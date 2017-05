Stingray fait l'acquisition de Yokee Music LTD







MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 9 mai 2017) - Le groupe Stingray Digital Inc. (TSX:RAY.A)(TSX:RAY.B), chef de file des services musicaux multiplateformes interentreprises, a annoncé plus tôt aujourd'hui l'acquisition de Yokee Music LTD. La société israélienne propose trois applications sociales axées sur la musique qui se classent au top 10 des téléchargements de la catégorie musique dans 100 pays : Yokee, Yokee Guitar et Yokee Piano. Ensemble, ces trois applications ont été téléchargées plus de 80 millions de fois au cours des 4 dernières années, comptent quelque 4 millions d'utilisateurs mensuels et enregistrent un taux de croissance d'une année à l'autre de plus 50 %.

L'acquisition de Yokee Music, un chef de file du développement d'applications interactives immensément populaires, permettra à Stingray de profiter de l'expertise de la société en matière de développement et d'optimisation d'applications mobiles, de bonifier son portefeuille de produits destinés aux consommateurs et d'attirer l'attention de la nouvelle génération d'amateurs de musique à l'échelle mondiale.

Yokee, l'application de karaoké phare de Yokee Music, permet aux utilisateurs de laisser libre cours à leur créativité et de partager leur amour de la musique avec leurs proches. Yokee représente le parfait complément aux services de karaoké existants de Stingray - Stingray Karaoke et The KARAOKE Channel -, et ouvre ainsi la voie à d'importantes occasions de synergie et de croissance de sa gamme de produits de karaoké.

En vertu des modalités de l'entente d'acquisition, Stingray deviendra le propriétaire et exploitant exclusif de Yokee Music, qui sera toujours chapeautée par son équipe de direction actuelle.

Yokee Music Ltd, en bref

- Yokee Music Ltd a été fondée en 2013 par Gil Selka et Ariel Yaloz.

- Son équipe de 18 employés comprend des musiciens, des ingénieurs et des chefs de produit spécialisés dans le développement d'applis mobiles.

- Ses trois applis mobiles, Yokee, Yokee Guitar et Yokee Piano, ont été téléchargées 80 millions de fois de manière organique à ce jour.

- Plus de 4 millions d'amateurs de musique utilisent ses applis sur une base mensuelle.

- Les revenus des applis proviennent de la publicité et des abonnements.

- Yokee transforme les téléphones intelligents et les tablettes numériques en machines de karaoké sans fil (avec caméra et micro) permettant aux utilisateurs de s'enregistrer, d'ajouter des effets audio et vidéo, de partager leurs versions uniques de leurs chansons préférées, et d'écouter les performances de leurs amis.

- Yokee Piano permet aux amateurs de musique de jouer les plus grandes pièces pour piano comme des pros en quelques secondes à peine.

- Yokee Guitar permet aux utilisateurs de jouer les plus grands classiques et les succès radiophoniques de l'heure à la guitare.

Citations

« Stingray et Yokee Music sont des amis et des partenaires de longue date, et cherchent tous deux à connecter les gens par le pouvoir de la musique », a déclaré Eric Boyko, président, cofondateur et chef de la direction de Stingray. « Je ne pourrais être plus heureux d'accueillir officiellement l'équipe de Yokee Music au sein de la grande famille Stingray. Cette acquisition est parfaitement complémentaire à nos produits et services existants, et nous permettra d'étendre considérablement notre portée dans le marché des applications mobiles destinées au grand public. »

« Nous avons versé toute notre passion, notre expertise et notre énergie au développement de Yokee Music au cours des dernières années », a pour sa part affirmé Ariel Yaloz, cofondateur de Yokee Music. « Gonfler les rangs Stingray représentait la prochaine étape naturelle de la stratégie de croissance que nous suivons depuis notre lancement. Faire partie d'une grande entreprise diversifiée ouvre pour nous la porte à des opportunités très prometteuses. Je suis persuadé que notre collaboration donnera naissance à encore plus d'innovation et de succès dans le marché des applications mobiles. »

Pour en savoir davantage sur Yokee, visitez le site www.yokee.tv.

Pour télécharger des images de presse : https://brandfolder.com/latest-news/stingray-acquires-yokee-music

À propos de Stingray

Stingray (TSX:RAY.A)(TSX:RAY.B) est un important fournisseur de services musicaux multiplateformes et de solutions multimédias en magasin interentreprises qui exerce des activités à l'échelle mondiale. Elle rejoint environ 400 millions d'abonnés de la télévision payante (ou ménages) dans 156 pays. S'adressant aux personnes comme aux entreprises, les produits de Stingray comprennent les services de musique et de vidéos numériques Stingray Musique, Stingray Concerts, Stingray iConcerts, Stingray Brava, Stingray DJAZZ, Stingray Vidéoclips, Stingray Lite TV, Stingray Ambiance, Stingray Karaoke, Festival 4 K et Classica. Stingray propose également diverses solutions d'affaires, dont les produits musicaux et d'affichage numérique offerts par l'entremise de sa division Stingray Affaires. Stingray a son siège social à Montréal et compte présentement plus de 350 employés dans le monde, y compris aux États-Unis, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Israël, en Australie, en Corée du Sud et à Singapour. Stingray a été finaliste au palmarès Technologie Fast 50MC de Deloitte en 2013 et 2014, et a été nommée parmi les entreprises canadiennes connaissant la croissance la plus rapide par le magazine PROFIT. En 2016, Stingray a remporté les grands honneurs dans la catégorie « Meilleures relations avec les investisseurs lors d'un premier appel public à l'épargne » lors de la cérémonie de remise de prix d'IR Magazine Canada. Pour en savoir davantage, visitez le site www.stingray.com.

Information prospective

Le présent communiqué contient de l'« information prospective » au sens de la législation en valeurs mobilières canadienne applicable. Cette information prospective comprend des renseignements sur les objectifs, les opinions, les projets, les attentes, les prévisions, les estimations et les intentions de Stingray. On reconnaît les énoncés contenant de l'information prospective à l'emploi de mots et d'expressions comme « pouvoir », « s'attendre à », « avoir l'intention de », « estimer », « prévoir », « planifier », « croire », « continuer » et d'autres expressions semblables ou la forme négative de ces expressions, ainsi qu'à l'utilisation du conditionnel, y compris les mentions d'hypothèses. Toutefois, il est à noter que l'information prospective ne contient pas toujours ces mots ou expressions. L'information prospective repose sur des hypothèses et est assujettie à un certain nombre de risques et d'incertitudes, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de Stingray. En conséquence de ces risques et incertitudes, les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux prévus ou sous-entendus dans l'information prospective. Ces risques et incertitudes comprennent, sans limitation, les facteurs de risque énoncés dans la notice annuelle de Stingray datée du 16 juin 2016, que l'on peut consulter sur SEDAR, au www.sedar.com. Par conséquent, toute l'information prospective figurant dans les présentes est visée par la mise en garde susmentionnée, et rien ne garantit que les résultats ou les événements auxquels Stingray s'attend se réaliseront ou que, même s'ils se réalisent en grande partie, qu'ils auront les incidences ou les effets prévus sur l'entreprise, la situation financière ou les résultats d'exploitation de Stingray. Sauf indication contraire ou à moins que le contexte ne commande une autre interprétation, l'information prospective figurant dans les présentes est donnée en date des présentes, et Stingray ne s'engage pas à la mettre à jour ou à la modifier, que ce soit par suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou d'autres facteurs, sauf dans la mesure où la législation applicable l'exige.

Communiqué envoyé le 9 mai 2017 à 07:33 et diffusé par :