Le rapport de l'European Travel Commission montre que le tourisme semble prêt pour une croissance solide en 2017

La soif de tourisme européen reste forte, et il faut souligner l'attrait continu de ses destinations

L'Europe a accueilli 615 millions d'arrivées de touristes internationaux en 2016, soit une hausse modérée de 2 % par rapport à 2015[1]. Bien que les récents évènements ne semblent pas avoir affecté significativement la demande au début de cette année, les perceptions de la sécurité restent d'une importance capitale pour la croissance continue. Les perspectives pour 2017 restent optimistes malgré les vents contraires attendus des préoccupations en matière de sécurité, l'incertitude qui entoure le « Brexit » et les possibles changements de politiques de la part du nouveau gouvernement des États-Unis.

Selon le dernier rapport de l'European Travel Commission's, "European Tourism - Trends & Prospects" - Tendances et perspectives du tourisme européen -, près d'une destination examinée sur deux a connu une croissance à deux chiffres pendant les premiers mois de 2017. L'Islande (+54 %) a bénéficié de la croissance la plus rapide en raison de la hausse actuelle de la capacité sur les routes aériennes transatlantiques, tandis que Chypre (+26 %), le Portugal (+25 %) et Malte (+23 %) ont démontré leur succès dans la lutte contre l'effet saisonnier. Parmi les autres bons résultats, on trouve la Bulgarie (+19 %), la Finlande (+18 %) et l'Estonie (+13 %), qui n'ont pas été touchées par les préoccupations en matière de sécurité qui existent dans d'autres pays européens. Tandis que la Suisse (+3 %) a inversé sa tendance passée en profitant du fait d'être une destination clé pour le tourisme hivernal, la Turquie (-8 %) connaît encore une tendance à la baisse qui a commencé en 2015.

« En des temps où les parts de marché se réduisent et où la concurrence augmente, les leaders européens doivent collaborer pour formuler collectivement des politiques et des actions appropriées visant à renforcer l'image de l'Europe comme destination touristique », a déclaré Eduardo Santander, directeur exécutif d'ETC.

Les voyages intra-européens restent essentiels pour une future croissance

La plupart des destinations examinées ont connu une croissance substantielle des plus grands marchés sources européens - l'Allemagne et la France - alimentée par la récupération actuelle de la zone euro. Malgré l'incertitude qui plane sur les potentielles implications du départ du Royaume-Uni de l'Union européenne, les arrivées de touristes dans ce pays sont restées importantes.

Plusieurs destinations ont déjà connu une reprise des arrivées en provenance de la Russie. C'est le cas de l'Islande (+157 %), de Chypre (+122 %) et de la Turquie (+88 %). Dans l'ensemble, les voyages en provenance de ce pays devraient augmenter et s'accompagner de la reprise du rouble prévue pour 2017.

Suite à une augmentation des arrivées de touristes américains en 2016 (+6 %), les perspectives d'une plus grande croissance semblent élevées pour 2017. Des conditions économiques encourageantes et un fort dollar américain par rapport aux devises européennes devraient encourager davantage d'Américains à traverser l'Atlantique. Un Nouvel An chinois qui a eu lieu plus tôt que d'habitude a stimulé la croissance des voyages en provenance de la Chine jusqu'à présent en 2017 ; toutefois, ce résultat élevé devrait revenir à des tendances plus caractéristiques au moment de la haute saison.

