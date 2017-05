Sinch lance un kit de développement de logiciels vidéo de pointe







STOCKHOLM, May 9, 2017 /PRNewswire/ --

- Le kit permet une intégration rapide et simple pour l'émission et la réception d'appels vidéo depuis l'application.

Sinch, une entité de CLX Communications AB (publ) (STO : CLX), annonce le succès du lancement de son kit de développement logiciel vidéo , un nouveau produit de pointe qui ajoute les appels vidéo intégrés, en temps réel et de premier plan à son portefeuille de produits vocaux leaders sur le marché.

Le nouveau kit de développement logiciel vidéo de Sinch fournira aux développeurs les outils nécessaires ainsi qu'une infrastructure évolutive afin de répondre à une demande croissante d'intégration multiplateforme permettant les appels vidéo depuis n'importe quelle application en ligne ou mobile.

« L'ajout des appels vidéo à leur gamme d'outils vocaux constitue pour les entreprises une nouvelle opportunité majeure de fidéliser leur clientèle. Jusqu'à présent, ce processus complexe était souvent resté hors de portée des développeurs d'applications. », a commenté Andreas Bernström, fondateur et PDG de Sinch.

« Le lancement de notre kit de développement logiciel vidéo change la donne en fournissant aux développeurs du monde entier des outils efficaces et faciles à utiliser afin d'intégrer les appels vidéo de haute qualité à leurs applications. L'ajout de cette fonctionnalité à toute application vocale améliorera l'expérience de communication du consommateur au sein de la marque. »

Les appels vidéo sont considérés comme un domaine de croissance majeur pour les entreprises, car l'interaction en face-à-face ajoute une dimension qui crée un lien immédiat. La fonctionnalité offerte par le kit de développement logiciel vidéo de Sinch favorise l'engagement des utilisateurs car les interlocuteurs ne sont pas obligés de quitter l'application ou la session web en cours pour participer à un appel vidéo sur une autre plate-forme telle que WhatsApp, Skype ou Messenger.

Parmi les cas typiques d'utilisation figurent les interactions intra-applications dans les secteurs de la santé, des rencontres, du service à la clientèle et de l'éducation, ainsi que de la collaboration à distance des équipes d'une entreprise.

Le kit de développement logiciel vidéo inclut des fonctionnalités telles que l'identification d'un proxy de repli, la mise en attente et la reprise de la conversation, ainsi que la capture d'écran. En outre, le kit de développement logiciel vidéo repose sur l'architecture WebRTC qui utilise des codecs vidéo et de résolution adaptative. Ces derniers permettent de satisfaire à des normes de service de qualité telles que la disponibilité et la résolution HD.

La nouvelle solution de Sinch est disponible sur les kits de développement logiciel d'iOS, d'Android et de JavaScript et offre aux développeurs les outils leur permettant d'ajouter rapidement et facilement les fonctionnalités d'appel vidéo de poste à poste à leurs applications. Elle fonctionne sur une connexion wifi ou une connexion de données mobiles.

À propos de CLX Communications

CLX Communications (CLX) est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de services et de solutions de communication en nuage pour les entreprises et les opérateurs mobiles. Les services de communication mobile de CLX permettent aux entreprises de communiquer de manière rapide, sécurisée et rentable dans le monde entier avec les clients et les périphériques connectés qui constituent l'Internet des objets. Les solutions de CLX permettent des communications essentielles dans le monde entier par l'intermédiaire de services de messagerie mobile (SMS), de services vocaux et de services de connectivité mobile pour l'Internet des objets. CLX est rentable depuis sa création. Le groupe a son siège social à Stockholm, en Suède, et est présent dans 20 autres pays.

Les actions de CLX Communications sont cotées au NASDAQ de Stockholm (XSTO : CLX).

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site de CLX Communications AB à l'adresse suivante : http://www.clxcommunications.com

À propos de Sinch ! http://www.sinch.com

Sinch, une entité appartenant à CLX Communications AB (publ), est une plate-forme de communication mobile en nuage qui facilite l'intégration de fonctionnalités vocales, vidéo et de processus de vérification au sein d'applications. L'équipe de Sinch, issue de Rebtel et formée en mai 2014, compte plus de 100 ans d'expérience du développement dans l'industrie de la voix et met ses compétences et son expertise au service d'une puissante gamme de kits de développement logiciel et d'interfaces de programme d'application pouvant être téléchargés et intégrés par les développeurs.

Connectez-vous à la plate-forme de Sinch et bénéficiez de capacités de développement agile d'infrastructures tout en capitalisant sur les années d'expertise en ingénierie vocale de Sinch et de partenariats de confiance développés avec des opérateurs. Sinch élimine la complexité liée à élaboration et au maintien des infrastructures de communication grâce à des kits de développement logiciel simples à intégrer par tous les développeurs.

