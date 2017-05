(Pr)Entresto(MC) (sacubitril/valsartan), traitement de Novartis pour l'insuffisance cardiaque, est désormais offert aux patients par l'entremise du Programme de médicaments de l'Ontario







EntrestoMC a été associé à une réduction du risque de mort cardiovasculaire et d'hospitalisation chez les patients atteints d'insuffisance cardiaque accompagnée d'une baisse de la fraction d'éjection1

DORVAL, QC, le 9 mai 2017 /CNW/ - Novartis Pharma Canada inc. (Novartis) est heureuse d'annoncer que le traitement contre l'insuffisance cardiaque EntrestoMC (sacubitril/valsartan) est maintenant remboursé par le Programme de médicaments de l'Ontario.

L'insuffisance cardiaque est une maladie invalidante et potentiellement mortelle caractérisée par l'incapacité du coeur à pomper suffisamment de sang dans l'organisme. Des symptômes tels que l'essoufflement, la fatigue et la rétention d'eau peuvent apparaître lentement et s'aggraver au fil du temps, affectant grandement la qualité de vie2. La fraction d'éjection est une mesure qui détermine la capacité du coeur à pomper le sang3. Près de la moitié des patients atteints d'insuffisance cardiaque présentent une baisse de la fraction d'éjection4.

« Un Canadien sur cinq est touché par une insuffisance cardiaque et ceci représente un défi de santé publique, puisque les patients sont fréquemment hospitalisés, ce qui a une incidence majeure sur le système de santé canadien », a déclaré Dr Diego Delgado, cardiologue spécialisé en insuffisance cardiaque et transplantation cardiaque, Peter Munk Cardiac Center à la Toronto General Hospital. « EntrestoMC est un nouveau traitement d'importance qui permet de maintenir les patients en vie, hors de l'hôpital et aptes à accomplir davantage d'activités de la vie quotidienne. Cette décision du Programme de médicaments de l'Ontario est très encourageante et j'espère que les autres provinces suivront l'exemple. »

EntrestoMC peut maintenant être prescrit et remboursé pour le traitement de l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite (IC-FER) chez les patients atteints d'insuffisance cardiaque (IC) de classe II ou III selon la New York Heart Association (NYHA) pour réduire la fréquence de décès cardiovasculaire (CV) et d'hospitalisation due à l'IC, si tous les critères cliniques suivants sont satisfaits : baisse de la fraction d'éjection ventriculaire gauche [FEVG] ? 40 %; symptômes de classe II ou III selon la NYHA malgré au moins quatre semaines de traitement avec une dose stable d'un inhibiteur de l'enzyme de conversion de l'angiotensine (IECA) ou d'un antagoniste des récepteurs de l'angiotensine II (ARA) en association avec un bêtabloquant et tout autre traitement recommandé, y compris un antagoniste de l'aldostérone (si toléré).

EntrestoMC est aussi remboursé par les programmes provinciaux d'assurance médicament du Québec, de la Saskatchewan et du Yukon. Novartis continue de travailler de concert avec les autres provinces pour s'assurer que les patients admissibles présentant une insuffisance cardiaque de partout au Canada auront un accès égal à EntrestoMC dès que possible.

« Le remboursement d'EntrestoMC dans le cadre du Programme public de médicaments de l'Ontario est une étape importante pour les personnes en Ontario ayant une insuffisance cardiaque. Nous sommes heureux que le gouvernement de l'Ontario rende cette nouvelle option de traitement disponible à ceux qui pourront en bénéficier », a déclaré Janice Murray, présidente, Novartis Pharma Canada inc. « Novartis continue de collaborer avec les programmes de médicaments des autres provinces afin de permettre le remboursement de cet important traitement à un plus grand nombre d'utilisateurs partout au Canada. »

À propos de l'insuffisance cardiaque au Canada

Au Canada, plus de 600 000 personnes sont atteintes d'insuffisance cardiaque5. Cette maladie est responsable de 9 % des décès au pays (soit environ 23 000 par année)6, ce qui équivaut presque au nombre combiné de décès attribuables au cancer du sein, au cancer colorectal, au cancer de la prostate et au cancer du pancréas7. Au Canada, l'insuffisance cardiaque est la deuxième cause d'hospitalisation en importance chez les patients âgés de plus de 65 ans8, et on estime que son coût direct était de 2,89 milliards de dollars en 20129.

À propos d'EntrestoMC

EntrestoMC est le premier médicament de sa catégorie contenant du sacubitril, un inhibiteur de l'endopeptidase neutre et du valsartan, un antagoniste des récepteurs AT 1 de l'angiotensine II. Offert sous la forme d'un comprimé à prendre deux fois par jour, EntrestoMC est doté d'un mode d'action unique qui influe sur les systèmes neurohormonaux du coeur. On le croit capable d'atténuer le stress exercé sur le coeur défaillant en stimulant les peptides natriurétiques bénéfiques, tout en inhibant simultanément le système rénine-angiotensine-aldostérone (SRAA), reconnu pour avoir des effets néfastes à long terme10,11.

À propos de Novartis Pharma Canada inc.

Novartis Pharma Canada inc., un chef de file dans le domaine de la santé, se consacre à la recherche, à la mise au point et à la commercialisation de produits novateurs dans le but d'améliorer le bien-être de tous les Canadiens. En 2016, l'entreprise a investi près de 48,8 millions de dollars en recherche et développement au Canada. Située à Dorval, au Québec, Novartis Pharma Canada inc. compte plus de 750 employés au Canada et est une société affiliée à Novartis AG, qui propose des solutions thérapeutiques novatrices destinées à répondre aux besoins en constante évolution des patients et des populations. Pour en savoir davantage, veuillez consulter le www.novartis.ca.

À propos de Novartis

Novartis propose des solutions de santé innovantes adaptées aux besoins changeants des patients et des populations. Basée à Bâle, en Suisse, Novartis offre un portefeuille diversifié qui satisfait ces exigences le mieux possible : médicaments innovants, produits pharmaceutiques génériques économiques, médicaments biosimilaires et soins ophtalmologiques. Novartis est en tête à l'échelle mondiale dans chacun de ces secteurs thérapeutiques. En 2016, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires net de 48,5 milliards de dollars américains, alors que les investissements dans la recherche et le développement ont atteint environ 9,0 milliards de dollars américains. Les sociétés du Groupe Novartis emploient quelque 118 000 associés équivalents temps plein. Les produits de Novartis sont vendus dans près de 155 pays dans le monde. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter www.novartis.com .

ENTRESTOMC est une marque de commerce de Novartis Pharma Canada inc.

