Mictoryl® et Mictoryl® Pédiatrique maintenant disponibles et distribués au Canada par Duchesnay

BLAINVILLE, QC, le 9 mai 2017 /CNW Telbec/ - L'entreprise pharmaceutique canadienne Duchesnay est heureuse d'annoncer que Mictoryl® et Mictoryl® Pédiatrique (chlorhydrate de propivérine) sont maintenant disponibles et prêts à être distribués au Canada pour le traitement symptomatique de l'incontinence urinaire et/ou de l'augmentation de la fréquence et de l'urgence urinaire chez des patients qui présentent un syndrome de vessie hyperactive (VHA)1.

Éric Gervais, vice-président exécutif de Duchesnay, explique que : « La vessie hyperactive est une condition médicale touchant des millions de personnes au Canada chaque année dont plusieurs enfants. Elle affecte grandement la qualité de vie des gens qui en souffrent. Voilà pourquoi Duchesnay est si heureuse d'offrir cette nouvelle option thérapeutique, qui est également indiquée pour usage pédiatrique. »

Selon le Dr Jacques Corcos, urologue à l'Hôpital général juif et professeur d'urologie à l'Université McGill : « Mictoryl est une molécule intéressante approuvée pour les populations adulte et pédiatrique. Sa flexibilité de dosage et son efficacité en font une alternative crédible aux autres anticholinergiques pour le traitement de la vessie hyperactive. »

Jacqueline Cahill, directrice générale de la Fondation d'aide aux personnes incontinentes (Canada), a confirmé que : « la Fondation est très heureuse qu'une nouvelle option thérapeutique soit disponible pour les patients qui souffrent d'hyperactivité vésicale, particulièrement grâce à sa disponibilité en formulations pour adultes et pour enfants. »

Le syndrome de la vessie hyperactive se définit par une miction impérieuse (urgence urinaire), souvent accompagnée par une augmentation de la fréquence et une nycturie, qui désigne le fait de se réveiller pour uriner de façon anormalement élevée durant la nuit, avec ou sans incontinence urinaire d'urgence2.

À propos de MICTORYL®

Mictoryl® et Mictoryl® Pédiatrique sont pour les adultes ou les enfants ayant de la difficulté à contrôler leur vessie en raison d'une hyperactivité de la vessie. Parmi les symptômes d'hyperactivité de la vessie, on compte l'urgence du besoin d'uriner, le besoin d'uriner plus souvent et l'incapacité de retenir ses urines.

Mictoryl® est disponible en capsules à libération modifiée de 30 mg et 45 mg et est indiqué chez les adultes, y compris chez les personnes âgées (> 65 ans).

Mictoryl® Pédiatrique est disponible en comprimés de 5 mg à libération immédiate et est indiqué chez les enfants de 5 ans et plus qui présentent une VHA, à une dose ajustée selon le poids corporel jusqu'à 35 kg. Chez les enfants et les adolescents dont le poids corporel est supérieur à 35 kg, la dose maximale recommandée est de 30 mg administrée en deux doses quotidiennes.

Mictoryl® et Mictoryl® Pédiatrique ont été développés par la société pharmaceutique allemande Apogepha spécialisée en urologie. Pour plus de renseignements au sujet de ce médicament, notamment les contre-indications, mises en garde, précautions, effets indésirables et instructions posologiques, visitez le site www.Duchesnay.com pour accéder à la monographie du produit et aux renseignements pour le consommateur.

À propos de Duchesnay

Duchesnay est une entreprise pharmaceutique spécialisée forte d'un engagement soutenu en santé de la femme. Jusqu'à tout récemment, notre principale centre d'intérêt était de combler le vide qui existe en matière de recherche scientifique, d'éducation et d'information et sur le développement de médicaments d'utilisation sécuritaire et efficace pour les femmes enceintes et celles qui allaitent.

Aujourd'hui, Duchesnay propose un portefeuille de produits élargi pour offrir des options thérapeutiques sécuritaires et efficaces pour répondre aux besoins de santé et de qualité de vie de la femme et des membres de sa famille à différents stades de leur vie. Pour en savoir plus sur Duchesnay, visitez duchesnay.com.

1 Monographie de produit, Mictoryl®/Mictoryl® Pédiatrique, Duchesnay Inc., Blainville, QC, Canada, 30 décembre 2016.

2 Abrams et al. 2002 The Standardisation of Terminology of Lower Urinary Tract Function. Abrams P, Cardozo L, Fall M, Griffiths D, Rosier P, Ulmsten U, van Kerrebroeck P, Victor A, Wein A. Joint publication: Neurourol.Urodyn

