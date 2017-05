Kavalan se transforme en or lors du 22è International Spirits Challenge







TAIPEI, Taïwan, 9 mai 2017 /PRNewswire/ -- Kavalan, le grand whisky de Taïwan, a poursuivi sa lancée victorieuse au International Spirits Challenge (ISC) 2017, après avoir été décorée de quatre médailles d'or, dont une pour son nouveau « Kavalan Distillery Reserve Single Malt Whisky Rum Cask » confectionné à l'occasion de son dixième anniversaire.

Le PDG de Kavalan Distillery, M. YT Lee, a précisé que ce whisky en édition limitée vieilli en fût de rhum avait été inspiré par « l'âme des Caraïbes et l'esprit de Taïwan ».

« Nous avons lancé ce tout premier whisky vieilli en fût de rhum pour marquer nos dix années d'existence et nous préparer aux dix prochaines. Nous nous réjouissons que Rum Reserve ait remporté sa première récompense de l'un des concours les plus respectés et les plus influents du secteur dans le monde », ajoute M. Lee.

Les trois autres médailles d'or décernées à Kavalan l'ont été pour son Solist ex-bourbon Single Cask Strength, Podium, et son ex-bourbon Oak.

La robe de ce whisky vieilli en fût de rhum est décrite comme « un doré profond aux reflets brillants, comme un coucher de soleil dans les Caraïbes ».

Son nez : « Une douceur de miel se fond dans le fruit du whisky Kavalan grâce au fût de rhum. Des aromes séduisants de sirop, d'écorce de citron, de nougat aux pistaches, de vanille crémeuse, de compote de pommes, de papaye et un soupçon de poivre blanc émanent du verre ».

Son palais : « Une texture merveilleusement riche saturée de la douceur du melon et de la papaye, avec un ensemble d'épices, de clou de girofle et de gingembre provenant tout droit du fût, avant une finale de caramel, de raisons secs et de Kendal mint cake ».

Le grand whisky Kavalan confectionné dans le Taïwan subtropical a remporté les plus grandes récompenses du secteur. Son Solist Amontillado Sherry Single Cask Strength a été désigné meilleur Single Cask Single Malt Whisky au monde en 2016 lors des prestigieux World Whiskies Awards (WWA) et son Solist Vinho Barrique a été sacré World's Best Single Malt Whisky en 2015.

La première distillerie de whisky de Taïwan se consacre à l'art du single malt whisky depuis 2006. Kavalan est vieilli avec une humidité et une chaleur intenses, mais il bénéficie toutefois des brises de la mer et de la montagne et de l'eau de source de la chaîne de Hsueshan, qui se mêlent pour créer la crémeux de Kavalan. La distillerie tire son nom du mot autochtone pour le comté de Yilan, d'où il provient, et il bénéficie des 30 années d'expérience dans la préparation de boissons sous l'autorité de la société mère King Car Group. Il a remporté plus de 220 médailles d'or et est commercialisé dans plus de 60 pays. Rendez-vous sur www.kavalanwhisky.com/en/.

