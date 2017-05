Omnicell accroît son offre de produits au Canada grâce à une entente avec McKesson Canada







En vertu de l'accord, les ventes et le service autrefois assurés par Aesynt Products seront désormais fournis par Omnicell

MOUNTAIN VIEW, Californie, 8 mai 2017 /CNW/ - Omnicell, Inc. (NASDAQ : OMCL), l'un des principaux fournisseurs de solutions de gestion de l'approvisionnement et des médicaments à l'intention des systèmes de santé et des pharmacies, annonce aujourd'hui avoir conclu une entente avec McKesson Canada en vertu duquel les ventes directes autrefois assurées par Aesynt® products, qui appartient à Omnicell, sont réassignées par McKesson Canada à Omnicell. On compte parmi ces produits des technologies robotiques centrales pour les pharmacies ainsi que les outils d'analyse et les distributrices automatisées AcuDose-Rx®. McKesson Canada reconfie la prestation du service de ces produits à Omnicell, alors que les contrats de service à la clientèle actuels viennent à échéance.

« McKesson Canada honorera tous les contrats existants avec nos clients pour assurer une transition harmonieuse dans ce partenariat avec Omnicell », affirme Jean-Philippe Blouin, Vice-président, Solutions technologiques chez McKesson Canada. « McKesson Canada continuera d'être le distributeur exclusif de PACMED® et de PACVision® pour le marché des pharmacies d'hôpitaux et de détail au Canada. »

« Omnicell cumule plus de 20 ans d'expérience à servir le marché canadien et nous sommes impatients d'élargir la portée de nos ventes au Canada », soutient J. Christopher Drew, président de l'automatisation et de l'analyse, Amérique du Nord, à Omnicell. « Omnicell est déterminé à faire en sorte que la transition de la clientèle actuelle soit harmonieuse et à fournir le même service de qualité que leur a offert McKesson Canada. »

Actuellement, Omnicell vend et assure l'entretien de distributrices automatisées, d'outils d'automatisation pharmaceutique et de produits d'analyse par l'entremise d'une force de vente directe au Canada. À compter d'aujourd'hui, les clients canadiens peuvent directement tirer parti du portefeuille complet d'Omnicell, y compris les nouvelles distributrices automatisées XT dévoilées en décembre dernier.

À propos d'Omnicell

Depuis 1992, Omnicell (NASDAQ : OMCL) s'est inspirée à créer des manières plus sécuritaires et plus efficaces de gérer les médicaments et les fournitures dans toutes les facettes des soins. À titre de chef de file dans l'automatisation de la distribution de médicaments et de fournitures, l'automatisation centrale pour les pharmacies, les technologies robotiques IV, les logiciels d'analyse et les systèmes d'emballage et d'adhésion aux médicaments, Omnicell est vouée à améliorer les soins dans l'ensemble du spectre de la santé, qu'il s'agisse d'hôpitaux de soins de courte durée, d'établissements de soins de longue durée, de foyers spécialisés ou du domicile des patients.

Plus de 4?000 clients dans le monde utilisent les solutions d'automatisation et d'analyse d'Omnicell® pour améliorer leur efficacité opérationnelle, réduire les erreurs de prise de médicaments, dégager des renseignements pertinents et améliorer la sécurité des patients.

Les solutions innovantes d'adhésion aux médicaments d'Omnicell, qui sont utilisées par plus de 32?000 pharmacies institutionnelles et de détail en Amérique du Nord et au Royaume-Uni, sont conçues pour améliorer l'adhésion du patient aux ordonnances, aidant ainsi à réduire les réadmissions coûteuses à l'hôpital.

Les acquisitions récentes d'Omnicell, dont Ateb, lui confèrent des capacités distinctes notamment sur le plan de la pharmacie centralisée, des technologies robotiques IV et des logiciels pharmaceutiques, créant ainsi le plus vaste portefeuille de produits de gestion des médicaments de l'industrie.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur Omnicell, Inc., veuillez consulter www.omnicell.com.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué contient des « énoncés prospectifs » au sens de la Private Securities Litigation Reform Act de 1995, y compris de façon non limitative des affirmations relatives à l'entente conclue avec McKesson Canada et les avantages qui en découlent de même que les effets escomptés de cette entente, dont les résultats financiers d'Omnicell. Par le fait même, ils peuvent être touchés par l'occurrence de nombreux événements indépendants de la volonté d'Omnicell et assujettis à divers facteurs de risque susceptibles d'entraîner un écart entre les résultats réels et les résultats escomptés qui sont exprimés ou suggérés dans les énoncés prospectifs. Ces risques englobent de façon non limitative ceux associés aux transactions commerciales, dont le risque que les résultats escomptés de la transaction ne se matérialisent pas; le risque que des plans ou des occasions futures de la société fondés sur la transaction, y compris l'incertitude liée au rendement et aux résultats financiers attendus de la société à la suite de l'achèvement de la transaction; les perturbations découlant de la transaction, que ce soit la difficulté accrue à mener ses affaires par rapport à d'habitude ou à maintenir les relations avec les clients, les employés ou les fournisseurs; ainsi que la possibilité que la société n'obtienne pas les avantages escomptés par la transaction aussi rapidement que prévu ou dans la mesure prévue par les analystes financiers ou les investisseurs et que le cours des actions d'Omnicell chute. D'autres risques qui contribuent à la nature incertaine des énoncés prospectifs sont notamment notre capacité à tirer parti des occasions de croissance dans la gestion des médicaments dans l'ensemble du milieu des soins de santé, y compris l'amélioration de l'accès des patients à des solutions d'adhésion aux médicaments grâce à des relations avec les pharmacies, les conditions générales défavorables des marchés et de l'économie, les risques à la croissance et l'acceptation de nos produits et services, la possibilité que la concurrence augmente, les changements potentiels sur le plan réglementaire et la capacité de la société à améliorer la productivité des ventes pour stimuler l'achat de ses produits, pour développer de nouveaux produits et pour acquérir et intégrer convenablement des entreprises. Ces risques, ainsi que d'autres risques et incertitudes, sont discutés plus en profondeur dans la plus récente documentation qui a été déposée auprès de la Securities and Exchange Commission. Les investisseurs potentiels sont avisés de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Tous les énoncés compris dans ce communiqué sont valables uniquement à la date où ils sont formulés. Omnicell ne s'engage aucunement à mettre à jour les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué pour refléter les développements futurs ou les circonstances qui ont cours après la date où ils sont formulés.

