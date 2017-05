Inondations au Québec - Promutuel Assurance fait un don de 50 000 $ à la Croix-Rouge canadienne







QUÉBEC, le 9 mai 2017 /CNW Telbec/ - À la suite des inondations historiques dans plusieurs régions du Québec, Promutuel Assurance a rapidement décidé d'appuyer la Croix-Rouge canadienne dans ses efforts importants pour venir en aide aux sinistrés en remettant 50 000 $ à son Fonds dédié aux inondations printanières au Québec.

« Nous sommes de tout coeur avec les personnes et les collectivités touchées par les conséquences très difficiles de ces inondations. C'est dans un esprit d'entraide et de solidarité que les mutuelles ont choisi de s'unir pour faire ce don. C'est dans les moments éprouvants comme ceux-ci que les valeurs mutualistes prennent tout leur sens », a déclaré M. Sylvain Fauchon, le chef de la direction.

Promutuel Assurance invite toute la population à faire preuve de générosité en contribuant au Fonds de la Croix-Rouge dédié aux inondations en se rendant au www.croixrouge.ca.

« Je tiens à saluer le travail extraordinaire de la Croix-Rouge ainsi que le grand courage des communautés sinistrées. Nous souhaitons bon courage à toutes les personnes victimes de cette dure épreuve », a conclu M. Fauchon.

À propos de Promutuel Assurance

Promutuel Assurance figure parmi les plus grands assureurs de dommages au Québec. Reconnue pour sa solidité financière, ses produits de grande qualité et l'excellence de son service à la clientèle, elle compte 1925 employés au service de plus de 640 000 assurés. Promutuel Assurance s'est donné comme mission de promouvoir et d'offrir des produits d'assurance qui répondent aux attentes de ses clients. À cet égard, elle assure un service personnalisé de qualité et encourage les valeurs mutualistes qui guident ses actions depuis 165 ans.

