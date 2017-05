Deer Jet et HNA Hospitality Group lancent un programme conjoint de récompenses dans le monde entier







BEIJING, 8 mai 2017 /CNW/ - Deux chefs de file mondiaux dans l'hébergement de luxe, soit Deer Jet et HNA Hospitality Group, viennent tout juste de lancer un programme conjoint de récompenses pour les voyageurs du monde entier.

Cet accord permet à leur clientèle d'accumuler et d'échanger des points en se procurant des services et des produits auprès des deux entreprises. À compter du 8 mai 2017, les clients qui volent avec Deer Jet pourront échanger leurs points contre des nuitées gratuites ou réduites dans n'importe laquelle des propriétés de HNA Hospitality Group. De plus, le programme de fidélisation permettra à la clientèle d'accéder à une gamme de produits plus vaste au moment d'échanger des points.

HNA Hospitality Group a lancé son premier programme du genre en août 2014, récompensant la loyauté de sa prestigieuse clientèle et offrant des services d'hébergement d'une qualité remarquable à l'intention des voyageurs d'affaires internationaux. Le programme de récompenses du groupe hôtelier est déjà compatible avec d'autres initiatives du genre auprès de la famille de sociétés aériennes et d'agents de voyage de HNA Group, y compris Hainan Airlines, le transporteur 7 étoiles.

Depuis 1995, Deer Jet a révolutionné les déplacements non seulement en établissant la première société de transport en avions à réaction privés de la Chine, mais aussi en améliorant les expériences par l'application de sa philosophie visant à « faire du voyage un art » (Making Travel an Art), ce qui a permis à la société de recevoir les reconnaissances les plus honorifiques de l'industrie, dont la « World's Best Private Jet Company ». On compte parmi la fidèle clientèle de Deer Jet des dirigeants, des entrepreneurs, des célébrités et des membres de familles royales d'envergure internationale.

En septembre 2016, Deer Jet a ajouté à sa flotte le premier 787 Dream Jet au monde. Étant le plus sophistiqué offert sur le marché, l'aéronef offre un confort inégalé. Grâce au 787 Dream Jet, Deer Jet a lancé un nouveau modèle de déplacement nommé « Escapades de rêve » (Dream Journeys). La première de ces trousses nolisées est « l'escapade de rêve Hong Kong vers Tahiti », qui compte un vol aller-retour sans escale à bord du 787 Dream Jet et un séjour gratuit de 7 nuitées dans la suite présidentielle exclusive au complexe St. Regis Bora Bora.

Le programme conjoint de récompenses vise à améliorer les expériences de déplacement et se veut la clé permettant aux membres d'avoir accès à un large éventail de services et de produits exclusifs partout dans le monde. Deer Jet prévoit étendre cette initiative en y incluant davantage de marques d'hébergement internationales.

Deer Jet est la société de déplacements haut de gamme de HNA Group, qui est vouée à fournir le meilleur service qui soit à bord de ses avions à réaction privés, tout en créant la marque de mode de vie de calibre mondial de la Chine.

SOURCE Deer Jet

