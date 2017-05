Sommet de l'innovation sur les villes intelligentes : le groupe Volvo présente en première mondiale une benne à ordures autonome et une pelle mécanique électrique







GOTHENBOURG, Suède, May 9, 2017 /PRNewswire/ --

Le groupe Volvo organise à Londres le 16 mai 2017 son premier sommet de l'innovation sur le thème "Villes intelligentes - Infrastructures et transport de demain". Animé par Richard Westcott, journaliste spécialiste du transport à la BBC, Le Volvo Group Innovation Summit rassemblera des membres de gouvernements, des représentants des principaux modes de transport, d'organisations professionnelles et de constructeurs. Ils analyseront le rôle que jouera l'innovation, notamment dans l'automatisation, l'électromobilité et la connectivité, dans le transport des biens et des personnes des villes de demain.

Pour visualiser le communiqué multimédia, rendez-vous sur :

https://www.multivu.com/players/uk/8099751-volvo-group-innovation-summit-smart-cities/

La conférence de Londres sera le premier d'une série de rendez-vous qui se tiendront dans plusieurs villes du monde, dont Bruxelles et Pékin, tout au long de l'année 2017. Le Volvo Group Innovation Summit est conçu pour débattre et présenter de nouveaux points de vue sur les grandes problématiques actuelles notamment la qualité de l'air et la pollution, la congestion, la santé publique et la sécurité routière. Matthew Hudson, directeur technique et de la stratégie de données de Transport for London, Terri Wills, président-directeur général de World Green Building Council ainsi que Lars Stenqvist, directeur technique du groupe Volvo figureront parmi les orateurs.

Le groupe Volvo présentera aussi ses dernières innovations issues de ses travaux de recherche et développement dont une benne à ordure ménagères autonome, un autobus et un concept de mini-pelle mécanique 100 % électriques.

"Les questions de la qualité de l'air et de la sécurité routière deviennent prépondérantes à la fois politiquement et socialement, en particulier dans les villes très peuplées comme Londres" dit Lars Stenqvist, directeur technique du groupe Volvo. "Nous sommes convaincus que l'innovation technique, en particulier dans l'automatisation, l'électromobilité et la connectivité, peut apporter une bonne partie des réponses. Pour que cela soit effectif, il est important de faire avancer le débat et de stimuler les changements pour obtenir plus de sécurité, une meilleure santé et réduire les effets du transport sur l'environnement. Cette conférence réunit des personnes influentes, des décideurs et des organisations qui peuvent favoriser ce type de changement positif au Royaume-Uni dans la mesure où tous contribuent activement à trouver une réponse aux grands défis du transport de demain ".

Le Volvo Group Innovation Summit aura lieu le 16 mai 2017 à Here East, Stratford, de 9h00 à 15h00.

Restez informés via les réseaux avec #VolvoGroupSummit

9 mai 2017



Plus d'actualités du groupe Volvo sur http://www.volvogroup.com/press .

Le groupe Volvo est un des principaux constructeurs mondiaux de camions, cars & bus, engins de construction et de moteurs industriels et marins. Le groupe fournit également des solutions complètes de financement et de service. Le groupe Volvo emploie environ 95 000 personnes, possède des installations de production dans 18 pays et vend ses produits dans plus de 190 marchés. En 2016 les ventes du groupe Volvo représentaient un chiffre d'affaires de 302 milliards de couronnes suédoises (31,9 milliards d'euros). Le groupe Volvo est une entreprise cotée dont le siège social est à Göteborg, Suède. Les actions Volvo sont cotées à la bourse Nasdaq Stockholm. Pour des informations complémentaires, rendez-nous visite sur http://www.volvogroup.com.

Pour en savoir plus sur les travaux du groupe Volvo en matière de véhicules autonomes : http://www.volvogroup.com/automation.

Pour plus d'information, veuillez prendre contact avec le service des relations avec la presse du groupe Volvo : Henry Sténson +46-31-322-35-00



(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/509128/Volvo_Group_Innovation_Summit_Logo.jpg )



Video:

https://www.multivu.com/players/uk/8099751-volvo-group-innovation-summit-smart-cities

Communiqué envoyé le 9 mai 2017 à 02:30 et diffusé par :