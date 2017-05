Sleep Country Canada dévoile le Bloom(MC), son matelas dans une boîte innovant, et une toute nouvelle plateforme de commerce électronique pour aider les Canadiens à dormir aisément







TORONTO, le 9 mai 2017 /CNW/ - C'est aujourd'hui que Sleep Country Canada et Dormez-vous, le plus important détaillant de matelas au pays, a officiellement dévoilé sa plateforme de commerce électronique qui servira de nouvelle boutique pour les produits innovants de l'entreprise, soit le nouveau matelas dans une boîte BloomMC, les oreillers PloomMC, un sommier pliable et toute une gamme d'accessoires de sommeil exclusifs, y compris des draps, des couettes et des têtes de lit -- tout ce qu'il vous faut pour bien équiper votre chambre à coucher.

Forte de ses 23 ans d'expérience à aider les Canadiens à obtenir une excellente nuit de sommeil, Sleep Country est fière de lancer Bloom, sa première offre de matelas dans une boîte. Créé par les experts obsédés par le sommeil de Sleep Country pour aider les Canadiens à se réveiller revigorés, le Bloom est offert en ligne et livré gratuitement chez vous. Tout ce que les consommateurs ont à faire, c'est de déballer le matelas, le laisser se déployer et commencer à rêver.

« Nos experts en sommeil ont mis au point le matelas Bloom en mettant à contribution leurs connaissances poussées du sommeil et des habitudes de sommeil des Canadiens, ainsi qu'une quantité de ressources de recherche et développement pour concevoir le meilleur matelas dans une boîte sur le marché. Nous avons créé un matelas pratique qui offre aux Canadiens un bon soutien et correspond à ce qu'ils désirent », affirme Stewart Schaefer, chef du développement des affaires à Sleep Country Canada.

Pour Sleep Country, le lancement des nouvelles marques Bloom et Ploom ainsi que sa plateforme de commerce électronique sont conçus pour l'aider à atteindre les jeunes Canadiens adeptes des nouvelles technologies qui préfèrent magasiner en ligne. Bien que l'on s'attende à ce que ce ne soit qu'un faible pourcentage de consommateurs qui achètent leurs matelas en ligne, le plus important détaillant de matelas au Canada est maintenant bien positionné pour dominer ce créneau de marché.

Offerts en formats simple, simple XL, double, grand lit et très grand lit, les matelas Bloom se vendent à des prix concurrentiels, notamment à 995 $ pour le format grand lit. Vous pouvez en apprendre plus sur Bloom au sleepcountry.ca et au dormezvous.com et consulter la plateforme par vous-même.

Contrairement à ce qui en est des autres offres de matelas dans une boîte, les consommateurs qui désirent acheter un matelas Bloom pourront en faire l'essai dans tout magasin Sleep Country ou Dormez-vous bien situé au pays. De plus, les consommateurs bénéficieront d'une garantie de 10 ans de même que d'une garantie confort de 100 nuits et auront accès à l'équipe bien rodée du service à la clientèle de Sleep Country.

À propos de Sleep Country

Sleep Country Canada Holdings Inc. est le plus important détaillant de matelas au Canada et exploite un total de 239 magasins détenus par la société. L'entreprise poursuit ses activités sous deux bannières : Sleep Country, avec 188 magasins à travers le Canada, et Dormez-vous, avec 51 magasins au Québec. En plus d'offrir la plus grande sélection de matelas au Canada, le détaillant propose aussi un large éventail d'oreillers, de literie, de têtes de lit et de sommiers réglables « style de vie » -- tout ce dont vous avez besoin pour mieux dormir. Pour en savoir plus sur l'entreprise, allez au www.sleepcountry.ca ou au dormezvous.com.

SOURCE Sleep Country Canada Holdings Inc. Investor Relations

Communiqué envoyé le 9 mai 2017 à 08:00 et diffusé par :