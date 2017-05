NewTek choisit 3D Storm comme distributeur autorisé pour 27 pays d'Afrique







BORDEAUX, France, 9 mai 2017 /PRNewswire/ -- NewTek choisit 3D Storm comme distributeur autorisé dans 27 pays d'Afrique.

3D Storm est désormais le distributeur agréé de produits NewTek en Algérie, en Angola, au Bénin, au Burkina Faso, au Burundi, au Cameroun, en République centrafricaine, en République du Congo, en République démocratique du Congo, à Djibouti, au Gabon, en Guinée, en Guinée équatoriale, en Côte d'Ivoire, au Mali, au Niger, au Rwanda, au Sénégal, au Tchad, au Togo, en Tunisie, en Namibie, au Botswana, au Zimbabwe, au Mozambique, au Swaziland et au Lesotho.

Depuis 1999, la société distribue des produits NewTek en Afrique du Sud, où elle a développé des liens étroits avec le distributeur local Timbre. En outre, 3D Storm continue de desservir les Seychelles, Madagascar, Maurice et des marchés clés en Europe (Autriche, Belgique, Chypre, France, Allemagne, Grèce, Italie, Luxembourg, Malte, Portugal, Espagne et Suisse).

À propos de 3D Storm et NewTek

3D Storm, est un distributeur agréé de produits NewTek et LiveXpert à forte valeur ajoutée. Il propose des outils destinés à la production en direct pour la vidéo et les événements sportifs. L'équipe de 3D Storm offre des solutions professionnelles par l'intermédiaire d'un réseau de spécialistes et concessionnaires autorisés, ainsi que d'intégrateurs offrant aux clients un accès exclusif aux solutions les plus récentes et les plus innovantes sur le marché de la vidéo sur IP, de la diffusion, de la production en 4K et de la technologie de production vidéo pilotée par logiciel.

LiveXpert est une suite d'outils de production en direct pour la vidéo et les événements sportifs. Ces derniers sont soigneusement sélectionnés pour répondre aux besoins des producteurs en matière de création graphique, d'intégration des réseaux sociaux, d'affichage de résultats sportifs et de statistiques sur les grands écrans dans les stades, les grandes enceintes et sur les seconds écrans.

Passez facilement à la vidéo sur IP grâce aux produits LiveXpert de 3D Storm. La gamme de produits LiveXpert offre le plus grand choix de solutions prenant en charge l'interface innovante Network Device Interface (NDI) de NewTek.

3D Storm a présenté les derniers produits de LiveXpert au salon NAB à Las Vegas du 24 au 27 avril 2017 sur le stand NewTek NDI Central (SL5421).

Pour plus d'informations sur 3D Storm, veuillez consulter le site : www.3dstorm.com.

Pour plus d'informations sur NewTek, veuillez consulter le site : www.newtek.com.

