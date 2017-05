Colloque santé et sécurité du travail : dernière semaine pour s'inscrire!







SEPT-ÎLES, QC, le 9 mai 2017 /CNW Telbec/ - Plus que quelques jours pour s'inscrire au quatorzième Colloque santé et sécurité du travail organisé par la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) et le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord. La période d'inscription se termine ce vendredi 12 mai. Contrairement à ce qui avait été annoncé au départ, le coût du forfait pour la journée complète demeurera à 75$ au lieu d'augmenter à 100$. L'événement, réalisé en partenariat avec des représentants d'employeurs, de travailleurs et d'organismes du milieu, aura lieu de 7 h 30 à 15 h 45, le mercredi 31 mai à Sept-Îles, au Cégep de Sept-Îles, et le jeudi 1er juin à Baie-Comeau, au Stade Médard-Soucy et au Cégep de Baie-Comeau.

La conférence d'ouverture Sois positif ou bedon reste chez-vous ! sera présentée par Alain Samson, auteur, conférencier et formateur en management et spécialiste du mieux-être au travail. Lors de cette conférence, vous apprendrez comment naît et grandit le plaisir au travail et ce que vous devez faire pour le développer. Si vous redoutez les lundis, si vous ne vous souvenez plus de la dernière fois où vous avez ri avec vos collègues, la prescription est urgente : il vous faut une bonne dose de plaisir au travail.

Par la suite, les participants auront le choix des conférences suivantes : Un petit pas à la fois, la santé tu viseras !, La responsabilisation et la motivation de l'individu en santé et sécurité au travail, Stress et changements technologiques : réflexion et stratégies, et enfin Les poursuites criminelles en SST : où en sommes-nous en 2017 ? Des exposants seront aussi sur place pour offrir leurs services et présenter leurs produits.

Au début de l'après-midi se déroulera la remise des Grands Prix santé et sécurité du travail. La CNESST veut ainsi partager les bonnes idées et encourager les employeurs et les travailleurs dans l'élimination des risques dans leur milieu de travail. Cette année, sept innovations dans la catégorie du même nom seront récompensées.

Un forfait comprenant la conférence d'ouverture et la visite du salon des exposants est aussi offert, au coût de 20 $.

Il est possible de s'inscrire sur le site Web de la CNESST : www.cnesst.gouv.qc.ca.

Le Colloque santé et sécurité du travail de la Côte-Nord est un événement rassembleur pour tous les employeurs et les travailleurs qui ont à coeur la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. Cette année, l'événement est plus sobre puisqu'il affiche quatre conférences au choix plutôt que six ; toutefois, ces conférences sont allongées afin de permettre aux participants d'obtenir plus d'informations ou d'interagir plus longuement avec les conférenciers. Enfin, à Sept-Îles, l'événement se déplace au Cégep afin de regrouper toutes les activités dans un même lieu.

Pour obtenir plus d'information sur l'événement, il suffit de téléphoner au 418 964-3900, poste 3923, ou sans frais au 1 800 668-5214.

Sources : Sophie Gaudreault, communicatrice régionale

CNESST- Direction régionale de la Côte-Nord

Tél. : 418 725-6100, poste 6146





Danielle Pedneault, conseillère en soins infirmiers en santé au travail

Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord

Tél. : 418 589-9845, poste 2385

