifiées dans des sociétés industrielles établies en Europe. La Corporation Financière Power est membre du groupe de sociétés de Power Corporation.

Vous pouvez obtenir de l'information supplémentaire à propos de la Financière Power à la section Salle de presse du site Web de la Société.

