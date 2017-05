Elsa Hosk Découvre Le Secret De Beauté De Biotherm Dans Les Pyrénées Françaises







La marque de soin Biotherm a invité son ambassadrice Elsa Hosk ainsi qu'une quarantaine d'influenceuses du monde entier à participer à une première #LifePlanktonQuest dans les Pyrénées Orientales. L'histoire de Biotherm a débuté dans cette région en 1952 par la découverte d'un des secrets de beauté les mieux gardés de la nature: le Life Planktontm.

Le Life Planktontm est un des ingrédients les plus régénérants de la cosmétique. Obtenu par un processus de biofermentation, il est au coeur de chacun des produits Biotherm. On le retrouve à son niveau de concentration le plus élevé (5%) dans le nouveau produit star de la marque: le Life Planktontm Essence. Ce soin fondamental qui est déjà l'objet d'un buzz sur les réseaux sociaux en Asie offre un renouvellement de la peau en 8 jours.

Elsa Hosk et les participantes de la #LifePlanktonQuest ont pu découvrir les grottes et les sources chaudes d'origine du Life Planktontm avec un survol en hélicoptère des reliefs majestueux des Pyrénées. Elles ont également reçu un soin du visage unique en pleine nature pour expérimenter les bénéfices des formules Biotherm à base de Life Planktontm

"Découvrir les Pyrénées françaises avec Biotherm a été une expérience incroyable. L'histoire du Life Plankton est captivante. Cet ingrédient guérit et régénère la peau et j'ai adoré le voir dans sa région d'origine" a déclaré Elsa Hosk qui a posté plusieurs photos du voyage sur son compte Instagram suivi par plus de 3,5 millions de followers.

David Fridlevski, Directeur Général de Biotherm, en est convaincu: "Biotherm a une histoire fascinante. J'ai été très impressionné par l'intérêt de nos invitées pour notre ingrédient fondateur et guérisseur pour la peau: le Life Plankton, qui reste un des secrets du monde de la beauté."

À PROPOS DE BIOTHERM

Pionnier en biologie de la peau depuis 1952, Biotherm associe la puissance du Plancton de Vietm , un des ingrédients les plus régénérants de la cosmétique dans des soins avancés hautement efficaces aux textures les plus fraîches et sensorielles, pour une beauté saine et durable. Biotherm offre une gamme complète de adaptés tous types de peaux. Les produits iconiques : Life Plankton Essencetm, Aquasource, Blue Therapy et Lait Corporel. Découvrez plus sur http://www.biotherm.com/index.aspx

