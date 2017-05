Destination Canada et WestJet annoncent un partenariat triennal visant à inciter davantage de voyageurs à explorer le Canada







CALGARY, le 8 mai 2017 /CNW/ - Destination Canada et WestJet ont annoncé aujourd'hui la création d'un partenariat qui les aidera à promouvoir le Canada dans les marchés étrangers et à attirer davantage de voyageurs au Canada.

« J'ai eu l'honneur de rencontrer de nombreux exploitants d'entreprises touristiques partout au pays. Ces Canadiens et ces Canadiennes dynamiques insufflent à notre industrie touristique sa vigueur et contribuent à faire de notre pays l'une des meilleures destinations du monde, a déclaré la leader du gouvernement à la Chambre des communes et ministre de la Petite Entreprise et du Tourisme, l'honorable Bardish Chagger. Un partenariat comme celui annoncé aujourd'hui favorisera l'augmentation du nombre de voyageurs venant au Canada pour profiter des expériences touristiques de calibre mondial qui y sont offertes »

« Près de 20 millions de voyageurs ont visité le Canada l'année dernière, signale David Goldstein, président-directeur général de Destination Canada. Nous sommes ravis de collaborer avec WestJet, afin de poursuivre sur cette lancée et de développer notre marketing conjoint. »

« WestJet a amorcé une expansion stratégique de son réseau vers de nouvelles destinations internationales, a déclaré pour sa part Gregg Saretsky, président et chef de la direction de WestJet. Nous sommes heureux de faire équipe avec Destination Canada afin de faire venir davantage de voyageurs dans notre magnifique pays sur les ailes du leader canadien des vols à rabais. »

Dans le cadre de ce partenariat, Destination Canada et WestJet aligneront leurs stratégies de marketing dans leurs marchés étrangers communs. Profitant à la fois de la constante expansion du réseau aérien de WestJet et du travail de marketing de Destination Canada, l'industrie canadienne du tourisme en ressortira gagnante.

À propos de Destination Canada

Destination Canada fait la promotion du Canada sur la scène internationale comme destination touristique quatre saisons de premier choix. En collaboration avec ses partenaires de l'industrie canadienne du tourisme, Destination Canada crée des campagnes de marketing conçues pour mettre en valeur le meilleur de ce que notre pays a à offrir. Destination Canada fournit également à ses partenaires des données de recherche et des renseignements sur l'industrie, leur donnant ainsi les moyens d'optimiser leurs activités. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le https://www.destinationcanada.com/fr et suivre @DestinationCAFR et @Explorezsansfin sur Twitter.

À propos de WestJet

Nous sommes fiers d'être le transporteur aérien le plus digne de confiance au Canada, qui s'appuie sur une culture primée axée sur le service à la clientèle et qui est reconnu comme l'un des meilleurs employeurs à l'échelle nationale. Avec notre compagnie aérienne régionale, WestJet Encore, nous exploitons des vols réguliers dans un réseau de plus de 100 villes en Amérique du Nord, en Amérique centrale, dans les Caraïbes et en Europe. Au moyen de partenariats avec des transporteurs qui représentent chaque région majeure du monde, nous rendons plus de 150 destinations dans plus de 20 pays accessibles à nos invités. Misant sur le vaste réseau, l'horaire convivial et l'expérience-invité de renom de WestJet, Vacances WestJet offre des expériences de voyage abordables et flexibles, avec des possibilités d'hébergement variées pour chaque invité. Les membres de notre programme Récompenses WestJet accumulent des dollars WestJet sur les vols et les forfaits vacances WestJet, entre autres. Nos membres peuvent utiliser les dollars WestJet pour l'achat de vols ou de forfaits Vacances WestJet en tout temps, pour toute destination WestJet sans aucune période d'interdiction - même pour les soldes de places. Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de WestJet, veuillez visiter le site westjet.com.



