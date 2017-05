Feldan Therapeutics et Elasmogen annoncent un accord de recherche avec Amgen pour le développement de produits biologiques intracellulaires







La combinaison de deux technologies, le Feldan Shuttle et les domaines soloMERs d'Elasmogen, sera utilisée pour développer une nouvelle méthode visant deux cibles thérapeutiques

ABERDEEN, Écosse et QUÉBEC, le 9 mai 2017 /CNW Telbec/ - Elasmogen Ltd, une compagnie axée sur le développement des produits biologiques de nouvelle génération, et Feldan Therapeutics, une entreprise axée sur la livraison intracellulaire de protéines, annoncent aujourd'hui une collaboration de recherche avec Amgen pour le développement de nouveaux produits biologiques intracellulaires. La collaboration combine les capacités uniques de la plate-forme Shuttle de Feldan et la technologie soloMER tm d'Elasmogen pour développer un système de livraison de petits anticorps (aussi appelés domaines de liaison) visant deux cibles intracellulaires avec Amgen.

La technologie Feldan Shuttle est une nouvelle méthode de livraison à base de peptides qui permet l'introduction très efficace de protéines dans les cellules. Les soloMERs d'Elasmogen sont les plus petits domaines de liaison naturels répertoriés. Leur petite taille, leur stabilité (en particulier leur résistance aux changements de pH) et leur capacité à se lier à leur cible dans des conditions intracellulaires en font le complément parfait à la technologie mise de l'avant par Feldan.

"Actuellement, toutes les thérapies à base d'anticorps approuvées agissent sur des cibles extracellulaires, mais la livraison intracellulaire permet d'accéder à un nombre beaucoup plus important de cibles", a déclaré François-Thomas Michaud, PDG de Feldan Therapeutics. "La livraison intracellulaire par le Shuttle et la capacité de liaison des domaines soloMERs serviront à combler l'écart entre les médicaments de synthèse et les produits biologiques".

"C'est une opportunité idéale de démontrer les performances et les capacités de la technologie combinée Shuttle-soloMER. De plus, l'expertise fournie par Amgen accélérera considérablement le développement de cette nouvelle classe de molécules thérapeutiques», a déclaré Caroline Barelle, CEO, Elasmogen.

En 2016, Feldan et Elasmogen ont établi un partenariat exclusif pour le développement de produits biologiques intracellulaires. En travaillant ensemble, leurs équipes de recherche ont démontré l'administration intracellulaire et intranucléaire des domaines de liaison soloMER.

À propos Elasmogen:

Elasmogen est une société biopharmaceutique dérivée de l'Université d'Aberdeen qui axe ses recherche sur les soloMERs. Les soloMERs sont de très petits anticorps entièrement humanisés provenant initialement de requins. Elasmogen développe ainsi des anticorps uniques pour le traitement dans le domaine des maladies auto-inflammatoires, de l'ophtalmologie et de l'oncologie. Les soloMER sont des candidats cliniques humanisés exclusifs dérivés d'anticorps de requins nommés VNAR (« variable new antigene receptors »). Une origine ancestrale différente des anticorps de mammifères place les VNARs en dehors de la cartographie complexe des brevets qui protègent ce type de protéines. De plus, les soloMER sont plus petits (9% de la taille d'un anticorps de mammifère) et sont les domaines de liaison naturel les plus stables répertoriés, ce qui les rendent idéaux pour se lier aux cibles intracellulaires. La technologie de la société a été approuvée par des partenariats avec Almac, Amgen et Merck.

Elasmogen détient une capacité unique à isoler et développer les soloMER et sa propriété intellectuelle multi-couches couvre la plate-forme, les produits et les processus qui en dérivent. Elasmogen détient une licence exclusive de plus de 20 brevets accordés aux États-Unis, en Europe et dans d'autres territoires et bénéficie de tout le savoir-faire et le pipeline VNAR du Scottish Biologics Facility de l'Université d'Aberdeen.

Plus d'informations sont disponibles à www.Elasmogen.com .

À propos de Feldan Therapeutics:

Feldan Therapeutics est une société canadienne dédiée au développement d'applications thérapeutiques basées sur la plate-forme Feldan Shuttle, une méthode de livraison à base de peptides qui permet la livraison de protéines à l'intérieur des cellules. Le Feldan Shuttle surmonte les obstacles de la livraison dans un contexte thérapeutique en fournissant une approche sécuritaire et hautement efficace qui simplifie les manipulations et atténue le fardeau réglementaire. La plate-forme Feldan Shuttle a été utilisée avec succès pour livrer des nucléases, des anticorps et des facteurs de transcription à l'intérieur de plusieurs types cellulaires. De plus, les résultats préliminaires chez les rongeurs suggèrent que le Shuttle détient un potentiel prometteur pour les applications in vivo. Des travaux sont actuellement en cours pour exploiter davantage la technologie Shuttle pour l'internalisation des anticorps (ou des domaines similaires à des anticorps) pour moduler les voies cellulaires. À l'interne, Feldan a un pipeline thérapeutique interne axé sur la génération de cellules NK hyperactives pour les applications en oncologie.

Plus d'informations sont disponibles à www.feldan.com

