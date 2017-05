Assemblée des actionnaires de Bombardier - Amir Khadir salue la CDPQ qui s'oppose à la politique de rémunération de Bombardier







MONTRÉAL, le 8 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le député solidaire Amir Khadir a salué lundi la décision de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) de voter contre la politique de rémunération de la haute direction ainsi que contre la réélection de Pierre Beaudoin à la présidence du conseil d'administration.

« Aujourd'hui la Caisse a pris une sage décision, qui est à la hauteur de sa mission en tant que garant des économies collectives des Québécois et Québécoises. Contrairement au gouvernement libéral qui s'est montré passif et laxiste, la CDPQ prend ses responsabilités et a fait ce que la population attendait. J'espère que ce désaveu servira à ramener sur terre Pierre Beaudoin, qui doit effectivement céder sa place pour rétablir la confiance du public envers Bombardier. La population du Québec ne peut accepter que M. Beaudoin et les autres dirigeants de l'entreprise détournent 45 millions de fonds destinés au maintien de l'emploi et à la pérennité de Bombardier pour l'enrichissement de ses dirigeants. J'invite la Caisse à maintenir la pression pour assurer que les changements demandés se concrétisent », a déclaré le député solidaire.

Dans une lettre adressée à la direction de la CDPQ ce matin, Québec solidaire a demandé à l'investisseur public de s'opposer à la politique de rémunération de Bombardier et de porter la voix de la population lors de l'assemblée des actionnaires du 11 mai prochain. Lors du dépôt de la lettre au siège social de l'institution, M. Khadir s'est entretenu avec Mme Kim Thomassin, vice-présidente de la CDPQ et auteure de la lettre désavouant Pierre Beaudoin. Durant cet échange, le député a abordé la question délicate du contrôle excessif de Pierre Beaudoin sur le destin de cette entreprise qui utilise régulièrement l'assistance des fonds publics.

« Lors de ma rencontre avec Mme Thomassin, j'ai été agréablement surpris de l'écoute et de l'ouverture démontrées par la direction de la CDPQ. Je suis content d'apprendre que la Caisse a écouté la population et a décidé de poser des gestes concrets pour défendre les intérêts des Québécois et des Québécoises. J'espère que les autres actionnaires suivront l'exemple de la Caisse et que la famille Beaudoin-Bombardier se rendra à l'évidence : ils ne peuvent plus continuer à gérer la compagnie comme si c'était leur fief privé », a-t-il conclu.

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

Communiqué envoyé le 8 mai 2017 à 18:04 et diffusé par :