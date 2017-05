Vous passez le test TOEFL®?? Nous vous montrerons ce qu'il contient







PRINCETON, New Jersey, le 9 mai 2017 /PRNewswire/ --Étudier à l'étranger dans une université anglophone offre d'innombrables possibilités de réussite future aux étudiants?; la voie qui mène à ce succès commence par le test TOEFL®. Pour aider les étudiants à améliorer leurs compétences linguistiques en anglais et à comprendre les tenants et les aboutissants du test TOEFL, Educational Testing Service, le créateur du test, réalise actuellement un cours en ligne ouvert à tous (MOOC - Massive Open Online Course) gratuit de six semaines qui se termine le 12 juin.

Le MOOC TOEFL aidera les étudiants à comprendre ce qu'ils peuvent faire pour obtenir leur meilleur score. Précisément, le cours commence avec des informations générales sur le test, puis les semaines suivantes sont dédiées aux quatre compétences testées (lecture, écoute, expression orale, expression écrite) et le cours se terminera par des informations sur le jour du test et d'autres conseils utiles. Pendant les semaines couvrant le contenu du test Expression orale et Expression écrite, ETS et son programme TOEFL passeront en revue une poignée de réponses et fourniront des évaluations et retours d'informations.

Le contenu se déroule de manière hebdomadaire, chaque lundi à 12:00 UTC. Les participants au cours n'ont pas besoin de se connecter à une heure spécifique?; ils peuvent terminer leur cours à leur propre rythme. L'engagement en matière de temps n'excède pas deux heures par semaine et les étudiants repartiront avec une vaste compréhension des sections du test, des conseils utiles de préparation et des informations sur l'inscription.

En outre, le cours est un environnement collaboratif avec un mélange de lectures, vidéos et exemples de questions issues des tests précédents complétés par des explications des réponses. Les forums de discussion ouverts permettent des interactions en classe avec les formateurs et offrent aux candidats à l'examen une opportunité unique de rencontrer des étudiants du monde entier et de partager des informations. Ils peuvent créer des groupes d'étude, partager des conseils personnels sur l'apprentissage de l'anglais et préparer leurs études à l'étranger. Cela est organisé comme une salle de classe mondiale, afin de faciliter l'interaction entre les étudiants lorsque, et en fonction de la façon dont ils se sentent à l'aise.

Les MOOC TOEFL ont attiré 450 000 personnes de 200 pays et sont jugés excellents (remportant 4,5 étoiles sur 5) par les anciens participants.

Bien que le cours soit gratuit, les étudiants ont la possibilité de s'inscrire à un certificat payant qui soulignera les connaissances et compétences acquises en achevant le MOOC.

Les inscriptions au cours sont actuellement ouvertes et il est possible d'y accéder sur la plateforme edX ici : https://www.edx.org/course/toeflr-test-preparation-insiders-guide-etsx-toeflx-1. Le cours est accessible avec une connexion Internet sur la plupart des dispositifs. Si vous souhaitez obtenir votre meilleur score TOEFL, inscrivez-vous aujourd'hui.

À propos du test TOEFL

Le test TOEFL de l'anglais universitaire est l'évaluation de la langue anglaise la plus respectée au monde, reconnue par plus de 10 000 institutions dans plus de 130 pays. À ce jour, plus de 30 millions d'étudiants ont passé le test TOEFL. Plus d'informations sur le test TOEFL, y compris l'inscription, des conseils d'apprentissage et des exemples de questions, sont disponibles sur le site Web TOEFL Go Anywhere à l'adresse www.toeflgoanywhere.org.

À propos d'ETS

Chez ETS, nous promouvons la qualité et l'équité de l'éducation pour les personnes du monde entier en élaborant des évaluations fondées sur une recherche rigoureuse. ETS est au service des personnes, établissements académiques et organismes gouvernementaux et leur offre des solutions personnalisées en matière de certifications d'enseignants, d'apprentissage de l'anglais et d'enseignement élémentaire, secondaire et universitaire, ainsi qu'en menant des recherches sur l'éducation, des analyses et des études sur les politiques. Fondée en tant que société à but non lucratif en 1947, ETS développe, gère et note plus de 50 millions de tests chaque année (y compris les tests TOEFL® et TOEIC®, les tests GRE® et les évaluations The Praxis Series®) dans plus de 180 pays et plus de 10 000 emplacements dans le monde. www.ets.org

