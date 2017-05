Rapport intermédiaire du groupe Fraport pour le premier trimestre 2017 : Fraport enregistre une hausse marquée de ses résultats malgré des effets ponctuels indésirables







FRANCFORT, Allemagne, May 9, 2017 /PRNewswire/ --

La majorité des aéroports du groupe ont enregistré une croissance du trafic - La dette nette devrait augmenter en 2017 en raison du rachat d'aéroports brésiliens

FRA/gk-rap - La majorité des aéroports du groupe Fraport ont réalisé une croissance du trafic de passagers au cours du premier trimestre 2017. Au vu de cette croissance, l'aéroport de Francfort (FRA), qui abrite le siège de la société, a généré des revenus supérieurs issus de ses taxes aéroportuaires. Les activités de détail de FRA ont également bénéficié de la croissance du trafic de passagers, avec un impact positif analogue sur le revenu net des ventes au détail par passager. En dehors de Francfort, les aéroports du groupe Fraport à Lima (Pérou), Ljubljana (Slovénie), Saint-Pétersbourg (Russie), Varna (Bulgarie) et Xi'an (Chine) ont fait état d'importantes hausses du trafic de passagers. L'aéroport d'Antalya (Turquie) a continué à enregistrer une baisse du trafic de passagers, principalement attribuable au fait que les vacances de Pâques soient tombées au mois d'avril cette année contrairement à mars l'année dernière.

Témoignant de cette tendance positive, le chiffre d'affaires du groupe a augmenté de 3,5 % pour totaliser 592,6 millions ? au premier trimestre 2017. En revanche, le résultat d'exploitation du groupe, ou BAIIA (bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement), a diminué de 5,7 % pour atteindre 137,3 millions ?, baisse attribuable à des dépenses en personnel et des coûts de matériaux supérieurs, ainsi qu'à des effets ponctuels. Ces effets incluent, en particulier, la création de dispositions pour un plan de restructuration des effectifs à FRA, ainsi que des dépenses affectées au recrutement de personnel pour la nouvelle filiale de Fraport en Grèce.

Contrairement au résultat d'exploitation, le résultat financier s'est amélioré, passant de -42,5 millions à -29,2 millions ?. Cela est principalement attribuable à l'amélioration des résultats au sein des sociétés du groupe qui sont représentés en utilisant la méthode de la mise en équivalence - y compris, en particulier, la filiale d'Antalya - et à l'« autre résultat financier », qui a été affecté positivement par la variation de la juste valeur sur les produits dérivés. Sur la base de ce résultat financier amélioré, le bénéfice avant impôts (BAI) du groupe a enregistré des résultats globalement positifs au cours du premier trimestre 2017, augmentant de 18,8 % pour atteindre 25,9 millions ?. De même, le résultat du groupe (profit net) a progressé pour atteindre 18,8 millions ? (soit une hausse de 24,5 %), tandis que son bénéfice par action a augmenté de 25,0 % en s'élevant à 0,20 ?.

Le flux de trésorerie d'exploitation a grimpé de 32,3 % pour totaliser 119,6 millions ?, une hausse attribuable à des performances commerciales positives et à une baisse des paiements en ce qui concerne les impôts sur le revenu. Ces facteurs ont également contribué à améliorer le flux de trésorerie disponible, qui a augmenté de 19,5 % pour atteindre 54,0 millions ?. La dette financière a diminué pour totaliser 2 295,6 millions ? à la fin du premier trimestre, tandis que le ratio de financement a atteint 63,3 % (31 décembre 2016 : 2 355,9 millions ? et 65,4 % respectivement).

Le 16 mars 2017, Fraport AG s'est vu attribuer le contrat de concession des deux aéroports brésiliens de Fortaleza et Porto Alegre à l'occasion d'une vente aux enchères publique. Compte tenu du rachat de ces concessions et des dépenses en capital prévues, le conseil de direction de Fraport anticipe une augmentation d'environ 300 millions ? supplémentaires de la dette nette du groupe au cours de l'exercice 2017, après la conclusion d'une procédure de ratification pour les deux concessions.

Dans le contexte du développement du premier trimestre, le conseil de direction de Fraport AG maintient ses prévisions concernant l'actif, le résultat financier et les bénéfices du groupe pour l'intégralité de l'exercice 2017. Le Dr Stefan Schulte, président du conseil de direction de Fraport, a déclaré : « En particulier, un certain nombre d'effets ponctuels rencontrés à l'aéroport de Francfort ont eu un impact négatif sur le résultat d'exploitation du premier trimestre. Nous avons toutefois été en mesure d'enregistrer une augmentation marquée du résultat du groupe. Par rapport aux résultats mitigés de 2016, nous observons actuellement une nette reprise de la croissance du trafic, générée à la fois par les opérateurs de réseau traditionnel et les fournisseurs à bas prix. »

L'intégralité du Rapport intermédiaire pour le 1er trimestre est accessible sur le site Internet de Fraport AG.

