Les Marchés du nord sont de retour cet été dans deux secteurs de Montréal-Nord

MONTRÉAL-NORD, le 8 mai 2017 /CNW Telbec/ - Sous l'appellation « Marchés du nord », deux marchés de quartier ouvriront leurs étals à Montréal-Nord dès le 24 juin, et ce, toutes les fins de semaine jusqu'à la mi-octobre, à raison d'une journée distincte par marché. Ouverts deux mois plus tôt que l'an dernier, ils favoriseront l'accès à des aliments sains, diversifiés et abordables pour tous les citoyens de l'arrondissement.

Les samedis, le marché de la rue de Charleroi s'installera à l'angle de l'avenue Armand-Lavergne, tandis que les dimanches s'ouvrira le marché du secteur nord-est dans le parc Henri-Bourassa, sur la rue Pascal près du boulevard Rolland. Les heures d'ouverture seront les mêmes aux deux endroits, soit de 9 h à 17 h. En plus des fruits et légumes frais, pain, miel et autres délices, des activités spéciales, des dégustations et de l'animation seront proposées certaines fins de semaine. La programmation sera publiée sur Facebook.com/marchesdunord.

Portés par la communauté, les Marchés du nord s'inscrivent dans le Système alimentaire pour tous et sont gérés par le Comité de suivi en sécurité alimentaire (CSSA), Parole d'excluEs, Panier Futé, l'Association des commerçants de la rue de Charleroi et l'arrondissement de Montréal-Nord.

