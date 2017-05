Speedo© plaide en faveur de la prévention de la noyade







Speedo©, marque de maillots de bain leader à l'échelle du globe, a lancé Swim Generation, vaste initiative mondiale luttant pour contribuer à la réduction des noyades accidentelles dans un monde où, partout, chacun aurait le droit de savoir nager. En progrès depuis 2011 chez Speedo International, Swim Generation apporte son appui à des projets visant à sauver des vies autour de la planète et ceci a permis à des organisations partenaires d'atteindre déjà plus de 600 000 personnes.

Le Rapport mondial 2014 sur la noyade de l'Organisation mondiale de la santé [1] fait ressortir la noyade comme une urgence internationale. Des statistiques effarantes révèlent que chaque année au moins 372 000 personnes perdent la vie par noyade, celle-ci représentant la troisième cause majeure de décès accidentels dans le monde. Cela correspond à une moyenne de 1 000 personnes tous les jours. Les récentes conclusions de l'Organisation mondiale de la santé soulignent également que plus de 60 000 enfants de moins de cinq ans se noient chaque année.

Catalyseur du changement, Swim Generation fournit un soutien pratique sous forme de dons d'aide financière, de produits, compétences et expertise de Speedo à des projets opérationnels autour du globe. En travaillant avec des partenaires établis, comme la Société royale de sauvetage (RLSS) et le Centre de recherche pour la prévention des blessures du Bangladesh (CIPRB), Swim Generation soutient des projets indispensables sauvant des vies et leur permet de réussir en ayant un impact positif sur les collectivités locales.

Grâce à Swim Generation, Speedo espère inspirer tout le monde, en tout lieu, pour que tous veillent les uns sur les autres sur l'eau, dans l'eau et près de l'eau, en s'aidant mutuellement à rester en sécurité. Trop peu nombreux sont ceux qui comprennent les dangers et les risques associés avec l'eau. Susciter une sensibilisation et apporter aux gens des compétences et connaissances sont essentiels si l'on veut avoir un impact durable sur la prévention des noyades.

Rob Brown, responsable de la Gouvernance et de la responsabilité d'entreprise chez Speedo International, a affirmé : « Swim Generation étaye les valeurs de Speedo, notre but de décider plus de gens à nager et notre passion de veiller à ce que chacun puisse apprécier la liberté d'être dans l'eau. »

« Nous pensons que le nombre de morts accidentelles par noyade chaque année dans le monde est inacceptable, en particulier en si grand nombre parmi les jeunes gens. La bonne nouvelle est que la majorité des accidents peut être évitée. C'est pourquoi nous nous sommes engagés à travailler en collaboration étroite avec certains des plus brillants experts sur la sécurité sur l'eau et avec des organisations de sauvetage parmi les plus éminentes afin d'aider à sauver des milliers de vies à travers le monde. »

« En nous manifestant comme un appel à l'action, nous espérons que Swim Generation se propagera comme une vague inspirant les gens de façon universelle. Nous espérons contribuer à faire une différence, qu'il s'agisse d'un apprentissage élémentaire de la natation et de compétences de survie dans l'eau, de diffusion de messages de sécurité sur l'eau, tout ceci afin de répandre d'importantes connaissances à large échelle pour sauver des vies. »

