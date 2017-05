RBC Gestion mondiale d'actifs lance le FNB quantitatif leaders immobilier mondial RBC







TORONTO, le 9 mai 2017 /CNW/ - RBC Gestion mondiale d'actifs Inc. (RBC GMA) a annoncé aujourd'hui l'ajout du FNB quantitatif leaders immobilier mondial RBC (TSX : RGRE) à sa gamme de FNB.

« Ce nouveau FNB s'inscrit dans la poursuite de l'expansion de notre offre de stratégies de placement fondées sur des actifs réels, après le lancement du FNB quantitatif leaders infrastructures mondiales RBC (TSX : RIG) en septembre dernier », explique Mark Neill, chef, Fonds négociés en bourse, RBC. Les investisseurs recherchant de plus en plus les sources de revenu stables pour rehausser le rendement de leur portefeuille, les solutions mondiales diversifiées fondées sur des actifs réels continueront de prendre de l'importance. Les fonds RGRE et RIG sont les premiers FNB d'actifs réels au Canada qui suivent une méthodologie quantitative, et nous sommes heureux d'offrir ces solutions uniques aux investisseurs canadiens. »

Le FNB quantitatif leaders immobilier mondial RBC est une solution mondiale de placements immobiliers élaborée par l'équipe Placements quantitatifs de RBC Gestion mondiale d'actifs. Le fonds emploie une approche fondée sur des règles et tenant compte de plusieurs facteurs pour établir un portefeuille de sociétés de placement immobilier et de sociétés d'exploitation immobilière mondiales qui présentent des rendements en revenu intéressants, de solides bilans et des flux de trésorerie stables. Il vise à procurer un revenu mensuel stable et régulier, ainsi qu'une croissance à long terme du capital. Le fonds RGRE est assorti de frais de gestion de 0,55 %, et est aussi offert en dollars US sous le symbole boursier RGRE.u.

« En comptant ce nouveau produit, nous offrons maintenant aux investisseurs plus de 20 FNB RBC qui suivent notre méthode de placement quantitative exclusive, déclare Bill Tilford, chef, Placements quantitatifs. Pour chacun de ces FNB, nous employons une méthodologie de sélection et de pondération des titres spécialement conçue pour maximiser les rendements corrigés du risque. »

Le FNB quantitatif leaders immobilier mondial RBC est maintenant introduit en bourse et se négociera à compter d'aujourd'hui à la Bourse de Toronto.

De plus, comme il a été annoncé le 19 avril, les changements de symbole boursier pour les FNB RBC avec couverture de change sont maintenant en vigueur.

Pour plus d'information au sujet des FNB RBC, allez au www.rbcgma.com/fnb.

Les placements dans des fonds négociés en bourse (FNB) peuvent entraîner des commissions et des frais et dépenses de gestion. Veuillez lire le prospectus ou l'Aperçu du fonds pertinent avant d'investir. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leurs rendements antérieurs ne se répètent pas nécessairement. Les parts de FNB sont achetées ou vendues au cours en vigueur à la bourse et les frais de courtage réduiront les rendements. Les FNB RBC ne visent pas à procurer, à l'échéance, un montant prédéterminé. Le rendement des indices ne représente pas le rendement des FNB RBC. RBC Gestion mondiale d'actifs Inc., filiale indirecte en propriété exclusive de Banque Royale du Canada, assume la gestion des FNB RBC.

RBC Gestion mondiale d'actifs

RBC Gestion mondiale d'actifs (RBC GMA), division de gestion d'actifs de la Banque Royale du Canada (RBC), regroupe les gestionnaires de fonds institutionnels BlueBay Asset Management et Phillips, Hager & North gestion de placements. RBC GMA est un fournisseur mondial de services et de solutions de gestion de placements pour les investisseurs institutionnels, la clientèle fortunée et les particuliers. La société offre des comptes distincts, des fonds en gestion commune, des fonds communs de placement, des fonds de couverture, des fonds négociés en bourse et des stratégies de placement spécialisées. Le groupe de sociétés de RBC GMA gère un actif de plus de 390 milliards de dollars canadiens et compte quelque 1 400 employés au Canada, aux États-Unis, en Europe et en Asie.

