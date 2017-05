Pour Au Trait d'Union et Dans la rue - #tousencrés2 - Plus de 15 personnalités contre les préjugés à l'égard des jeunes







MONTRÉAL, le 9 mai 2017 /CNW Telbec/ - La campagne #tousencrés est de retour pour sa deuxième édition dans le but de sensibiliser la population aux jugements auquel doivent faire face les jeunes en difficulté et marginalisés. Ce concept iconoclaste unique se veut une démonstration qu'être différent par son look, son parcours et ses expériences de vies n'est pas synonyme d'échec. « Pour #tousencres2, le respect de chacun est une priorité. Je suis fière d'être moi-même et on souhaite faire notre part pour inspirer les jeunes avec notre campagne, » confie l'animatrice Vanessa Pilon.

En plus de Vanessa Pilon, la campagne regroupe les personnalités suivantes : Alex Martel (Festival Rockfest), Alex Perron (humoriste), Amélie B. Simard (actrice), Charles et François Hamelin (athlètes olympiques, patinage de vitesse), Dave Struggle Boudreault (chef Jack Saloon), Emmanuel Auger (acteur), Isabelle Desjardins (animatrice), Geneviève Everell (Miss Sushi) et David Brown (Glamort Tattoo), Jonas (chanteur), Laurie Doucet (personnalité publique), Mathieu Cass (Festival Maleycia), Maxim Martin (humoriste), Simon Morin (chanteur), P.A. Methot (humoriste) et Tyo (mannequin).

#tousencres 2 est un projet artistique hors-norme mettant en vedette les photos de Franca Perrotto. Les portraits des personnalités impliquées seront mis à l'encan et tous les profits seront versés aux organismes Au Trait d'Union et Dans la rue. Le public est aussi invité à donner directement aux organismes parrainés ainsi qu'à démontrer son esprit solidaire en publiant ses photos et en dévoilant ses tatouages sur les réseaux sociaux avec le hashtag #tousencres2. Un premier vernissage aura lieu le 20 juillet lors de la convention Montreal Ink au Théâtre St-James et un second se tiendra le 12 août à l'occasion du Festival Ink'n'Road au Centre des Congrès de Lévis.

Les resto-bar Jack Saloon sont fiers de s'associer à #tousencres2. À surveiller au cours des prochaines semaines, des soirées spéciales où une partie des profits seront remis aux organismes Au Trait d'Union de Québec et Dans la rue de Montréal.

Tous encrés est une idée originale de Felipe del Pozo et une coproduction de Encre Sacrée Tattoo Klub.

Vidéo des sessions de photos du 5-6-7 mai : https://vimeo.com/216544671

À propos de Dans la rue :

Fondé par le Père Emmett Johns « Pops » en 1988, Le Bon Dieu dans la rue vient en aide aux jeunes sans-abri ou en situation précaire. Avec dévouement, empathie et respect, et grâce au soutien de la communauté, nous veillons à leurs besoins immédiats et travaillons avec eux afin qu'ils puissent acquérir les compétences et les ressources nécessaires pour mener une vie plus autonome et plus enrichissante.

À propos de Au trait d'union :

Au trait d'union Québec, qui depuis 19 ans, a pour mission de favoriser le maintien scolaire en développant les compétences personnelles, sociales et académiques chez les jeunes âgés entre 12 et 30 ans a su faire valoir sa crédibilité au cours des années. L'organisme offre plusieurs services afin d'atteindre les objectifs visés et leur expertise dans le domaine est devenue significative et importante pour l'ensemble de la communauté.

#tousencres2

Facebook : Tous encrés 2

Instagram : tousencres2

autraitdunion.org

danslarue.org/donnez/

inknroad.com

francaperrotto.com

