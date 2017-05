BC Platforms clôture un financement de Série B d'USD 10 millions mené par Debiopharm et Tesi destinés à accélérer le développement des plateformes « knowledge-based »







Une société de premier plan du domaine des mégadonnées développe une plateforme de données cliniques et génomiques issues de 5 millions d'individus, en vue de transformer le développement des médicaments et d'offrir des bénéfices cliniques aux patients

BC Platforms, l'un des leaders mondiaux des solutions de gestion de données génomiques, a annoncé aujourd'hui avoir bouclé un tour de financement d'USD 10 millions. Ce tour a été mené par Debiopharm Innovation Fund en association avec Tesi, une société de capital-risque et de capital-investissement finlandaise, avec le soutien des investisseurs existants de BC Platforms.

BC Platforms utilisera les fonds pour lancer, en 2017, de nouvelles technologies intégrant des données cliniques et génomiques complexes qui permettront d'offrir une médecine de précision et des bénéfices cliniques aux patients, ainsi que de développer dans le monde entier son activité existante de logiciels de gestion de données génomiques.

A ce jour, la société a établi des partenariats au niveau entreprise avec plus de 50 unités de soins et biobanques dans 19 pays, représentant plus de 2 millions d'individus.

La vision de BC Platforms consiste à fournir la meilleure plateforme mondiale pour les services de santé et l'industrie, qui donnera accès d'ici 2020 aux données génomiques et cliniques variés ainsi qu'aux échantillons de plus de 5 millions d'individus réunis par un réseau mondial de biobanques. Les biobanques sont des entrepôts organisés de matériel biologique humain et de données associées stockés à des fins de recherche. BC Platforms établit des partenariats avec des biobanques dans le but de regrouper ces données pour analyse afin de proposer aux clients des solutions novatrices dans tous les domaines thérapeutiques et sur l'intégralité du cycle de développement des produits.

Tero Silvola, CEO de BC Platforms: «Nous sommes ravis d'avoir reçu le soutien de Debiopharm Innovation Fund et de Tesi pour ce nouveau cycle de financement. Il nous permettra de progresser jusqu'au stade suivant de notre expansion et de lancer nos nouvelles solutions « knowledge-based » pour les clients de R&D du monde entier. L'expérience de Debiopharm dans le domaine du développement de médicaments nous apportera des connaissances inestimables lorsque nous lancerons cette nouvelle initiative majeure».

«Nous considérons le « big data » comme un atout essentiel pour la recherche et développement, a déclaré Tanja Dowe, Head of Debiopharm Innovation Fund. Nous nous félicitons d'avoir investi dans BC Platforms et avons hâte de travailler avec cette entreprise pour libérer le potentiel de « big data » afin d'améliorer de manière spectaculaire la productivité de la R&D et d'apporter des bénéfices cliniques aux patients. BC Platforms s'inscrit directement dans la vision de notre fonds d'investir dans des sociétés innovantes qui changent la manière dont nous développons des médicaments et traitons les patients.»

«Nous sommes d'ardents partisans de l'innovation et convaincus que les technologies de la santé constitueront une opportunité de croissance clé pour la Finlande. Nous nous réjouissons d'apporter notre soutien à BC Platforms, qui compte parmi les leaders de la gestion des données génomiques, dans leur prochaine étape de croissance transformatrice», a commenté Joni Karsikas, Investment Manager chez Tesi.

A propos de BC Platforms

BC Platforms est un leader mondial qui fournit des solutions puissantes de gestion de données génomiques destinées à relever certains des plus grands défis de santé actuels en tirant parti de la convergence de la génomique et des technologies d'information de santé. Notre plateforme hautement performante de gestion de données génomiques permet une intégration souple des données, une analyse sécurisée et une interprétation des informations moléculaires et cliniques. BC Platforms a pour vision de révolutionner la prise de décisions dans le développement des médicaments afin d'offrir des bénéfices cliniques aux patients. Fondée en 1997, la Société possède un solide patrimoine scientifique étayé par 20 années de collaboration étroite avec un réseau composé de chercheurs, développeurs, fabricants et prestataires renommés.

Nous fournissons actuellement des solutions à plus de 50 institutions internationales de premier plan dans 19 pays, notamment à des groupes de recherche universitaires et hospitaliers de haut niveau et à de grandes sociétés pharmaceutiques et agricoles. Notre équipe de direction est composée de leaders du secteur qui totalisent plus de 100 années d'expérience combinée en sciences de la vie, biologie computationnelle et technologie industrielle. BC Platforms est une entreprise internationale dont le siège social est situé à Bâle (Suisse), la recherche et développement à Helsinki (Finlande) et les ventes et le marketing à Londres, Boston et Vancouver. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Internet http://www.bcplatforms.com ou nous suivre sur Twitter @BCPlatforms.

A propos de Debiopharm Innovation Fund SA

Membre de Debiopharm Grouptm, groupe international dont le siège social se trouve en Suisse, composé de cinq sociétés biopharmaceutiques actives dans les domaines des sciences de la vie que sont le développement de médicaments, la fabrication de médicaments exclusifs selon les BPF et les outils de diagnostic, ainsi que dans la gestion des investissements, Debiopharm Innovation Fund a pour mission d'investir dans des sociétés développant des produits thérapeutiques, des diagnostics et des solutions de smart data novateurs qui changent la manière dont nous développons les médicaments et traitons les patients. Depuis 2008, la société a investi près de USD 100 millions et mené 10 des 14 derniers cycles de financement des entreprises de son portefeuille.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site Internet http://www.debiopharm.com

Nous sommes présents sur Twitter. Suivez-nous @DebiopharmNews à l'adresse http://twitter.com/DebiopharmNews

A propos de Tesi (Finnish Industry Investment Ltd)

Tesi (Finnish Industry Investment Ltd) est une société de capital-risque et de capital-investissement qui accélère la réussite des entreprises dans lesquelles elle investit directement et via des fonds. Tesi investit toujours avec d'autres investisseurs, leur donnant accès à un flux d'opérations de haute qualité en Finlande. Le total de nos investissements sous gestion s'élève à 1 milliard d'euros et notre portefeuille est composé de 723 sociétés. http://www.tesi.fi | @TesiFII

