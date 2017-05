HNA Group fait un don de 150 millions CNY à l'Université de Pékin en Chine

HNA Group établit un fonds d'éducation pour l'Université de Pékin BEIJING, 9 mai 2017 /PRNewswire/ -- HNA Group Co., Ltd. (« HNA Group » ou « groupe »), une société faisant partie du Fortune 500 qui est axée sur le tourisme, la logistique et les...

TOKYO, 8 mai 2017 /PRNewswire/ -- Le Gouvernement métropolitain de Tokyo a créé un nouveau logo et un nouveau slogan, « Tokyo Tokyo Old meets New » (le premier Tokyo dessiné au pinceau et le second dans une police d'écriture de type gothique), pour...