Le gouvernement du Québec et la Fondation Gairdner forment un partenariat qui permettra d'amener au Québec des scientifiques de calibre mondial







MONTRÉAL, le 9 mai 2017 /CNW/ - Rémi Quirion, scientifique en chef du Québec, a annoncé aujourd'hui que le gouvernement du Québec, par l'entremise du Fonds de recherche du Québec - Santé (FRQS) a signé une entente de trois ans avec la Fondation Gairdner en vue d'enrichir la programmation scientifique dans la province. L'annonce, qui a été faite de concert avec la Dre Janet Rossant, présidente et directrice scientifique de la Fondation Gairdner, témoigne de l'intérêt du gouvernement à faciliter l'accès à de la recherche de pointe et de sa volonté à cultiver et à inspirer les prochaines générations de scientifiques.

Ce partenariat, une entente de 300 000 $ couvrant les trois prochaines années, servira à appuyer la tenue de conférences à l'intention des étudiants, des professeurs et du grand public, ainsi que des colloques universitaires dans tout le Québec. La Fondation, qui présente annuellement des conférences destinées aux étudiants, aux professeurs et au grand public dans plus de 15 universités partout au Canada, utilisera ces fonds pour enrichir les programmes qu'elle offre déjà au Québec. Elle inaugurera également une nouvelle série de conférences publiques traitant de questions pertinentes à la recherche scientifique qui sont d'actualité pour les citoyens.

Citation : Rémi Quirion

« Le FRQS est très heureux de s'associer à la Fondation Gairdner, qui fait un travail remarquable dans la mise en valeur de l'excellence de la recherche en sciences de la santé au Canada et à l'international. À cet égard, plusieurs scientifiques du Québec sont récipiendaires de prix Gairdner; mentionnons, à titre d'exemples, Nahum Sonenberg, Brenda Milner, Phil Gold et Jacques Genest. Les activités publiques qui seront organisées à travers le Québec grâce à ce partenariat seront l'occasion de stimuler l'intérêt des jeunes envers la science, de favoriser les échanges scientifiques entre universités et de mieux faire connaître les retombées de la recherche auprès du grand public.

Citation : Janet Rossant

« Le soutien du FRQS permettra à la Fondation Gairdner d'offrir à des étudiants, des professeurs et au grand public l'accès aux meilleurs chercheurs en sciences biomédicales dans le monde. Il suscitera la passion des jeunes scientifiques et offrira des occasions précieuses aux universités, aux CEGEP et aux établissements de santé du Québec de former de nouveaux partenariats propices à l'expansion de la recherche et de l'innovation. La Fondation Gairdner est reconnaissante de pouvoir collaborer avec le FRQS pour offrir une programmation qui célèbre l'excellence, attire des chefs de file et inspire la prochaine génération. »

À propos des Prix Canada Gairdner

Chaque année, sept Prix Canada Gairdner sont décernés pour honorer des chercheurs de haut calibre international en science biomédicale et en santé mondiale. Les Prix internationaux Canada Gairdner sont remis à cinq personnes pour leurs recherches exceptionnelles en science biomédicale, tandis que le Prix Canada Gairdner Wightman est décerné à un/e chef de fil en médecine au Canada. Le Prix Canada Gairdner en santé mondiale John Dirks souligne une contribution à la santé dans le monde en développement. Ces sept prix contribuent à démarquer le Canada comme leader du monde scientifique et à élever la stature de la science au Canada. Ce sont les seules distinctions scientifiques canadiennes reconnues et respectées au niveau international. Les lauréats sont choisis par un comité de sélection international et tous les choix du comité sont considérés comme définitifs.

À propos de la Fondation Gairdner

La Fondation Gairdner a vu le jour grâce au don inaugural de James Gairdner en 1957, un homme reconnu pour son engagement communautaire qui incarnait le sens de la conscience sociale. Il a eu l'inspiration de faire la différence et de célébrer l'excellence en science à l'échelle internationale. Soixante ans plus tard et avec plus de 360 boursiers de 30 pays reconnus pour leurs travaux novateurs, la Fondation Gairdner a répondu aux attentes de son fondateur. Parmi les lauréats Gairdner, 84 ont par la suite reçu le Prix Nobel de physiologie ou de médecine. Les Prix Canada Gairdner concourent au dynamisme de la culture de la recherche et de l'innovation partout au pays grâce à des programmes de sensibilisation qui incluent des conférences et des colloques de recherche. Ces programmes permettent à des lauréats actuels et passés de visiter un minimum de 15 universités canadiennes et d'échanger avec des professeurs, des stagiaires et des étudiants du secondaire afin d'inspirer la prochaine génération de chercheurs. Des colloques de recherche sont organisés annuellement à travers tout le pays pour offrir aux Canadiens un accès à la science de pointe grâce au pouvoir d'attraction de la Fondation Gairdner.

À propos du Fonds de recherche du Québec - Santé

Le Fonds de recherche du Québec - Santé, qui relève de la ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation, a pour mission de soutenir la recherche en santé en vue de favoriser le mieux-être de la population québécoise. Il a pour mandat la promotion et l'aide financière de ces recherches, la diffusion des connaissances et la formation des chercheurs, l'établissement de partenariats nécessaires au développement du système québécois de la recherche et de l'innovation, et enfin, le rayonnement de la recherche sur le plan international. www.frqs.gouv.qc.ca

