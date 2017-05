/R E P R I S E -- Le mérite Ovation municipale à l'honneur au congrès de l'ACFAS - Une journée entière consacrée à l'innovation municipale/







MONTRÉAL, le 8 mai 2017 /CNW Telbec/ - L'innovation municipale sera à l'avant-plan ce mardi 9 mai lors du 85e Congrès de l'Association francophone pour le savoir - ACFAS, qui se déroule du 8 au 12 mai 2017 à l'Université McGill. Différentes activités et une exposition, organisées en collaboration avec l'Union des municipalités du Québec (UMQ) dans le cadre de la programmation Science-moi, mettront en effet en valeur les projets innovants déployés par les municipalités québécoises.

Colloque du CRIEM sur l'innovation municipale

Le Centre de recherches interdisciplinaires en études montréalaises (CRIEM) tiendra, de 13h30 à 17h, un colloque sur le thème « L'avenir des communautés locales : les municipalités créatrices d'innovations techniques et sociales ». Deux tables rondes permettront aux participants d'en apprendre davantage sur l'innovation municipale, tant sur le plan théorique que pratique. Plusieurs élus prendront la parole à cette occasion, dont messieurs Bernard Sévigny, président de l'UMQ et maire de Sherbrooke, Michel Angers, maire de Shawinigan, et Peter Trent, maire sortant de Westmount.

Pavillon de l'innovation municipale

Le grand public pourra par ailleurs visiter gratuitement, de 17h à 19h, le Pavillon de l'innovation municipale, qui présentera les 24 projets finalistes de la 13e édition du mérite Ovation municipale de l'UMQ rencontrer les femmes et les hommes qui améliorent leurs municipalités au quotidien. Rappelons que neuf d'entre eux ont été primés vendredi soir dernier lors de la soirée gala clôturant les Assises 2017 de l'Union.

Entretien « Rendez-vous avec la ville de demain »

Enfin, de 17h à 19h, les délégués au Congrès de l'ACFAS pourront assister dans le Pavillon de l'innovation municipale québécoise à un entretien animé par madame Diane Bérard, chroniqueuse au journal Les Affaires, sur le thème « Rendez-vous avec la ville demain ». Cette activité permettra de présenter plus en détail chacun des projets finalistes pour le mérite Ovation municipale en 2017.

À propos du mérite Ovation municipale de l'UMQ

Reconnaissance très courue, le mérite Ovation municipale de l'UMQ souligne de façon toute particulière, depuis 2005, le fruit du travail de municipalités québécoises qui ont su mettre de l'avant des solutions originales pour répondre de façon optimale aux besoins de leur communauté. Il s'adresse à toutes les municipalités, aux arrondissements et aux MRC, ainsi qu'aux organismes municipaux à but non lucratif du Québec qui ont su innover lorsque dans la réalisation d'une activité, d'un programme ou d'un projet destiné à améliorer leur milieu de vie, ils ont su faire preuve d'ingéniosité et de créativité. En 13 ans, plus de 750 projets provenant de toutes les régions du Québec ont été présentés.

La voix des gouvernements de proximité

Depuis sa fondation en 1919, l'UMQ représente les municipalités de toutes tailles dans toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer, à l'échelle nationale, un leadership pour des gouvernements de proximité efficaces et autonomes et de valoriser le rôle fondamental des élues et élus municipaux. Ses membres, qui représentent plus de 80 % de la population et du territoire du Québec, sont regroupés en caucus d'affinité : municipalités locales, municipalités de centralité, cités régionales, grandes villes et municipalités de la Métropole.

