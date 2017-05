Alex Tapscott va dévoiler l'impact de la chaîne de blocs sur les secteurs d'activité pour la première fois lors du DES2017







La directrice des données de la ville de Los Angeles, Lilian P. Coral, David Shing, Anders Indset et Susan Fonseca accompagneront M. Tapscott sur le groupe des conférenciers du DES2017

Le DES2017 rassemble des institutions publiques et des leaders internationaux du secteur technologique, tels qu'Amazon, IBM et Accenture, pour guider les entreprises vers la numérisation

La deuxième édition du DES|Digital Business World Congress aura lieu à Madrid les 23, 24 et 25 mai. La plus grande rencontre internationale sur la transformation numérique rassemblera plus de 18 000 professionnels qui recherchent leur partenaire technologique. N'oubliez pas d'obtenir votre passe en cliquant sur https://www.des-madrid.com/media/press-pass-register/

Alex Tapscott, pionnier et auteur du bestseller Blockchain Revolution, fera sa première apparition en Europe lors du DES2017, avec sa conférence sur la chaîne de blocs, dans laquelle il examinera pourquoi les technologies de chaîne de blocs (une plateforme d'informations mondiale, ouverte et distribuée) changeront ce que nous pouvons effectuer en ligne, la façon dont nous pouvons le faire et qui peut y prendre part. M. Tapscott présentera sa théorie sur la façon dont la chaîne de blocs donnera naissance à un nouveau scénario de développement dans des sujets aussi divers que la santé, l'éducation, les gouvernements et l'administration publique, les finances ou les affaires.

Alex Tapscott sera rejoint sur le panel de conférenciers par Lilian P. Coral, directrice des données de la ville de Los Angeles, qui présentera le portail GeoHUB, basé sur la technologie SIG (système d'information géographique) développée par Esri, qui connecte les informations affectant directement environ 4 millions de membres de particuliers et de personnel d'entreprises, ainsi que de fonctionnaires dans la ville de Los Angeles. Avec cette plateforme, les utilisateurs, les services publics et les citoyens peuvent accéder à plus de 500 couches de cartes pour vérifier les informations ou développer leur propre application. GeoHUB utilise également des cartes intelligentes pour rassembler des informations émanant de toute la ville, ce qui permet aux policiers, aux pompiers et aux services d'urgence de prendre des décisions cruciales en temps réel, en se basant sur un simple point d'accès ou sur tout dispositif.

« DES est le seul évènement dans son genre à l'échelle planétaire, qui traite de la transformation numérique ou d'un processus complet qui touche les entreprises, tous secteurs d'activités confondus, des technologies en tant que facilitateurs de transformation à la culture d'entreprise, comme base pour le succès dans l'évolution numérique », a déclaré Lluis Altés, directeur de la stratégie du DES|Digital Business World Congress.

Pour consulter la liste complète des conférenciers, veuillez visiter https://www.des-madrid.com/congress/2017-speakers/

La dernière édition de cette grande rencontre sur la transformation numérique est soutenue par les leaders de l'industrie technologique internationale. En seulement deux éditions, le congrès DES sera devenu l'endroit où aller pour les nouvelles technologies, où des entreprises telles qu'Amazon, IBM, Intel, Google, Accenture et Deloitte apportent de nouvelles solutions pour la banque, l'industrie, le commerce de détail, la logistique, le secteur automobile, les télécommunications et le secteur énergétique, entre autres.

Le DES2017 en quelques chiffres

Plus de 18 000 délégués venus de 40 pays trouveront un congrès avec plus de 450 conférenciers et 180 débats sur la stratégie et les tendances technologiques telles que la chaîne de blocs, l'intelligence artificielle, la robotique, l'informatique en nuage, l'Internet des objets, les Big Data, ainsi que l'analyse et la cybersécurité.

Pour obtenir un résumé de l'édition précédente, vous pouvez visiter https://www.youtube.com/watch?v=cXWWs1znk1I

