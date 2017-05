CGI met à profit une relation de trois décennies et établit un partenariat avec la ville de Los Angeles pour la migration vers le nuage et des services applicatifs numériques







Le déploiement de la solution CGI AdvantageMD ERP permettra la transformation numérique des services offerts par la ville

FAIRFAX, VA, le 9 mai 2017 /CNW Telbec/ - CGI (NYSE: GIB) (TSX: GIB.A) s'est vue octroyer un contrat de dix ans et d'une valeur de 43 millions $ US par la ville de Los Angeles pour l'hébergement en nuage et la gestion déléguée* de services applicatifs numériques afin de soutenir ses systèmes de comptabilité, d'établissement de budget et de production de rapports financiers. Il s'agit de la plus récente entente entre la ville de Los Angeles et CGI, qui offre également des services de soutien et de maintenance pour les systèmes de gestion intégrés (ERP) de la municipalité grâce à la plateforme CGI AdvantageMD ERP.



« Nous avons besoin d'un partenaire qui connaît nos activités et nous propose des solutions efficaces et novatrices. CGI s'est avérée un partenaire de confiance et nous continuons d'avoir recours à la technologie pour améliorer la vie des résidents, des entreprises et des visiteurs de la ville de Los Angeles », a affirmé Ted Ross, chef de la direction informatique, ville de Los Angeles.



Cette entente fait suite à d'autres mandats de clients locaux utilisant CGI Advantage ERP après avoir opté pour les services infonuagiques et de gestion déléguée de CGI pour améliorer la stabilité de leurs activités opérationnelles essentielles. Cette approche offre des capacités supplémentaires de reprise des activités et de continuité des affaires et donne l'occasion d'affecter les professionnels de la ville réalisant les opérations TI d'arrière-guichet à des initiatives plus stratégiques.



La plateforme infonuagique de CGI accélère l'approvisionnement et améliore l'extensibilité de l'infrastructure et des applications. Cette approche permet de réduire le coût total de propriété en éliminant les besoins de se procurer du matériel et des logiciels coûteux et d'en assurer la maintenance. Grâce à la solution Managed Advantage, la ville s'assure de recevoir les futures mises à niveau et d'avoir accès à des professionnels hautement spécialisés en TI, tout en réalisant des économies sur les coûts opérationnels. Les services gouvernementaux qui utilisent le système constateront une amélioration des services et bénéficieront d'une plateforme informatique plus stable. Le système infonuagique permettra également de simplifier et de rehausser l'expérience numérique des membres de la communauté d'affaires qui entretiennent des activités commerciales avec la ville.

« Managed Advantage offre une flexibilité inégalée en matière de réduction des coûts et d'atténuation des risques pour nos clients, a indiqué Daniel Keene, vice-président principal du programme Advantage ERP de CGI. Nous nous réjouissons de poursuivre notre partenariat de confiance avec la ville de Los Angeles et nous engageons à protéger les fonctions essentielles du gouvernement grâce à notre solution de transformation infonuagique. »

CGI aide ses clients à atteindre leurs objectifs de transformation numérique en élaborant une feuille de route claire pour les organisations, qui leur permet de mettre l'accent sur la valeur ajoutée et d'accroître l'efficacité dans l'ensemble de leurs activités.

« Nous sommes fiers d'offrir un service qui est une composante essentielle de la transformation numérique de la ville et permet une interaction plus efficace avec ses citoyens et partenaires », a ajouté Dave Delgado, vice-président principal des opérations, Ouest des États-Unis, CGI.

À propos de CGI

Fondé en 1976, Groupe CGI inc. est la cinquième plus importante entreprise indépendante de services en technologies de l'information et en gestion des processus d'affaires au monde. Grâce à ses quelque 70 000 professionnels, CGI offre un portefeuille complet de services, y compris des services-conseils stratégiques en informatique et en management, des services d'intégration de systèmes, de développement et de maintenance d'applications informatiques, de gestion d'infrastructures technologiques ainsi que 150 solutions et services faisant appel à la propriété intellectuelle à des milliers de clients à l'échelle mondiale à partir de ses bureaux et centres mondiaux de prestation de services dans les Amériques, en Europe et en Asie-Pacifique. CGI génère des revenus annuels de plus de 10 milliards de dollars canadiens et la valeur de son carnet de commandes s'élève à plus de 20 milliards de dollars canadiens. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi qu'à la Bourse de New York (GIB). Site Web : www.cgi.com

