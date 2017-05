Exposition Mon coeur est Montréal - 41 vies à découvrir à la Grande Bibliothèque : 41 portraits d'hommes et de femmes qui ont façonné la cité







MONTRÉAL, le 8 mai 2017 /CNW Telbec/ - Conçue et réalisée par Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) pour souligner le 375e anniversaire de la ville de Montréal, l'exposition Mon coeur est Montréal - 41 vies à découvrir est présentée à la Grande Bibliothèque à compter du 9 mai 2017. Traçant le portrait d'hommes et de femmes qui ont façonné la ville, de Jeanne Mance (1606-1673) à François Barbeau (1935-2016), l'exposition révèle au moyen de documents patrimoniaux des signes du passage de ces personnes dans la grande cité sur le fleuve.

« Le point de départ de cette exposition est le geste d'amour symbolique de Jeanne Mance qui, à sa mort, a légué son coeur à Montréal et ainsi signifié son profond dévouement aux habitants de sa terre d'adoption, a indiqué Christiane Barbe, présidente-directrice générale de BAnQ. Cofondatrice de la ville, elle était loin de se douter de la portée de ce geste, ancrage d'un réseau de rapports humains qui a donné naissance au Montréal d'aujourd'hui. Dans ses traces, chacun est invité à suivre celles d'autres acteurs de notre grande comme de notre petite histoire, qui ont contribué à forger notre identité collective. »

L'exposition Mon coeur est Montréal présente 41 citoyens d'exception ayant vécu sur quatre siècles, parmi lesquels Jacques Viger, Marie-Josèphe-Angélique, Pierre du Calvet, Anne Molson, Joe Beef, Léa Roback et Oscar Peterson. Hommes et femmes de lettres, magnats de la finance, maires de Montréal, constructeurs de bateaux, scientifiques, artistes, botanistes, marchands, ces individus ont contribué, grâce à leur engagement et à leur génie, au dynamisme de notre cité.

La scénographie interactive invite à la découverte. Dans un espace qui rappelle un vaste jardin, chaque personnalité est présentée au moyen d'une pièce de mobilier dont les portes ou les tiroirs dévoilent un document d'archives, une lettre, un livre ancien ou une carte géographique. En tout, plus de 65 documents sont présentés, principalement issus des collections patrimoniales de BAnQ.

En résumé

Mon coeur est Montréal - 41 vies à découvrir

Dès le 9 mai 2017

Grande Bibliothèque

Entrée libre

Une réalisation de BAnQ

Recherche et validation scientifiques :

Joanne Burgess , professeure à l'UQAM, directrice du Laboratoire d'histoire et de patrimoine de Montréal;

, professeure à l'UQAM, directrice du Laboratoire d'histoire et de patrimoine de Montréal; Louis Jacob , professeur à l'UQAM, spécialiste de la culture urbaine et de la sociologie de l'art et de la culture;

, professeur à l'UQAM, spécialiste de la culture urbaine et de la sociologie de l'art et de la culture; Fernande Roy , professeure retraitée de l'UQAM, spécialiste de l'histoire culturelle et intellectuelle du Québec aux XIX e et XX e siècles;

, professeure retraitée de l'UQAM, spécialiste de l'histoire culturelle et intellectuelle du Québec aux XIX et XX siècles; Alan Stewart , professeur au Collège Dawson, spécialiste de l'histoire sociale et du développement urbain de Montréal, depuis sa fondation jusqu'au XXe siècle.

Design scénographique : Geneviève Lizotte

Design graphique : Ping Pong Ping

Conception d'éclairage : Alexandre Tougas

Peinture scénique : Geneviève Lebel

