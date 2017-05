Population Connection annonce les gagnants du concours vidéo international des élèves « World of 7 Billion »







WASHINGTON, 9 mai 2017 /CNW/ -- Dix-huit (18) élèves d'école intermédiaire et secondaire ont remporté le concours « World of 7 Billion » de cette année pour leur vidéo traitant de l'effet de la croissance démographique sur la santé des océans, du changement climatique ou de l'urbanisation rapide.

Ce concours, parrainé par Population Connection, une association américaine à but non lucratif, a vu entrer en lice plus de 5 500 élèves de la 6e à la 12e année, habitant 45 pays et 48 États et territoires américains.

Les trois gagnants du premier prix, école secondaire, ont reçu chacun 1 000 $ (prix en argent), les trois gagnants du deuxième prix ont reçu 500 $ chacun, et six candidats méritant la mention honorable ont reçu 250 $, respectivement. Les élèves d'école intermédiaire, gagnants du premier et du deuxième prix, ont reçu 500 $ et 250 $ chacun. Les gagnants de cette année viennent des États-Unis, du Canada, de Singapour, de la Corée du Sud et du Royaume-Uni.

En plus du traitement du thème qu'ils ont choisi et des informations mettant en évidence le rapport à la croissance de la population humaine, les élèves devaient également incorporer dans leur production vidéo au moins une idée porteuse de solution durable.

« J'ai été particulièrement impressionné par l'approche réfléchie des élèves à l'égard des problèmes comptant parmi les plus épineux auxquels notre planète est confrontée », a déclaré John Seager, président de Population Connection. « Cela me donne vraiment de l'espoir et me conforte dans l'idée que cette génération de jeunes est si attachée à un avenir juste et respectueux de l'environnement. »

Le concours vidéo, qui s'est déroulé l'année scolaire 2016-2017, a été organisé et promu par Population Education, un programme de Population Connection. Un panel de 33 juges, dont des enseignants du collège et du secondaire, des cinéastes et des spécialistes du sujet, a sélectionné les finalistes.

« Nous avons un public composé d'enseignants en sciences et en sciences sociales dans le monde entier, autant de partisans qui voient le concours comme un moyen de développer les compétences de recherche et de communication des élèves au sujet des questions essentielles de portée mondial », a déclaré Pam Wasserman, vice-président, Éducation, à Population Connection.

Pour en savoir plus sur le concours « World of 7 Billion », rendez-vous sur le site www.worldof7billion.org.

Pour visionner les vidéos gagnantes et lire le profil des élèves, rendez-vous sur le site :

https://www.worldof7billion.org/student-video-contest/2017-winners/

Population Connection, une organisation nationale de la base intéressée aux problèmes de population, s'attache à sensibiliser les jeunes et prône une action progressive pour stabiliser la population mondiale à un niveau que peut soutenir les ressources de la Terre.

