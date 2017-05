Autoroute 20 entre L'Île-Perrot et Sainte-Anne-de-Bellevue - Secteur à éviter - Poursuite de la fermeture complète du pont Galipeault







MONTRÉAL, le 8 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports informe la population que la fermeture complète de l'autoroute 20 entre L'Île-Perrot et Sainte-Anne-de-Bellevue (pont Galipeault) se poursuivra pour une durée indéterminée. Cette fermeture est requise à cause du niveau exceptionnel des eaux dans le secteur.

La circulation est détournée par les autoroutes 30 et 40. Les usagers de la route sont toutefois invités à éviter le secteur.

La gratuité du péage de l'autoroute 30, applicable à tous les usagers de la route (véhicules de promenade, camions, etc.), est également maintenue jusqu'à demain le 9 mai 2017, 23 h 59. Le Ministère souhaite ainsi offrir aux usagers un itinéraire alternatif et faciliter les déplacements sur le réseau.

De son côté, l'Agence métropolitaine des transports offrira le service gratuitement sur les lignes de train de Deux-Montagnes et de Vaudreuil-Hudson. Le départ supplémentaire de 8 h 45 sur la ligne de Vaudreuil-Hudson sera aussi maintenu.

À noter que le pont de l'Île-aux-Tourtes de l'autoroute 40 entre Vaudreuil-Dorion et Sainte-Anne-de-Bellevue demeure sécuritaire. Le Ministère poursuit la surveillance active de cette structure et de tout son réseau routier.

Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours en consultant le site Québec 511 ou suivez-nous sur Twitter.

Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur compréhension et leur collaboration et les invite à faire preuve de prudence lors de leurs déplacements.

SOURCE Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports

Communiqué envoyé le 8 mai 2017 à 18:13 et diffusé par :