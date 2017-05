Annonce des finalistes du 30e prix littéraire trillium







Liste des auteurs ontariens présélectionnés pour le prestigieux prix littéraire

TORONTO, le 9 mai 2017 /CNW/ - Cinq livres en français et six livres en anglais ont été retenus en sélection finale du Prix littéraire annuel Trillium 2017, le prestigieux prix littéraire du gouvernement de l'Ontario. Trois ouvrages ont également été retenus en sélection finale du Prix du livre d'enfant Trillium (langue française), ainsi que trois ouvrages en sélection finale du Prix de poésie Trillium en langue anglaise. Pour obtenir des renseignements détaillés sur tous les finalistes du Prix littéraire Trillium 2017, veuillez cliquer ici .

Finalistes du Prix littéraire Trillium en français :

Jean Boisjoli, La mesure du temps, Éditions Prise de parole

Louis L'Allier, Nikolaos, le copiste, Éditions David

Éric Mathieu, Les suicidés d'Eau-Claire, Éditeur La Mèche

Paul-François Sylvestre, Cinquante ans de « p'tits bonheurs » au Théâtre français de Toronto, Éditions du Gref

Michèle Vinet, L'enfant-feu, Éditions Prise de parole

Finalistes du Prix littéraire Trillium en anglais :

André Alexis, The Hidden Keys, Coach House Books

Kamal Al-Solaylee, Brown, HarperCollins Publishers

Danila Botha, For All the Men (and Some of the Women) I've Known, Tightrope Books

Leesa Dean, Waiting for the Cyclone, Brindle & Glass Publishing

Susan Holbrook, Throaty Wipes, Coach House Books

Melanie Mah, The Sweetest One, Cormorant Books

Finalistes du Prix du livre d'enfant Trillium en français :

Pierre-Luc Bélanger, Ski, blanche et avalanche, Éditions David

Gilles Dubois, Nanuktalva, Éditions David

Daniel Marchildon, Zazette, la chatte des Ouendats, Soulières Éditeur

Finalistes du Prix de poésie Trillium en anglais :

Laurie D. Graham, Settler Education: Poems, McClelland & Stewart

Meaghan Strimas, Yes or Nope, Mansfield Press

Dane Swan, A Mingus Lullaby, Guernica Editions

Le nom des lauréats sera annoncé le 20 juin 2017 lors d'un souper organisé à Toronto.

CITATIONS

« Je suis fière de rendre hommage aux auteurs talentueux qui figurent cette année sur la liste des finalistes du Prix littéraire Trillium. La littérature ontarienne illustre l'expérience singulière de la province, ce qui est encore plus pertinent alors que nous célébrons le 150e anniversaire de l'Ontario. Grâce à leurs oeuvres, ces auteurs nous aident à promouvoir la culture de l'inclusion et de l'innovation, et mettent l'accent sur les possibilités offertes par l'Ontario. Ils sont la preuve que certaines des meilleures oeuvres littéraires sont écrites ici, chez nous. »

- Eleanor McMahon, ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport

« L'Ontario accueille l'industrie de l'édition la plus importante au Canada. Ses revenus d'exploitation se chiffrent à 1,23 milliard de dollars. La SODIMO est fière de célébrer les auteurs ontariens talentueux de même que notre industrie de l'édition florissante en décernant le Prix littéraire Trillium.»

- Mark Sakamoto, président du conseil, Société de développement de l'industrie des médias de l'Ontario

FAITS EN BREF

Le Prix littéraire Trillium/Trillium Book Award encourage l'excellence en littérature en investissant dans les auteurs ontariens. Les lauréats touchent 20 000 dollars et leur maison d'édition 2 500 dollars pour promouvoir l'ouvrage primé. Tous les finalistes reçoivent des honoraires de 500 dollars .





, , , , Michael Ondaatje, Andrée Lacelle et François Paré. L' Ontario accueille le secteur de l'édition de livres le plus important au Canada , secteur qui contribue à l'économie à hauteur de 1,23 milliard de dollars.

POUR EN SAVOIR DAVANTAGE

Le Prix littéraire Trillium a été créé pour rendre hommage à l'excellence, favoriser le marketing et sensibiliser le public à la qualité, à la diversité et au talent littéraire des auteurs de l'Ontario et de leurs oeuvres.

