Déclaration des ministres Leitão, Moreau et Fournier concernant l'emplacement du siège de la Banque de l'infrastructure du Canada







QUÉBEC, le 8 mai 2017 /CNW Telbec/ - Le ministre des Finances, M. Carlos Leitão, le ministre responsable de l'Administration gouvernementale et de la Révision permanente des programmes et président du Conseil du trésor, M. Pierre Moreau, et le ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne et leader parlementaire du gouvernement, M. Jean-Marc Fournier, ont tenu à réagir à l'annonce de l'emplacement du siège de la future Banque de l'infrastructure du Canada (BIC) :

« Nous sommes profondément déçus de la décision du gouvernement fédéral de ne pas avoir retenu la ville de Montréal pour l'emplacement du siège de la Banque de l'infrastructure du Canada malgré les commentaires que nous avions faits à ce sujet. Le Québec a développé son expertise et son savoir-faire dans ce domaine, qualités que nous aurions pu mettre au profit de l'ensemble des Canadiens avec l'aide du gouvernement fédéral. De plus, le modèle dont la BIC veut s'inspirer a été conçu au Québec.

Le gouvernement du Québec, la ville de Montréal, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Finance Montréal et l'ensemble de la communauté d'affaires ont toujours défendu l'idée que la ville de Montréal était l'endroit approprié pour accueillir la BIC.

Notre gouvernement compte s'assurer que les besoins du Québec, dans les dossiers des infrastructures, soient rigoureusement pris en compte et respectés. Dans ce contexte, le Québec continuera d'accorder une grande importance aux développements et aux détails entourant la gouvernance et l'allocation de fonds de la BIC ainsi qu'à la priorité de ses projets.

Le Réseau électrique métropolitain constitue un projet phare pour la BIC et demeure une priorité pour le gouvernement du Québec. Nous demandons au gouvernement fédéral de procéder aux travaux préparatoires en attendant la mise sur pied de la BIC afin que ce projet aille de l'avant selon l'échéancier de la Caisse de dépôt et placement du Québec. »

SOURCE Cabinet du ministre responsable de l'Administration gouvernementale et de la Révision permanente des programmes et président du Conseil du trésor

