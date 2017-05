Quartier international de Montréal - Broccolini acquiert la derniere parcelle en redeveloppement autour du Square-Victoria







MONTRÉAL, le 9 mai 2017 /CNW Telbec/ - Broccolini vient de faire l'acquisition de la toute dernière parcelle en redéveloppement autour du Square-Victoria, dans le Quartier international de Montréal. L'acquisition de cette parcelle, située au 630 rue Saint-Jacques, survient à la suite de l'acquisition par Broccolini de l'immeuble adjacent au 620 rue Saint-Jacques. L'entreprise compte ériger sur cet espace de près de 12 000 pi. ca. un projet immobilier résidentiel dont les détails seront dévoilés au cours des prochaines semaines.

Cette situation idéale, avec un accès instantané au métro Square-Victoria, offrira une vue exceptionnelle du panorama montréalais. Au premier plan, on trouvera le vaste espace vert du Square-Victoria, qui entoure la bouche de métro parisienne créée par Hector Guimard et offerte à la Ville de Montréal en 1967. L'autre façade s'ouvrira sur les activités du Vieux-Port et ses architectures singulières telles qu'Habitat 67 et du Silo no 5. La façade de l'immeuble d'origine datant de 1905, à l'angle des rues Saint-Jacques et Gauvin, sera préservée et intégrée au concept architectural.

Ce projet s'ajoute à d'autres projets d'envergure dont la construction est assurée par Broccolini au coeur de Montréal. On retrouve parmi ceux-ci le fameux projet L/Avenue, situé en face du Centre Bell et dont les 50 étages en font la plus haute tour résidentielle de la ville. Broccolini sera également en charge de la construction et de l'opération de la nouvelle Maison de Radio-Canada, qui verra le jour à l'angle du boulevard René-Lévesque et de la rue Papineau. La construction de ce nouveau complexe médiatique débutera cet automne et l'inauguration est prévue pour 2020.

À propos de Broccolini

Chef de file canadien du secteur de l'immobilier, Broccolini offre l'ensemble des services de planification, de construction et de gestion des immeubles industriels, commerciaux, institutionnels et résidentiels. Sa filiale Gestion Immobilière assure présentement la gestion d'un parc immobilier comptant plus de 40 propriétés, totalisant plus de 6 millions pi. ca. d'actifs.

SOURCE Broccolini

Communiqué envoyé le 9 mai 2017 à 06:00 et diffusé par :