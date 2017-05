TPP lance nouveau Module de gestion de la conformité : CMM 4.1







FORT WALTON BEACH, Floride, 9 mai 2017 /PRNewswire/ -- Total Parts Plus (TPP), un principal fournisseur de données pour la gestion de l'obsolescence et l'établissement des rapports de conformité environnementale, annonce le lancement du nouveau Module de gestion de la conformité, CMM 4.1.

CMM 4.1 délivre un GUI amélioré avec des fonctionnalités mises à jour pour tous les niveaux d'utilisateur. Le tableau de bord fournit une vue d'ensemble de l'état global du projet pour les cadres, alors que les utilisateurs finaux peuvent analyser les données de la partie individuelle, la sortie en erreur et la documentation justificative, les rapports de synthèse, et générer des certificats de conformité au niveau produit sur un site unique.

En intégrant l'approche « People, Not Just Software (les gens, non seulement les logiciels) » à la déclaration de conformité environnementale et aux services d'établissement de rapports, CMM 4.1 délivre les données critiques nécessaires pour satisfaire aux exigences juridiques et clients pendant que l'équipe des données de TPP veille à ce que l'exhaustivité et l'exactitude soient maintenues sur toutes les parties.

« Un grand pourcentage des déclarations du fournisseur contiennent des erreurs ou des données manquantes », affirme Keith Biggs, PDG de TPP. « Certains fournisseurs ont besoin de formation pour fournir les données requises. Dans d'autres cas, les substances actuelles des éléments, tels que le zinc, les polymères et les chromates, ne peuvent être déduits qu'à partir du dessin. Quelqu'un aura besoin d'accompagner vos fournisseurs à travers le processus ou d'examiner avec une autre paire d'yeux ces dessins pour déterminer les substances ? les gens, non seulement les logiciels... »

CMM 4.1 donne aux utilisateurs accès dans le but de nettoyer les données exploitables afin que les entreprises soient toujours prêtes pour l'analyse instantanée, l'intégration PLM, la synthèse et l'établissement de rapports pour les déclarations de matériaux, la directive RoHS, le règlement REACH, les minéraux de conflit, la Proposition 65 de Californie et plus encore.

À propos de Total Parts Plus :

Total Parts Plus (TPP) se spécialise dans les pièces du contenu des données pour la conformité environnementale du produit et de la gestion du cycle de vie. Les services de collecte et de validation des données de TPP ainsi que notre suite d'applications en nuage offrent une solution complète pour l'analyse des données et l'établissement des rapports de conformité.

TPP est dédié à fournir aux clients un service d'établissement de rapports de conformité très précis, innovant et rentable. En étroites relations avec des fabricants, des groupes industriels et des fournisseurs, TPP offre une traçabilité totale de la conformité, une gestion des données continue et une surveillance des changements législatifs pour l'établissement le plus précis de rapports.

Pour plus d'informations, consultez le site www.totalpartsplus.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/508453/TPP_Logo.jpg

