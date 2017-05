Programme de stabilisation des berges du lac Saint-Jean 2017-2026 - Première partie de l'audience publique - Rappel







QUÉBEC, le 9 mai 2017 /CNW Telbec/ - La commission d'enquête du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE), présidée par M. Michel Germain qui est secondé par M. Éric-Antoine Lavoie et M. Pierre Renaud, commissaires, amorce la première partie de l'audience publique sur le Programme de stabilisation des berges du lac Saint-Jean 2017-2026 par Rio Tinto Alcan inc. L'audience publique aura lieu à compter de mardi 9 mai 2017 à 19 h.

Au cours de cette première partie de l'audience publique, la commission siégera à Alma et les citoyens pourront aussi participer en direct par visioconférence à l'audience à Saint-Félicien.



Salle d'audience Salle Alma

Hôtel Universel 1000, boulevard des Cascades Alma Salle de visioconférence Centre de loisirs Belle-Vue inc. 1063, rue Bellevue Sud Saint-Félicien

La commission du BAPE tiendra d'autres séances, les jours suivants, selon ses besoins et ceux du public.

Au cours de la première partie de l'audience publique, les séances de la commission seront diffusées en mode audio et vidéo en direct dans le site Web du BAPE à l'adresse : www.bape.gouv.qc.ca.

Comment se déroule l'audience publique ?

La première partie permettra à la population et à la commission de s'informer sur le projet et de poser des questions pour prendre connaissance de tous ses aspects. Au moment de la première séance qui se tiendra le mardi 9 mai 2017, les requérants viendront d'abord expliquer les motifs de leur demande d'audience. Puis, le promoteur, Rio Tinto Alcan inc., présentera un résumé du projet et de ses répercussions environnementales. Celui-ci répondra ensuite aux questions des participants et de la commission du BAPE. Des personnes-ressources seront également invitées à fournir des renseignements et une expertise qui permettront à la commission d'enquête et aux citoyens d'obtenir l'éclairage nécessaire à l'égard du projet et de ses incidences sur le milieu environnant.

Où consulter la documentation sur le projet ?

Les citoyens peuvent consulter les documents relatifs au projet au bureau du BAPE à Québec, à la Bibliothèque des sciences juridiques de l'Université du Québec à Montréal ainsi qu'aux endroits suivants :

Bibliothèque d'Alma, 500, rue Collard Ouest ;

Bibliothèque de Dolbeau-Mistassini , succursale de Dolbeau , 175, 4e Avenue ;

, succursale de , 175, 4e Avenue ; Bibliothèque de Jonquière, 2480, rue Saint-Dominique ;

; Bibliothèque de Mashteuiatsh , 77, rue Uapakalu ;

, 77, rue Uapakalu ; Bibliothèque de Saint-Félicien, 1209, boul. Sacré-Coeur, 2e étage.

La documentation est également disponible dans le site Web du BAPE, au www.bape.gouv.qc.ca, sous la rubrique « Mandats en cours ».

Les personnes désireuses d'obtenir plus de renseignements peuvent communiquer avec Alexandre Corcoran-Tardif au numéro suivant : 418 643-7447 poste 538 ou, sans frais, au 1 800 463-4732, ou par courrier électronique à l'adresse suivante : berges-lac-st-jean@bape.gouv.qc.ca.

SOURCE Bureau d'audiences publiques sur l'environnement

Communiqué envoyé le 9 mai 2017 à 07:30 et diffusé par :