CX DISRUPTORS : un guide pour les leaders du commerce de détail







LONDRES, May 9, 2017 /PRNewswire/ --

Ce qui était auparavant considéré comme le nec plus ultra du commerce de détail, par exemple la capacité à acheter un article en ligne et le rendre dans une boutique, est désormais vu comme la norme, non seulement par les clients, mais aussi par le secteur de la vente au détail dans son ensemble.

Au cours de l'année écoulée, le secteur du commerce de détail a été remué par une technologie de rupture, conduite par des avancées en termes de dispositifs mobiles et de médiaux sociaux avec les détaillants qui ont besoin de prendre une longueur d'avance sur le marché, garantissant ainsi que leurs stratégies sont assez flexibles pour s'adapter aux changements du marché.

C'est pour ces défis dans l'industrie que le rapport « A RETAIL LEADERS GUIDE » - Un guide pour les leaders du commerce de détail - a été créé, dans l'optique d'observer les perturbateurs qui affectent l'industrie et les technologies de l'expérience clientèle de pointe dans lesquels les leaders de l'expérience clientèle investissent pour s'attaquer aux demandes des clients en augmentation constante.

Le rapport présente sept interviews exclusives avec des dirigeants de très haut niveau, dont : la directrice générale des boutiques d'O2 ; le directeur de la gestion de la clientèle de Shop Direct ; le directeur de l'expérience utilisateur d'Otto Group ; le directeur d'exploitation de HMV, entre autres. Dans ces interviews, ils décrivent comment ils ont répondu aux plus grands défis de l'expérience clientèle de l'industrie. Vous pouvez accéder à votre exemplaire gratuit du rapport en cliquant sur : http://bit.ly/2pn2Xex.

« Nous ne pouvons plus être que de simples boîtes fonctionnelles et transactionnelles de vente au détail. Nous devons en faire plus. Il faut que cela se transforme en expérience. Et je pense que les frontières vont s'estomper dans le sens où le numérique va se rapprocher de plus en plus de l'état de boutique physique, et où il y aura plus d'interactions humaines au sein du monde numérique également », a déclaré Bridget Lea - directrice des magasins, activités en ligne, multicanal et chaîne d'approvisionnement d'O2 (Telefónica Royaume-Uni)

« Le numérique devient de plus en plus important. Vous ne pouvez pas l'ignorer parce que les clients qui entrent dans vos magasins sont déjà numériques. Ayant leurs smartphones sur eux, ils peuvent toujours vérifier les prix des concurrents lorsqu'ils sont dans votre magasin, et s'ils ne peuvent pas trouver un produit, ils regarderont sur votre site web pour voir s'ils peuvent le commander en ligne », a déclaré Jens-Ole Boelsen - directeur de l'expérience utilisateur d'Otto Group

« Le plus grand facteur vient probablement avec la vente au détail sur une seule chaîne, dans le sens où vous devez être en mesure d'offrir au client, constamment, exactement ce qu'il cherche. Et si vous ne parvenez pas du tout à le faire, je pense que vous allez souffrir des conséquences », a déclaré Neil Taylor - directeur de la vente au détail de HMV.

Donc quels sont les plus grands défis et perturbateurs auxquels est confronté le monde de la vente du détail ? Vous pouvez découvrir les réponses à ces questions critiques en téléchargeant votre exemplaire gratuit du rapport CX DISRUPTORS:

A RETAIL LEADERS GUIDE a été créé par le Customer Experience Exchange for Retail, avant la réunion stratégique de cette année qui se tiendra à Londres les 4 et 5 juillet, où 80 des plus grands esprits de l'expérience client, qui s'engagent tous à fournir des expériences extraordinaires, se rencontreront pour débattre des plus grands défis et référencer leurs stratégies. Vous pouvez en découvrir plus en visitant http://bit.ly/2pr2fhm, en appelant le +44 (0)207 368 9484 ou en envoyant un courriel à exchangeinfo@iqpc.com.

Communiqué envoyé le 9 mai 2017 à 03:00 et diffusé par :