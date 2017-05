Tigre Géant continue de miser sur la Voix intérieure dans sa nouvelle campagne







La confiance vous va bien

OTTAWA, le 8 mai 2017 /CNW/ - Giant Tiger Stores Limited lance aujourd'hui ses nouvelles annonces publicitaires printemps-été qui donnent une suite à la campagne « Voix intérieure ». La campagne de marketing continuera de miser sur la voix intérieure des femmes pour créer des messages de renforcement positif et d'acceptation de soi, tout en faisant ressortir les styles et les prix géniaux qui font la renommée de Tigre Géant. Toutes les annonces télévisées valorisent les collections de vêtements de marque privée pour femmes de l'entreprise et se terminent avec le slogan « La confiance vous va bien ».

« Notre objectif est de continuer à faire la promotion de nos marques privées exclusives, lily morgan et mySTYLE, en sensibilisant massivement les consommatrices », a expliqué Karen Sterling, vice-présidente du marketing, Giant Tiger Stores Limited. « Ces publicités et notre campagne de marketing printemps-été font partie intégrante de l'évolution globale d'une figure iconique bien aimée dans le secteur de la vente au détail au Canada. Elles montrent que Tigre Géant non seulement capte l'attention des femmes canadiennes, mais aussi les respecte en concevant une campagne où les protagonistes sont authentiques et touchantes ».

Chacune des annonces décrit l'histoire d'une femme qui constate que l'important pour bien paraître et se sentir bien est d'avoir confiance en soi. Tigre Géant s'appuie sur des données et des commentaires reçus concernant les publicités antérieures de la campagne « Voix intérieure » pour miser davantage sur des concepts qui trouvent écho auprès de sa clientèle principale, la mère de famille occupée qui manque de temps.

Dans l'annonce de lily morgan, « Girlfriends », deux femmes encouragent leur amie à tenter de faire quelque chose de courageux et de nouveau. Le pouvoir des amis et de la confiance est mis en évidence avec des tenues de sortie lily morgan élégantes à un prix incroyable. Dans l'annonce « Wannabe », le personnage principal, habillé de vêtements tendance et décontractés de marque mySTYLE, constate qu'elle est devenue la femme qu'elle a toujours voulu être.

Tigre Géant travaille de concert avec Yield Branding sur les concepts de création et le déploiement de cette campagne commerciale. « Yield est ravie de travailler encore une fois avec Tigre Géant », a affirmé Ted Nation, président de Yield Branding. « Au fur et à mesure que Tigre Géant continue de s'imposer dans de nouveaux marchés, il importe de bien diffuser la marque et la proposition de valeur pour favoriser la croissance de l'entreprise et son succès continu. »

Les annonces « La confiance vous va bien » seront diffusées du 8 mai au 25 juin sur des chaînes de télévision spécialisées et dans des médias numériques.

Pour obtenir la liste complète des communautés où un magasin Tigre Géant ouvrira bientôt, veuillez consulter la liste à https://www.gianttiger.com/category/aboutgt/community/store-openings.do.

Yield Branding : Yield est une firme de consultation stratégique et créative, offrant des expériences de marque enrichies en se servant des comportements humains comme un catalyseur pour stimuler un rendement supérieur.

Tigre Géant : Nous sommes le magasin de rabais familial canadien de choix, offrant à nos clients des tendances mode pour tous les membres de la famille, des aliments, et des produits essentiels pour les besoins quotidiens. Connue pour être le secret le mieux gardé du Canada, la compagnie privée compte plus de 225 magasins à travers le pays et emploie plus de 8 000 personnes. Tous les magasins Tigre Géant sont exploités par des propriétaires et des associés qui connaissent leur communauté. Annuellement, Giant Tiger Stores Limited verse plus de 2 millions de dollars en dons à des organismes de bienfaisance et d'autres organismes, directement dans nos communautés. Le magasin au personnel amical et au célèbre logo jaune est bien plus qu'un magasin offrant des bas prix et une expérience de magasinage agréable, il contribue à rapprocher les communautés. #PourvousÀmeilleurprix

