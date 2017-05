Émilie Bierre et Jasmin Roy chantent en duo pour lutter contre l'homophobie dans les écoles







MONTRÉAL, le 9 mai 2017 /CNW Telbec/ - Émilie Bierre et Jasmin Roy unissent leurs voix pour lutter contre l'homophobie dans les écoles en interprétant la chanson «Ils dansent » de Gaëtan Borg et Stéphane Corbin, tirée du spectacle français à succès et du collectif musical réunissant plus de 200 artistes Les Funambules.

La chanson « Ils dansent » raconte l'histoire vraie de deux pingouins homosexuels qui vivent leur amour librement dans un zoo, à l'insu des curieux, des scientifiques et des touristes viennent les visiter. Le message qui se dégage de cette oeuvre est que l'homosexualité existe naturellement chez certaines espèces animales, mais que l'homophobie n'existe pas dans la nature. Ce n'est donc pas l'homosexualité, mais l'homophobie qui est contre nature. Les écoles du Québec pourront donc utiliser cette vidéo pédagogique, réalisée grâce au soutien financier du Groupe Banque TD, pour aborder la réalité homosexuelle avec leurs élèves en leur enseignant que les comportements amoureux de même sexe ont été observés chez 1500 espèces animales différentes, mais qu'une seule espèce, l'humain, a des comportements homophobes. Vous pouvez télécharger la chanson et la vidéo gratuitement et libre de droits sur fondationjasminroy.com. Toute la population est invitée à partager la vidéo https://youtu.be/dttWN-DsUS4 sur leurs réseaux sociaux le 17 mai prochain, journée internationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie.

« Les injures homophobes telles que fif et tapette font encore partie, en 2017, des injures les plus prononcées dans les milieux éducatifs. Il est important de soutenir les écoles avec des outils pédagogiques positifs qui leur permettent d'éduquer les jeunes à bien connaître la réalité des communautés LGBT afin de créer des milieux bienveillants pour tout le monde », affirme Jasmin Roy, président de la Fondation qui porte son nom.

La Fondation Jasmin Roy, en collaboration avec le Groupe Banque TD, invite toutes les écoles du Québec à faire écouter la vidéo « Ils dansent » dans le cadre de la Journée internationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie journée internationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie.

« Cette émouvante vidéo suscitera chez les jeunes une réflexion des plus nécessaires sur la diversité. À l'école comme au travail, il est primordial que tous puissent évoluer dans un milieu où ils se sentent valorisés, respectés et appuyés. Depuis plus de 10 ans, la TD contribue à créer une société plus inclusive pour ses employés, ses clients et la communauté. Nous sommes fiers de soutenir la Fondation Jasmin Roy dans son importante lutte contre l'homophobie », souligne M. Stéphan Bourbonnais, premier vice-président et directeur régional, Est du Canada, Gestion de patrimoine TD et président du Comité LGBTA de la TD au Québec.

La Fondation Jasmin Roy est convaincue que la vidéo de la chanson « Ils dansent » contribuera à contrer l'homophobie en milieu scolaire et à faire de nos écoles des milieux sains et sécuritaires pour tous les jeunes Québécois et Québécoises.

Lancement et tournée en France

La chanson et la vidéo « Ils dansent » seront également lancées en France pour faire la promotion de la semaine nationale de lutte contre l'homophobie organisée par l'organisme Le Refuge (l'association de soutien aux jeunes Français rejetés par leurs proches en raison de leur orientation sexuelle). Du 15 au 21 mai, Jasmin Roy sera l'invité d'honneur de cette semaine nationale. Il visitera 11 villes françaises et offrira des conférences sur le harcèlement homophobe en milieu scolaire.

SOURCE Fondation Jasmin Roy

Communiqué envoyé le 9 mai 2017 à 00:01 et diffusé par :