Kavalan vire vers l'or au 22e l'International Spirits Challenge

TAIPEI, Taïwan, 8 mai 2017 /CNW/ - Kavalan, le meilleur fabricant de whisky de Taïwan, a réédité son succès à l'International Spirits Challenge (ISC) 2017, en décrochant quatre médailles d'or dont une pour sa nouveauté 10e anniversaire « Kavalan Distillery Reserve Single Malt Whisky Rum Cask ».

Commentant la nouveauté, édition limitée, le chef de la direction de la distillerie Kavalan, M. YT Lee, a déclaré que le whisky vieilli en fût de rhum avait été inspiré par « l'âme des Caraïbes et l'esprit taïwanais ».

« Nous avons lancé ce whisky inaugural, vieilli en fût de de rhum, pour marquer notre première décennie et amorcer la prochaine. Il est donc agréable de voir Rum Reserve décrocher son premier prix à l'un des concours de spiritueux les plus influents et qui fait le plus autorité au monde », a ajouté M. Lee.

Les trois autres médailles d'or ont été décernées à Solist ex-Bourbon Single Cask Strength, à Podium et à ex-Bourbon Oak de Kavalan.

La couleur du whisky vieilli en fût de rhum est qualifiée d'« or foncé, bruni comme un coucher de soleil des Caraïbes ».

Son bouquet est décrit ainsi : « Une douceur de miel épouse le caractère fruité du whisky Kavalan, fin rappel du fût de rhum. Se dégagent du verre des arômes séduisants où s'expriment les parfums de gâteau au sirop doré, de citron ciré, de nougat à pistache, de vanille crémeuse, de pomme, de papaye et de poivre blanc léger. »

Au palais se révèle : « Une texture glorieusement épaisse, saturée de douceur de melon et de papaye, comblée de notes d'épices, de girofle et de gingembre à la force du fût, avant d'entamer en phase finale soutenue une pointe de toffee, de sultane dorée et de gâteau à la menthe Kendal. »

Le whisky Kavalan de classe mondiale, fabriqué dans la région subtropicale de Taïwan, a successivement remporté les plus hautes distinctions de l'industrie. Son Solist Amontillado Sherry Single Cask Strength s'est vu nommé le « Meilleur whisky single cask, single malt au monde », en 2016, par le prestigieux World Whiskies Awards (WWA) et son Solist Vinho Barrique a décroché en 2015 « Meilleur whisky single malt au monde. »

À propos du whisky Kavalan

Kavalan, la première distillerie de Taïwan, cultive l'art du whisky single malt depuis 2006. Le Kavalan est vieilli dans un environnement extrêmement humide et chaud, mais tire également parti des vents marins et montagneux, ainsi que de l'eau de source de la Montagne enneigée, qui s'allient pour créer l'onctuosité signature des whiskys Kavalan. La distillerie Kavalan, du nom d'une ancienne tribu qui résidait dans le comté de Yilan, son emplacement actuel, s'appuie sur les acquis de sa société mère, le groupe King Car, englobant 30 ans de production de boissons. Les whiskys Kavalan ont décroché plus de 220 prix d'or et sont disponibles dans plus de 60 pays. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.kavalanwhisky.com/en/.

