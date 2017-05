G2A va organiser un bootcamp eSports pour Virtus.pro et Natus Vincere







HONG KONG et RZESZÓW, Pologne, May 9, 2017 /PRNewswire/ --

G2A.COM organise un camp d'entraînement pour les équipes eSports Virtus.pro et Natus Vincere dans son centre de recherche et développement situé à Rzeszów, en Pologne. Du 16 au 20 mai, G2A accueillera un bootcamp spécial pour l'entraînement de ses deux équipes parrainées.

(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/508926/G2A.jpg )



Les sports électroniques (connus en anglais sous le nom de « eSports »), sont des sports professionnels dans lesquels des équipes ou des joueurs individuels sont en compétition dans des tournois de jeux vidéo. L'industrie connaît une croissance extrêmement rapide, et G2A redouble d'efforts pour soutenir cette avancée en ayant investi plus de 10 millions USD dans l'eSports à ce jour, et en travaillant avec plus de 70 équipes dans plus de 100 sports électroniques et évènements de jeux. Désormais, G2A franchit une autre étape en organisant un bootcamp spécial pour l'entraînementd'équipes comme Virtus.pro et Natus Vincere (également connue sous le nom de Na'Vi) dans l'une de ses propres installations.

Virtus.pro et Na'Vi sont toutes deux classées parmi les cinq meilleures équipes eSports au monde, et sont en lice dans le jeu de tir en vision subjective multijoueur Counter-Strike : Global Offensive. Les deux équipes s'entraîneront pendant de nombreuses heures par jour au cours des quatre jours de jeux, planification et stratégies, et analyseront les images filmées par leurs compétiteurs. Le camp va donner aux équipes l'occasion de pratiquer sous l'oeil de leurs entraîneurs respectifs et d'un psychologue désigné à cet effet, et leur offrir la possibilité de s'intégrer avec les autres. Alors que ces formations sont généralement organisées en huis clos par les équipes elles-mêmes, cette fois G2A organisera et partagera l'entraînement avec des fans du monde entier.

Aura également lieu, pendant le bootcamp de Virtus.pro et Na'Vi, une bataille de fans sous la forme d'un « YouTube Redemption ». L'équipe qui gagne le défi pourra songer à une tâche que l'équipe perdante devra réaliser en vidéo. Cette tâche peut être toute chose que l'équipe gagnante invente - par exemple donner un bain à un cochon ou danser déguisé en hot-dogs. Les fans auront l'opportunité d'empêcher leur équipe préférée de réaliser la tâche possiblement embarrassante en visitant http://youtuberedemption.com. La bataille de fans a lieu du 4 au 18 mai et offre l'opportunité de gagner différents prix attractifs, dont des cartes cadeaux G2A.COM.

G2A publiera des mises à jour et des liens du bootcamp sur son fil Twitter officiel (https://twitter.com/G2A_com) et ses pages Facebook (https://www.facebook.com/G2Acom/).

Communiqué envoyé le 9 mai 2017 à 06:55 et diffusé par :