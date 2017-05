Étude de CAA-Québec sur les garanties automobiles 2017 - Un outil unique pour voir clair dans les petits caractères







QUÉBEC, le 9 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le critère de la garantie offerte sur une voiture neuve n'est peut-être pas le premier sur la liste des priorités, mais quand les problèmes surviennent, il peut faire toute la différence! Grâce à notre analyse complète , le consommateur peut rapidement comparer les garanties proposées par les principaux constructeurs, ce qui facilite drôlement la prise de décision et le processus de magasinage.

Une information bien cachée

Pour réaliser cette étude, les experts des services-conseils automobiles de CAA-Québec ont dû faire preuve de débrouillardise dans la recherche d'information. Et le consommateur dans tout cela? «?On peut s'inquiéter qu'une information aussi importante dans la décision d'achat ne soit pas évidente à obtenir. Alors que de plus en plus de gens optent pour un financement à long terme et qu'une réparation hors garantie peut engendrer des frais importants, tous ont pourtant intérêt à prendre une décision éclairée!?», insiste Pierre-Serge Labbé, vice-président des services automobiles chez CAA-Québec.

Outre les faits saillants énumérés ci-dessous, recherchez les trophées dispersés dans la grille, ils reflètent les meilleures pratiques de l'industrie! Et essayez la version mobile, très pratique lors du magasinage.

Hyundai, Kia et Mitsubishi proposent une garantie de base de 5 ans/100 000 kilomètres, alors que la plupart des constructeurs se contentent de 3 ans/60 000 kilomètres.

Mitsubishi se distingue de plus en offrant la meilleure couverture sur le groupe motopropulseur (10 ans/160 000 kilomètres), qui coiffe même les marques de luxe.

Mazda est la seule marque grand public qui n'impose aucune limite de kilométrage pour ses garanties principales. C'est précieux pour les grands voyageurs!

Audi, Porsche, BMW et MINI ont la meilleure garantie contre la perforation provoquée par la corrosion : 12 ans/kilométrage illimité.

Volvo propose une garantie pièces et main d'oeuvre, à vie, lorsque le travail est fait chez le concessionnaire.

Qu'en est-il des véhicules électriques et hybrides

Les garanties sont semblables à celles des véhicules traditionnels, sauf pour les composantes du système de propulsion électrique qui ont une meilleure couverture, généralement de 8 ans/160 000 kilomètres. Les batteries peuvent avoir une garantie distincte.

Pendant la période couverte par la garantie de la batterie, certains constructeurs garantissent aussi une capacité de recharge minimale. Par exemple, Nissan fixe le seuil à 75 % et Volvo, à 55 %. Mitsubishi et Tesla ne couvrent pas cet aspect.

Chrysler offre une garantie de 10 ans/160 000 kilomètres sur les batteries de son véhicule hybride rechargeable (Pacifica Hybrid), soit deux ans de plus que la moyenne.

Pas de garantie anticorrosion chez Tesla... vraiment?

Fait inquiétant, le constructeur californien Tesla est le seul qui n'offre aucune garantie contre la corrosion. «?Vendre des voitures sans garantie contre la corrosion dans un climat comme le nôtre est particulier. L'aluminium ne rouille pas comme l'acier, mais n'est pas totalement à l'abri de la corrosion. Qui plus est, l'application d'un traitement antirouille sur une voiture de ce type est plus complexe en raison des nombreux circuits électriques?», précise M. Labbé.

Garanties moins généreuses au Canada qu'aux États-Unis : CAA-Québec s'étonne

CAA-Québec constate également que les consommateurs ne semblent pas tous égaux aux yeux de l'industrie. En effet, quatre constructeurs automobiles offrent à leurs clients canadiens des garanties moins généreuses que celles offertes à leurs clients américains, alors qu'il s'agit pourtant des mêmes véhicules des deux côtés de la frontière.

Marque - type de garantie Garanties aux États-Unis Garanties au Canada Hyundai - groupe motopropulseur 10 ans/160 000 km 5 ans/100 000 km Kia - groupe motopropulseur 10 ans/160 000 km 5 ans/100 000 km Chrysler, Dodge et Jeep

Modèles SRT (Charger, Challenger, 300 et Grand Cherokee) - groupe motopropulseur 5 ans/100 000 km 3 ans/60 000 km Jaguar - garantie de base 5 ans/96 000 km avec entretiens gratuits 4 ans/80 000 km avec un seul entretien gratuit

«?Pourquoi les consommateurs canadiens devraient-ils être désavantagés par rapport à leurs voisins, alors qu'il s'agit des mêmes véhicules, assemblés avec les mêmes pièces, dans les mêmes usines??», fait valoir M. Labbé. CAA-Québec entend pousser l'analyse plus loin. Soulignons qu'à l'inverse, Chevrolet et Mazda, par exemple, favorisent leurs clients canadiens à certains égards.

